Масштабная "теневая почта" из Германии: журналисты разоблачили схему незаконных поставок постельного белья в РФ
В Германии раскрыли масштабную схему нелегальной доставки посылок в Россию вопреки санкциям Европейского Союза.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании немецкого издания Bild.
Схема работы "теневой почты"
Журналисты обнаружили, что бывшие сотрудники немецкой "дочки" российской почты организовали сеть поставок грузов в РФ через склад возле аэропорта Берлина.
На вид обычные посылки с маркировкой "книги и шапки" содержали подсанкционные электронные компоненты, украшения и другие запрещенные товары.
Для маскировки грузов использовали этикетки государственной почты Узбекистана, которая официально не имеет права работать в Германии, что позволяло обходить таможенный контроль.
Борьба с контрабандой
По данным расследования, фуры регулярно выезжали из Берлина в Москву, пересекая границу ЕС и Беларуси без надлежащего контроля.
"Такая система создает огромные риски для эффективности санкций и угрожает безопасности европейского рынка", — отметили авторы расследования.
Хотя прокуратура Берлина ранее закрыла дело против ключевой фигуры схемы из-за "недостатка доказательств", работа канала продолжается.
"Система поставки грузов в РФ работает почти беспрепятственно, несмотря на санкции и многочисленные предупреждения", — говорится в расследовании журналистов.
Особливо т.зв. "люді " із Конча-Заспи, які живуть взагалі без обстрілів, та тягнуть собі гуманітарні генератори....
Якраз лідери економік ЄС та Норвегія за збереження Української державності!!
Капітуляція це робота з трампом!!!!! Він покриває договорняк, ще й думає як отримати зиск з ресурсів що в землі по обидва боки Фронту ( ЗСУ та ТОТ ) .
***, я сдохну от зависти. Придумать такую схему. Она построена на немецком порядке. Это вам не российское *************.
Почта которая имеет право работать в Германии проходит таможенный контроль. Почта которая не имеет право - отправляется без досмотра.
Все гениальное просто, а всё простое гениально.