Масштабная "теневая почта" из Германии: журналисты разоблачили схему незаконных поставок постельного белья в РФ

В Германии раскрыли масштабную схему нелегальной доставки посылок в Россию вопреки санкциям Европейского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецкого издания Bild.

Схема работы "теневой почты"

Журналисты обнаружили, что бывшие сотрудники немецкой "дочки" российской почты организовали сеть поставок грузов в РФ через склад возле аэропорта Берлина.

На вид обычные посылки с маркировкой "книги и шапки" содержали подсанкционные электронные компоненты, украшения и другие запрещенные товары.

Для маскировки грузов использовали этикетки государственной почты Узбекистана, которая официально не имеет права работать в Германии, что позволяло обходить таможенный контроль.

Борьба с контрабандой

По данным расследования, фуры регулярно выезжали из Берлина в Москву, пересекая границу ЕС и Беларуси без надлежащего контроля.

"Такая система создает огромные риски для эффективности санкций и угрожает безопасности европейского рынка", — отметили авторы расследования.

Хотя прокуратура Берлина ранее закрыла дело против ключевой фигуры схемы из-за "недостатка доказательств", работа канала продолжается.

"Система поставки грузов в РФ работает почти беспрепятственно, несмотря на санкции и многочисленные предупреждения", — говорится в расследовании журналистов.

