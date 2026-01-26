3 836 14

Масштабная "теневая почта" из Германии: журналисты разоблачили схему незаконных поставок постельного белья в РФ

В Германии работала теневая почта России

В Германии раскрыли масштабную схему нелегальной доставки посылок в Россию вопреки санкциям Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецкого издания Bild.

Схема работы "теневой почты"

Журналисты обнаружили, что бывшие сотрудники немецкой "дочки" российской почты организовали сеть поставок грузов в РФ через склад возле аэропорта Берлина.

На вид обычные посылки с маркировкой "книги и шапки" содержали подсанкционные электронные компоненты, украшения и другие запрещенные товары.

Для маскировки грузов использовали этикетки государственной почты Узбекистана, которая официально не имеет права работать в Германии, что позволяло обходить таможенный контроль.

Борьба с контрабандой

По данным расследования, фуры регулярно выезжали из Берлина в Москву, пересекая границу ЕС и Беларуси без надлежащего контроля.

"Такая система создает огромные риски для эффективности санкций и угрожает безопасности европейского рынка", — отметили авторы расследования.

Хотя прокуратура Берлина ранее закрыла дело против ключевой фигуры схемы из-за "недостатка доказательств", работа канала продолжается.

"Система поставки грузов в РФ работает почти беспрепятственно, несмотря на санкции и многочисленные предупреждения", — говорится в расследовании журналистов.

+9
Из Украины двушка на мацкву тоже исправно ходила и ходит
показать весь комментарий
26.01.2026 18:54 Ответить
+8
Для маскировки грузов использовали этикетки государственной почты Узбекистана, которая официально не имеет права работать в Германии, что позволяло обходить таможенный контроль. Источник: https://censor.net/ru/n3597362
***, я сдохну от зависти. Придумать такую схему. Она построена на немецком порядке. Это вам не российское *************.
Почта которая имеет право работать в Германии проходит таможенный контроль. Почта которая не имеет право - отправляется без досмотра.
Все гениальное просто, а всё простое гениально.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:35 Ответить
+4
Таких пошт по світу тьма. Он тільки на старлінки подивитись
показать весь комментарий
26.01.2026 18:54 Ответить
Аполітічно рассуждаеш, аполітично!! Люді кушать хотят..
Особливо т.зв. "люді " із Конча-Заспи, які живуть взагалі без обстрілів, та тягнуть собі гуманітарні генератори....
показать весь комментарий
26.01.2026 20:29 Ответить
Препарати для обробки бджіл та інші ветеринарні препарати для тварин в Україну йдуть із рашки, під виглядом що із Казахстану - і що?
показать весь комментарий
26.01.2026 19:17 Ответить
А PRO программы для андроида с 4PDA идут в Украину через швейцарский VPN
показать весь комментарий
26.01.2026 19:39 Ответить
"Дядя Петя, ты - дурак?!... Отрывок из фильма Данелии "Серёжа"
показать весь комментарий
26.01.2026 19:50 Ответить
чому Європа не за столом перемовин? тому що ще одного союзника рашки там нам не треба.
показать весь комментарий
26.01.2026 19:22 Ответить
Брехня!!
Якраз лідери економік ЄС та Норвегія за збереження Української державності!!
Капітуляція це робота з трампом!!!!! Він покриває договорняк, ще й думає як отримати зиск з ресурсів що в землі по обидва боки Фронту ( ЗСУ та ТОТ ) .
показать весь комментарий
26.01.2026 20:26 Ответить
ну тут з якої сторони глянути. так, вони за збереження Української державності, але десь на два-три роки, поки свої армії підтягнуть до нормального рівня.
показать весь комментарий
27.01.2026 08:04 Ответить
Постилок?
показать весь комментарий
26.01.2026 20:05 Ответить
Дай капітолізду 300 % прибуток 😍 і він буде за любий кіпіш. © Адам Сміт в перекладі Карла-Марла ( Кирло-Мирло) на німецьку
показать весь комментарий
26.01.2026 20:23 Ответить
Дослівний переклад кінцівки цієї знаменитої цитати: «при 300 відсотках немає такого злочину, на який капітал не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці»
показать весь комментарий
26.01.2026 21:59 Ответить
То́мас Джо́зеф Да́нінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Thomas Joseph Dunning; 12 січня 1799 - 23 грудня 1873) - англійський палітурник і профспілковий діяч. Це справжній автор цього висловлювання, яке в нього запозичив маркс і помістив у свій Капітал.
показать весь комментарий
26.01.2026 22:02 Ответить
 
 