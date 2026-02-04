Россия пойдет на все ради защиты своих нефтяных денег // Без цензуры
В "Без цензуры" на Цензор.НЕТ — Сергей Макогон, эксперт по вопросам энергетики американского аналитического центра CEPA. Марина Данилюк-Ярмолаева спросила его, какие могут быть причины того, что Украина позволяет России зарабатывать на нефтепроводе "Дружба", а также о санкциях против РФ и Галущенко в Минэнерго.
Ключевые тезисы
- Европа может начать импортировать российский газ снова — после паузы в войне.
- Россия до сих пор зарабатывает на нефтепроводе "Дружба" — явно есть какое-то политическое решение.
- Орбан и Фицо шантажируют Украину остановкой импорта электроэнергии.
- Герман Галущенко во главе Минэнерго — это потерянное время.
- Россия настроена сопровождать теневые танкеры своими военными — Москва нацелена защищать свои заработки
- Россия будет требовать снятия санкций с газа — это будет частью мирного соглашения с Украиной.
- восени-зимою у 2022/2023
- літом 2024
- восени-зимою 2025/2026.
- у прифронтових містах - виносилось non-stop крайні роки
нпз і танкерний флот, навіть чисто календарно, почали виноситись пів року тому.
Тому, ви або ботяра, або взагалі не в курсі.
Чому до цих пір працює нафтопровід "дружба"?
Якщо є цьому раціональне пояснення, то воно має бути озвучене і закрита ця тема.
А якщо ні, то абсурдно: ми з 150-ї спроби намагаємося дронами пошкрябати якийсь там умовний темінал чи нпз за сотні кілометрів і безмежно радіємо коли вдалося десь побити шибки чи хоча б підпалити цистерну, доки нашою країною спокійно собі тече кацапська нафта в "не дуже дружні" до нас "політичні режими". При всій повазі до роботи наших воїнів це виглядає абсолютно безглуздо.
Спочатку має стати "дружба" і тоді вже можна буде дивитися "далі".
Спочатку має зникнути світло і тепло в ростові і воронежі... і тоді вже можна буде йди далі - до саратова і москви.
Нам потрібні реальні дії, а не пусті обіцянки і шоу