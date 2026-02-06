Зеленский проведет совещание по переговорам в Абу-Даби: будут доклады по "чувствительным аспектам"
7 февраля президент Владимир Зеленский проведет совещание с украинской делегацией по "чувствительным аспектам" переговоров в Абу-Даби.
Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"На завтра назначил совещание с нашей делегацией: ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Украина готовится к следующим встречам - трехсторонним.
Кроме того, завтра состоится разговор с европейскими партнерами.
Поддержка Украины
"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия - председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, а также переговоров", - сообщил президент.
По словам Зеленского, Стефанчук уже встретился со спикером Джонсоном, с конгрессменами и со многими друзьями Украины в США. Также состоялся Украинский молитвенный завтрак.
"Всех я хочу поблагодарить за поддержку и спасибо, Руслан, за продуктивную парламентскую дипломатию. Все силы нашего государства, все сейчас должны быть направлены на одно – поддержку Украины, поддержку украинцев, поддержку нашей защиты, нашей стойкости, нашей независимости. Поддержка для Украины – это приближение условий, когда война для России потеряет смысл. Обязательно мы выстоим!" – подчеркнул Зеленский.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А вы батенька все в трудах...
Трудяга ти наш.🤦♂️
Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами треба закінчувати.
( Досить вирішувати свої чувственниє та чутливі питання - репліка від мене)
Все інше сказано виваженно, дипломатично й одночасно відверто
- БУРАТІНА ПОСЛУХАЙ ЦЕЙ УРОК ВІД ВАЛЕРІЯ ЧАЛОГО.
так!!!
Це саме той дипломат, посол у США , котрий вийшов з дипломатичної служби за влади ЗЄ - бо не бачив там рис патріотичної дипломатії.
Але зараз він РигозЄльонишу ДАЄ ПОРАДИ - рятуйся, Нелоше, слухаючи Чалого ...
Я щас заплачу, прям з нуля їдуть