США хотят договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной в марте и провести выборы в мае, - Reuters

Делегации США и Украины на переговорах в Абу-Даби обсудили возможность заключения мирного соглашения с Россией уже в марте 2026 года и проведения общенациональных выборов и референдума в мае. В то же время до сих пор нет согласия по ключевому вопросу территории.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Результаты переговоров

Согласно рамочному соглашению, которое обсуждают американские и украинские переговорщики, любое соглашение будет вынесено на референдум украинским избирателям, которые одновременно будут голосовать на национальных выборах, по данным пяти анонимных источников издания.

Переговорная команда США во главе со специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером во время последних встреч в Абу-Даби и Майами высказала украинским коллегам мнение, что лучше всего было бы провести выборы как можно скорее.

Два источника сообщили, что американские переговорщики заявили, что Трамп, вероятно, будет больше сосредотачиваться на внутренних делах из-за приближения промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, а это означает, что высокопоставленные чиновники США будут иметь меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Второй раунд переговоров при посредничестве США завершился в четверг в Абу-Даби освобождением 314 военнопленных и обязательством в скором времени возобновить переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча, вероятно, состоится в ближайшее время в США.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ В МАЕ

Два источника сообщили агентству, что американские и украинские чиновники обсудили возможность проведения национальных выборов и референдума в мае.

Однако несколько источников, знакомых с ходом переговоров, назвали предложенный США график фантастическим. Украинские избирательные органы прогнозируют, что в нынешних условиях на организацию выборов понадобится около шести месяцев.

Как отмечается, Украина хочет, чтобы в течение избирательной кампании было объявлено перемирие, чтобы защитить целостность референдума, и заявляет, что Кремль имеет историю нарушения своих обещаний по согласованному прекращению боевых действий.

"Позиция Киева заключается в том, что ничего не может быть согласовано, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины от США и партнеров", - подчеркнул собеседник.

Спорные вопросы о Донбассе и ЗАЭС

Один украинский чиновник сказал изданию, что Зеленский открыт к идее проведения выборов в ближайшем будущем, что неоднократно упоминалось как требование США с момента вступления Трампа в должность в январе 2025 года.

Самым большим препятствием для быстрого установления мира в Украине является отсутствие ясности относительно судьбы восточного региона Донбасса, заявили несколько источников.

"В территориальном вопросе все еще нет прогресса", - добавили собеседники.

Судьба Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанции Европы, расположенной на оккупированной Россией территории, также оказалась сложным вопросом.

Один источник отметил, что Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон будет контролировать станцию и распределять ее энергию между Россией и Украиной. Москва настаивает на том, чтобы контролировать станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, что неприемлемо для Киева.

