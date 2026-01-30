УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8656 відвідувачів онлайн
Новини Тіньовий флот Росії Санкції ЄС проти Росії
5 169 51

Британія не зупинила судна російського "тіньового флоту", - ВВС

Британія не зупинила танкери російського тіньового флоту

У Ла-Манші зафіксували рух танкерів російського "тіньового флоту", попри обіцянки Великої Британії посилити санкційний контроль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі BBC.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

  • За інформацією журналістів, щонайменше вісім танкерів, які перебувають під санкціями, проходять Ла-Манш. Судна підозрюють у незаконному транспортуванні російської нафти. Ще кілька танкерів, імовірно, прямують до протоки з Північного моря.

Також читайте: ГУР викрило 66 суден "тіньового флоту" РФ, Ірану та Венесуели

Британія обіцяла жорсткі дії проти тіньового флоту РФ

Після початку повномасштабної війни Росія використовує сотні застарілих танкерів із непрозорою власністю. Такі судна допомагають обходити міжнародні санкції на експорт нафти. У

Лондоні раніше заявляли, що боротьба з тіньовим флотом є одним із пріоритетів. Уряд Великої Британії повідомляв про намір запровадити нові рішучі заходи.

За даними BBC, чиновники навіть отримали юридичні консультації щодо можливого затримання та конфіскації суден.

"Припинення діяльності "тіньового флоту" є пріоритетним завданням уряду", – зазначається в публікації BBC.

Читайте: В ЄС запропонували скласти "чорний список" росіян, які воюють проти України

Санкційні повноваження досі не застосували

Попри заяви, нові механізми впливу поки що не були використані на практиці. Дані вказують, що санкційні танкери безперешкодно рухаються через Ла-Манш. Частина суден уже наближається до ключових морських маршрутів.

Зокрема, танкер Kusto десять днів тому завантажив нафту в російському порту Усть-Луга. Судно продовжує рух європейськими водами, попри чинні обмеження.

Тим часом міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше заявляв, що новий, 20-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути спрямований на блокування "тіньового флоту" РФ, який дозволяє Москві отримувати доходи від експорту нафти

За його словами, Росія не демонструє жодної готовності до миру, про що свідчать постійні удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі України. Саме тому Європейський Союз працює над тим, щоб 20-й пакет санкцій був не менш потужним, ніж попередні обмежувальні заходи.

Також днями Франція відпустила захоплений нещодавно танкер російського "тіньового флоту". Париж окремо повідомив про це Києву.

Також читайте: Іспанія врятувала танкер "тіньового флоту" РФ Chariot Tide, - Reuters

Автор: 

Велика Британія (5946) росія (69872) санкції (13137) флот (485)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
І це правильно. Президент України треба писати з великої літери. А от коли писати зе з великої - це буде неповага до посади Президента України.
показати весь коментар
30.01.2026 19:58 Відповісти
+10
Нічого особистого - лише бізнес ...
показати весь коментар
30.01.2026 19:29 Відповісти
+10
Столітнє партнерство в дії.
показати весь коментар
30.01.2026 19:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого особистого - лише бізнес ...
показати весь коментар
30.01.2026 19:29 Відповісти
ну можливо ***** їх переписав на зєлєнського та 95 квартал?
показати весь коментар
30.01.2026 19:31 Відповісти
Прізвище Президена України лише кацапня пише з маленької літери .
І ще - якщо уважно передиватися все , що пише "дід степан" - таке враження , що якийсь "95 квартал" сидить з ним в одній кімнаті і цілодобово його переслідує ...
показати весь коментар
30.01.2026 19:45 Відповісти
І це правильно. Президент України треба писати з великої літери. А от коли писати зе з великої - це буде неповага до посади Президента України.
показати весь коментар
30.01.2026 19:58 Відповісти
прізвище зеленого лайна не повинно писати інакше
показати весь коментар
30.01.2026 19:59 Відповісти
показати весь коментар
30.01.2026 20:45 Відповісти
погавкай москворотий малорос. баярки хочеш?

