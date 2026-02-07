РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16177 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Прекращение войны Мирное соглашение между РФ и Украиной
8 667 116

США хотят договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной в марте и провести выборы в мае, - Reuters

допомога,сша

Делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте 2026 года и проведения общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Результаты переговоров

Согласно рамочному соглашению, которое обсуждают американские и украинские переговорщики, любое соглашение будет вынесено на референдум украинским избирателям, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах, по данным пяти анонимных источников издания.

Переговорная команда США во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время последних встреч в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что лучше всего было бы провести выборы как можно скорее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский проведет совещание по переговорам в Абу-Даби: будут доклады по "чувствительным аспектам"

Два источника сообщили, что американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, будет больше сосредотачиваться на внутренних делах из-за приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, а это означает, что высокопоставленные чиновники США будут иметь меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Второй раунд переговоров при посредничестве США завершился в четверг в Абу-Даби освобождением 314 военнопленных и обязательством в скором времени возобновить переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча, вероятно, состоится в ближайшее время в США.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В МАЕ

  • Два источника сообщили агентству, что американские и украинские чиновники обсудили возможность проведения национальных выборов и референдума в мае.

Читайте также: Трамп о войне в Украине: возможны хорошие новости

Однако несколько источников, знакомых с ходом переговоров, назвали предложенный США график фантастическим. Украинские избирательные органы прогнозируют, что в нынешних условиях на организацию выборов понадобится около шести месяцев.

Как отмечается, Украина хочет, чтобы в течение избирательной кампании было объявлено перемирие, чтобы защитить целостность референдума, и заявляет, что Кремль имеет историю нарушения своих обещаний по согласованному прекращению боевых действий.

"Позиция Киева заключается в том, что ничего не может быть согласовано, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины от США и партнеров", - подчеркнул собеседник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент: Дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

Спорные вопросы о Донбассе и ЗАЭС

Один украинский чиновник сказал изданию, что Зеленский открыт к идее проведения выборов в ближайшем будущем, что неоднократно упоминалось как требование США с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года.

Самым большим препятствием для быстрого установления мира в Украине является отсутствие ясности относительно судьбы восточного региона Донбасса, заявили несколько источников. 

"В территориальном вопросе все еще нет прогресса", - добавили собеседники.

Судьба Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, расположенной на оккупированной Россией территории, также оказалась сложным вопросом.

Один источник отметил, что Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать станцию и распределять ее энергию между Россией и Украиной. Москва настаивает на том, чтобы контролировать станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, что неприемлемо для Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа рассматривает возможность создания "Совета мира" для Украины по образцу Газы, – FT

Автор: 

переговоры (5776) США (29389) война в Украине (8250) прекращения огня (443)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
При демократах Х'уйло ходило обісране, і від нього як від чумного всі сторонилися і воно благало про переговори. А про те що йому запропонують залишити дамбас і крим воно і не мріяло. А зараз при рижому серуні Х'уйло ходить радісне і всім розказує що воно от-от отримає Україну.
показать весь комментарий
07.02.2026 00:26 Ответить
+28
Спішать американський і кацапський старі педофіли врятувати Сосію від краху. Бо рижий американський педофіл вже в штани сере на людях як і його московський брат і чвсіки наближають їхній кінець
показать весь комментарий
07.02.2026 00:22 Ответить
+27
США рятують морду куйла і рашку від розпаду,і хочуть прогнути Україну, щоб якось та недокраїна втрималась.Україні до травня треба протриматись а далі у рашці все посипиться...А ну і трампушка поспішає бо в нього гонка за виборами в конгрес,і куйло вже знає що трампу жопа,тому і підганяє рижу паклю щоб Україну напрягав пошвидше,бо економіка валиться у кремлівського маньяка,і треба передишка,а тут ще й маск старлінк вирубив.
показать весь комментарий
07.02.2026 00:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Трампісти-йдіть нах.
показать весь комментарий
07.02.2026 06:49 Ответить
а шо якщо вітька і зятька безпорадних - після травня танцювати, чи трамп лютоватиме і буде істерити і пітніти, бо пуйлу віли?
показать весь комментарий
07.02.2026 07:42 Ответить
Це рейтерс бритів. Як завжди насінг нью.
показать весь комментарий
07.02.2026 07:47 Ответить
В Україні виявляється теж є трампісти і в цьому немає нічого дивного, бо наш потужний - це сильно зменшена, та трохи гротескна, копія рудого Донні. І як всі знають, прихильників "Слуги народа" життя нічому не вчить і їм може подобатись надпотужний дід з білого дурдому.
показать весь комментарий
07.02.2026 07:54 Ответить
Все це як мінімум "пісями по воді віляно", як максимум - повна х*йня!
показать весь комментарий
07.02.2026 08:05 Ответить
Ішаку потрібні швидкі вибори, бо воно сподівається у такий спосіб на своє друге пришестя і готове до підписання. Але здача територій і супутні питання стримують ішака від підписання, бо чмо не хоче брати на себе віповідальність і шукає шляхів на кого б повісити приховану капітуляцію.
показать весь комментарий
07.02.2026 08:07 Ответить
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время, Господи, потому что нет другого, кто сражается за нас, кроме Тебя, Боже».
показать весь комментарий
07.02.2026 08:41 Ответить
В ще трампонобіль хоче полетіти з маской на Сонце!! Але воно гаряче дуже....
показать весь комментарий
07.02.2026 08:54 Ответить
Вони ночью полетять...
показать весь комментарий
07.02.2026 09:38 Ответить
А там и июнь с июле будет. Иди знай и август с сентябрем в запасе.
показать весь комментарий
07.02.2026 10:37 Ответить
У себе нехай вибори проводять. Бо трампон навряд чи досидить до кінця терміну...
показать весь комментарий
07.02.2026 10:39 Ответить
Які ***** референдуми?
показать весь комментарий
07.02.2026 14:07 Ответить
Та ти шо
показать весь комментарий
07.02.2026 17:29 Ответить
А я хочу принцесу і пів царства впридачу! Як каже народна мудрость - Хотєть нє врєдно. (С) )
показать весь комментарий
07.02.2026 22:27 Ответить
ЗІ якби ж вони щось робили для того щоб їхня хотєлка збулася, а то...
показать весь комментарий
07.02.2026 22:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 