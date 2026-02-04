РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10288 посетителей онлайн
Новости Видео Санкции против России
3 083 7

Россия пойдет на все ради защиты своих нефтяных денег // Без цензуры

В "Без цензуры" на Цензор.НЕТ — Сергей Макогон, эксперт по вопросам энергетики американского аналитического центра CEPA. Марина Данилюк-Ярмолаева спросила его, какие могут быть причины того, что Украина позволяет России зарабатывать на нефтепроводе "Дружба", а также о санкциях против РФ и Галущенко в Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

 Ключевые тезисы 

  • Европа может начать импортировать российский газ снова — после паузы в войне.
  • Россия до сих пор зарабатывает на нефтепроводе "Дружба" — явно есть какое-то политическое решение. 
  • Орбан и Фицо шантажируют Украину остановкой импорта электроэнергии.
  • Герман Галущенко во главе Минэнерго — это потерянное время. 
  • Россия настроена сопровождать теневые танкеры своими военными — Москва нацелена защищать свои заработки 
  • Россия будет требовать снятия санкций с газа — это будет частью мирного соглашения с Украиной.

Читайте также: Зеленский ввел санкции против компаний, обслуживающих танкерный флот РФ

Автор: 

санкции (12010) Макогон Сергей (54) Данилюк-Ярмолаева Марина (440)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кацапи виносили енергетику:

- восени-зимою у 2022/2023
- літом 2024
- восени-зимою 2025/2026.
- у прифронтових містах - виносилось non-stop крайні роки

нпз і танкерний флот, навіть чисто календарно, почали виноситись пів року тому.

Тому, ви або ботяра, або взагалі не в курсі.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:15 Ответить
Звичайна ботяра з Кацапії. Давно тут гадить.
показать весь комментарий
04.02.2026 10:44 Ответить
24 лютого 22 року кацапи вдарили по Україні. Яке ,,совпадєніє,, ти до цієї дати знайдеш, гнидо?
показать весь комментарий
04.02.2026 10:46 Ответить
Якщо поруч з танкерами будуть військові катера-кораблі - це жирна ціль для морських дронів.
показать весь комментарий
04.02.2026 13:24 Ответить
+1
Чому до цих пір працює нафтопровід "дружба"?
Якщо є цьому раціональне пояснення, то воно має бути озвучене і закрита ця тема.
А якщо ні, то абсурдно: ми з 150-ї спроби намагаємося дронами пошкрябати якийсь там умовний темінал чи нпз за сотні кілометрів і безмежно радіємо коли вдалося десь побити шибки чи хоча б підпалити цистерну, доки нашою країною спокійно собі тече кацапська нафта в "не дуже дружні" до нас "політичні режими". При всій повазі до роботи наших воїнів це виглядає абсолютно безглуздо.
Спочатку має стати "дружба" і тоді вже можна буде дивитися "далі".
Спочатку має зникнути світло і тепло в ростові і воронежі... і тоді вже можна буде йди далі - до саратова і москви.
Нам потрібні реальні дії, а не пусті обіцянки і шоу
показать весь комментарий
04.02.2026 22:31 Ответить
 
 