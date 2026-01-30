Британія не зупинила судна російського "тіньового флоту", - ВВС

У Ла-Манші зафіксували рух танкерів російського "тіньового флоту", попри обіцянки Великої Британії посилити санкційний контроль.

Як повідомляє BBC.

За інформацією журналістів, щонайменше вісім танкерів, які перебувають під санкціями, проходять Ла-Манш. Судна підозрюють у незаконному транспортуванні російської нафти. Ще кілька танкерів, імовірно, прямують до протоки з Північного моря.

Британія обіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ

Після початку повномасштабної війни Росія використовує сотні застарілих танкерів із непрозорою власністю. Такі судна допомагають обходити міжнародні санкції на експорт нафти. У

Лондоні раніше заявляли, що боротьба з тіньовим флотом є одним із пріоритетів. Уряд Великої Британії повідомляв про намір запровадити нові рішучі заходи.

За даними BBC, чиновники навіть отримали юридичні консультації щодо можливого затримання та конфіскації суден.

"Припинення діяльності "тіньового флоту" є пріоритетним завданням уряду", – зазначається в публікації BBC.

Санкційні повноваження досі не застосували

Попри заяви, нові механізми впливу поки що не були використані на практиці. Дані вказують, що санкційні танкери безперешкодно рухаються через Ла-Манш. Частина суден уже наближається до ключових морських маршрутів.

Зокрема, танкер Kusto десять днів тому завантажив нафту в російському порту Усть-Луга. Судно продовжує рух європейськими водами, попри чинні обмеження.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявляв, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути спрямований на блокування "тіньового флоту" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти.

За його словами, Росія не демонструє жодної готовності до миру, про що свідчать постійні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Саме тому Європейський Союз працює над тим, щоб 20-й пакет санкцій був не менш потужним, ніж попередні обмежувальні заходи.

Також днями Франція відпустила захоплений нещодавно танкер російського "тіньового флоту". Париж окремо повідомив про це Києву.

