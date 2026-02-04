Россия пойдет на все ради защиты своих нефтяных денег // Без цензуры

В "Без цензуры" на Цензор.НЕТ — Сергей Макогон, эксперт по вопросам энергетики американского аналитического центра CEPA. Марина Данилюк-Ярмолаева спросила его, какие могут быть причины того, что Украина позволяет России зарабатывать на нефтепроводе "Дружба", а также о санкциях против РФ и Галущенко в Минэнерго.

Ключевые тезисы

Европа может начать импортировать российский газ снова — после паузы в войне.

Россия до сих пор зарабатывает на нефтепроводе "Дружба" — явно есть какое-то политическое решение.

Орбан и Фицо шантажируют Украину остановкой импорта электроэнергии.

Герман Галущенко во главе Минэнерго — это потерянное время.

Россия настроена сопровождать теневые танкеры своими военными — Москва нацелена защищать свои заработки

Россия будет требовать снятия санкций с газа — это будет частью мирного соглашения с Украиной.