показати весь коментар
30.01.2026 20:06 Відповісти
тобто москалику ти хочеш щоб я поважав просроченого московського піськокогая з племені клоунів? та не буде такого!
показати весь коментар
30.01.2026 20:10 Відповісти
Бизнес пропускать суда в Индию? За проход Ла-Маншем плата не собирается, в английские порты они не заходят.
Участие в Роснефть и Лукойл, сейчас не капитализировать. В чем бизнес?
показати весь коментар
30.01.2026 20:34 Відповісти
Ші -
"Несмотря на санкции, есть сообщения о том, что очищенная российская нефть может попадать в Великобританию через третьи страны, такие как Индия, Китай и Турция, где она перерабатывается в нефтепродукты..."
показати весь коментар
30.01.2026 20:50 Відповісти
Маргарет Тетчер и Уинстон Черчилль сейчас выкапываются и идут бить современным британским политикам *****...
показати весь коментар
30.01.2026 19:29 Відповісти
А Адольф шукає свою гвинтівку з першої світової, та готується запалювати пічі, бо вже досталі...
показати весь коментар
30.01.2026 19:43 Відповісти
Агент ФСБ Стармін знову облажався. Він надійно захищає права російських танкерів.
показати весь коментар
30.01.2026 19:30 Відповісти
Але ж брити їх зафіксували - Трампа на них немає
показати весь коментар
30.01.2026 19:31 Відповісти
краснов вибачте 😸
показати весь коментар
30.01.2026 19:33 Відповісти
Не надо ********** ситуацию...
показати весь коментар
30.01.2026 19:37 Відповісти
Столітнє партнерство в дії.
показати весь коментар
30.01.2026 19:37 Відповісти
Уряд ВБ "рішуче спостерігає" за кацапськими танкерами, хіба цього мало?
показати весь коментар
31.01.2026 00:48 Відповісти
бо ******* це не мішки носити.
показати весь коментар
30.01.2026 19:37 Відповісти
Це точно 100%
показати весь коментар
30.01.2026 19:43 Відповісти
мабуть вже треба вивозити на балкерах БЕКи у міжнародні води, і херачити по гвинторульовій групі. Хай бовтаютьс в океані. Бо від європейців дієвих санкцій не дочекаєшся.
показати весь коментар
30.01.2026 19:44 Відповісти
І вивозити безекіпажні човни не потрібно нікуди. Десь на маршруті посеред Чорного моря став у дрейфі і чекаєш на здобич.
показати весь коментар
30.01.2026 20:51 Відповісти
маленька калюжа, є ризик засрати нафтою, буде багато невдоволених (кацапи не рахуються).
показати весь коментар
30.01.2026 23:31 Відповісти
Балтика ще менша.
показати весь коментар
31.01.2026 11:33 Відповісти
тому там теж не можно, бо там скрізь теріторіальні води.
показати весь коментар
31.01.2026 15:14 Відповісти
порт може і працює, а от чи наливають там нафту?
показати весь коментар
30.01.2026 23:27 Відповісти
А Дружба нафтопровід тебе не цікавить, хочете санкцій від європейців, хоча сама Україна бере участь в транспортуванні нафти в ЄС, більше того велика частина нашого завізного пального з орківської нафти.
показати весь коментар
30.01.2026 21:47 Відповісти
https://zaxid.net/rosiya_atakuvala_chastinu_naftoprovodu_druzhba_na_lvivshhini_n1628922 МНП "Дружба" кацапів цікавить. Втім як і вся інша паливно-енергетична інфраструктура на теріторії України.
показати весь коментар
30.01.2026 23:34 Відповісти
круасан перемагає
показати весь коментар
30.01.2026 19:46 Відповісти
В Києві повна срака.Якщо є якісь закулісні домовленості про мораторій-може воно й виправдано...Важливо виграти час.
показати весь коментар
30.01.2026 19:46 Відповісти
путин перестал бить по украинской энергосистеме значит можно пропускать санкционные кремлёвские танкеры...
показати весь коментар
30.01.2026 19:50 Відповісти
"Ну не змогла! Не змогла..."
показати весь коментар
30.01.2026 19:51 Відповісти
твари!
показати весь коментар
30.01.2026 19:54 Відповісти
Чомусь мені всі ці потуги цивілізаційного світу нагадують малого собаченя, яке лячно лає, але при цьому тремтить і сциться.
показати весь коментар
30.01.2026 19:54 Відповісти
https://www.dw.com/uk/london-peredast-kievu-dva-minni-tralsiki-sandown/a-67686123
11.12.202311 грудня 2023 р.
Мінні шукачі "Чернігів" та "Черкаси", які українські ВМС отримали від Великої Британії, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, аби взяти участь у спільних навчаннях.Про це https://www.facebook.com/photo/?fbid=824468323054085&set=pcb.824468889720695 повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.«Два шукачі мін Військово-морських сил Збройних сил України, які Велика Британія передала Україні у 2022 році, прибули до бази Королівського флоту в місті Портсмут, Англія, де планується проведення спільних навчань», - йдеться в повідомленні.

??????
показати весь коментар
30.01.2026 19:57 Відповісти
Что вас удивляет?
показати весь коментар
30.01.2026 20:43 Відповісти
Брити з кацапнею пПрЄшалі...
показати весь коментар
30.01.2026 20:24 Відповісти
Всеосяжне партнерство з Китаєм!
показати весь коментар
30.01.2026 20:43 Відповісти
Дуже, ну дуже потужні санкції.
показати весь коментар
30.01.2026 20:46 Відповісти
це потужність і незламність, просто не всі можуть це зрозуміти
показати весь коментар
30.01.2026 20:56 Відповісти
"ЗЕЛЕНИЙ ДАВОС" НА КОРИСТЬ РАШИСТА В ДІЇ
показати весь коментар
30.01.2026 21:37 Відповісти
Европейские друзья Украины менее последовательны в своих решениях чем агент Краснов который с этими танкерами не церемонится даже нарушая международное судоходное право
показати весь коментар
30.01.2026 22:13 Відповісти
,,Не долго музыка играла, не долго фраер танцевал...,, . Идеальная очередная оперетка для лошков перднула на сцене на весь зал! Зал промолчал не нюхая.
показати весь коментар
30.01.2026 22:45 Відповісти
граючи по правилах хріна ви переграєте шулера
показати весь коментар
30.01.2026 22:51 Відповісти
Одним словом до сраки всі ці санкції. Вони тупо з нас знущаються. Доречі Британія називає себе гарантом мирної угоди. Справді? Да ну нах. Оце і є майбутній ''гарант безпеки'' який буде гарантувати від чергового наступу рашистів на Україну? Таким гарантам я не довірив би охороняти коврик біля дверей. Україна повинна переходити на черговий етам знищення рашистських танкерів в інших морях і океанах.
показати весь коментар
30.01.2026 22:54 Відповісти
А вспомним, как мы все обсыкались от восторга в 22-23 гг от Бори лохматого Джонсонюка!? Ой файно было! И где этот сегодня....?
показати весь коментар
31.01.2026 05:29 Відповісти
Пук та пердь замість дій та санкцій. Дуже велика Британія.
показати весь коментар
31.01.2026 01:08 Відповісти
Гроші не пахнуть.....П......партнери
показати весь коментар
31.01.2026 01:30 Відповісти
- Ну не шмагла я, не шмагла )
показати весь коментар
31.01.2026 07:02 Відповісти
 
 