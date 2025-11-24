Росіяни продовжують купувати квартири у Фінляндії попри заборону, – розслідування

Громадяни Росії користуються "лазівкою" у фінському законодавстві, яка дозволяє їм купувати нерухомість у країні, незважаючи на обмеження.

Як пише Yle, Фінляндія заборонила купівлю нерухомості росіянами з міркувань безпеки. Однак заборона не поширюється на квартири, які зазвичай купуються шляхом купівлі акцій житлової компанії, передає LIGA.net.

Згідно з повідомленням програми журналістських розслідувань MOT, на російських сайтах у Фінляндії продаються тисячі квартир, і росіяни їх досі купують.

Серед покупців є росіяни, походження статків яких викликає питання. Наприклад, згідно з податковими даними фізичні особи мають невеликий дохід або взагалі не мають доходу, але вони придбали десятки квартир.

"Хоча окремі квартири не становлять такого ризику для безпеки, як великі житлові масиви, це питання також потребує вивчення. [...] Ситуація, коли, наприклад, у віддаленому районі весь акціонерний капітал житлової компанії опиняється в руках ворожого гравця, може раптово становити таку [загрозу безпеці]", – заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

За його словами, очікується подальше посилення законодавства у цій сфері. Проте, додав Хаккянен, впровадження моніторингу операцій з житлом, які проводять росіяни, буде складним на практиці та вимагатиме багато ресурсів.

Утім, згідно з розслідуванням, тисячі квартир та інших об'єктів нерухомості у Фінляндії продають самі росіяни, оскільки через закриття східного кордону дуже важко отримати доступ до квартир для відпочинку.

MOT також виявила близько 50 житлових компаній, у яких російські акціонери неодноразово та протягом тривалого часу не сплачували свої внески. Медіа зазначило, що росіяни "практично покинули свої квартири".

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, в квітні цього року парламент Фінляндії одноголосно затвердив пропозицію уряду про повну заборону громадянам Росії на операції з нерухомістю.

У вересні минулого року повідомлялося, що уряд Фінляндії заборонить більшості російських громадян купувати нерухомість. Це викликано захистом національної безпеки.

На той момент Фінляндія вже відстежувала приблизно 3,5 тис. об'єктів нерухомості, які мають російських власників.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році Фінляндія запровадила обмеження на придбання росіянами нерухомості поблизу стратегічно важливих об'єктів. При цьому закон не стосувався купівлі квартир.