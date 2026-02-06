РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15805 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 129 20

Зеленский проведет совещание по переговорам в Абу-Даби: будут доклады по "чувствительным аспектам"

Зеленский проведет совещание по переговорам в Абу-Даби

7 февраля президент Владимир Зеленский проведет совещание с украинской делегацией по "чувствительным аспектам" переговоров в Абу-Даби.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"На завтра назначил совещание с нашей делегацией: ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина готовится к следующим встречам - трехсторонним.

Читайте также: Проведение переговоров по Украине в США не планируется, - Песков

Кроме того, завтра состоится разговор с европейскими партнерами.

Поддержка Украины

"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия - председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, а также переговоров", - сообщил президент.

По словам Зеленского, Стефанчук уже встретился со спикером Джонсоном, с конгрессменами и со многими друзьями Украины в США. Также состоялся Украинский молитвенный завтрак.

Читайте также: МИД ОАЭ о переговорах РФ, Украины и США: Положительный сигнал

"Всех я хочу поблагодарить за поддержку и спасибо, Руслан, за продуктивную парламентскую дипломатию. Все силы нашего государства, все сейчас должны быть направлены на одно – поддержку Украины, поддержку украинцев, поддержку нашей защиты, нашей стойкости, нашей независимости. Поддержка для Украины – это приближение условий, когда война для России потеряет смысл. Обязательно мы выстоим!" – подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Автор: 

Зеленский Владимир (24246) ОАЭ (269) переговоры (5775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
умерку запитай - чий Крим?!
показать весь комментарий
06.02.2026 21:31 Ответить
+10
чутливі моменти ,які ти створив , з 22р для України , торчок занюханий !!!
показать весь комментарий
06.02.2026 21:33 Ответить
+8
"нарада щодо перемовин" - це як ? Що продали без тебе чи що ще не продали із тобою?
показать весь комментарий
06.02.2026 21:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Проводити наради - не мішки носити!
А вы батенька все в трудах...
Трудяга ти наш.🤦‍♂️
показать весь комментарий
06.02.2026 21:30 Ответить
умерку запитай - чий Крим?!
показать весь комментарий
06.02.2026 21:31 Ответить
чули -чули Буратінка, як Умєров тримав на киліми нагоняй від Єрамка у всебе в київській хазі- чи навпаки було? Але чому ж тоді Єрмак ПРеЗЕку твою держохорону юзає?
показать весь комментарий
06.02.2026 22:08 Ответить
чутливі моменти ,які ти створив , з 22р для України , торчок занюханий !!!
показать весь комментарий
06.02.2026 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами треба закінчувати.
( Досить вирішувати свої чувственниє та чутливі питання - репліка від мене)
Все інше сказано виваженно, дипломатично й одночасно відверто
- БУРАТІНА ПОСЛУХАЙ ЦЕЙ УРОК ВІД ВАЛЕРІЯ ЧАЛОГО.
так!!!
Це саме той дипломат, посол у США , котрий вийшов з дипломатичної служби за влади ЗЄ - бо не бачив там рис патріотичної дипломатії.

Але зараз він РигозЄльонишу ДАЄ ПОРАДИ - рятуйся, Нелоше, слухаючи Чалого ...
показать весь комментарий
06.02.2026 22:17 Ответить
Ше одна балачка про балачки
показать весь комментарий
06.02.2026 21:35 Ответить
"нарада щодо перемовин" - це як ? Що продали без тебе чи що ще не продали із тобою?
показать весь комментарий
06.02.2026 21:42 Ответить
Відповіді будуть, але ми їх дізнаємося, коли вже буде запізно.
показать весь комментарий
06.02.2026 21:42 Ответить
Бориспіль не працює - не встигнуть...
показать весь комментарий
06.02.2026 21:43 Ответить
Так його борт в Польщі
показать весь комментарий
06.02.2026 21:58 Ответить
а до борта як буде втікати?
показать весь комментарий
06.02.2026 21:59 Ответить
Попід кордоном Білорусії, як шахед
показать весь комментарий
06.02.2026 22:14 Ответить
Так отож..воно колись в Данії до F-16 залазило..мб випросив собі двомісний)) В чи D варіант
показать весь комментарий
06.02.2026 22:34 Ответить
показать весь комментарий
06.02.2026 21:44 Ответить
хлопці повертаються в Україну сьогодні, пізно ввечері, Джерело: https://censor.net/ua/n3599326

Я щас заплачу, прям з нуля їдуть
показать весь комментарий
06.02.2026 22:11 Ответить
Аспекти настільки чутливі, що українцям поки знати не варто. Потім колись може якось дізнаються.
показать весь комментарий
06.02.2026 22:27 Ответить
Фотка конечно топчик,называется - шашлычник изобретает новый,потужный маринад.
показать весь комментарий
06.02.2026 22:46 Ответить
 
 