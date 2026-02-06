Зеленский проведет совещание по переговорам в Абу-Даби: будут доклады по "чувствительным аспектам"

7 февраля президент Владимир Зеленский проведет совещание с украинской делегацией по "чувствительным аспектам" переговоров в Абу-Даби.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"На завтра назначил совещание с нашей делегацией: ребята возвращаются в Украину сегодня, поздно вечером, и завтра будут доклады по тем чувствительным аспектам переговоров в Абу-Даби, о которых нельзя говорить по телефону", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина готовится к следующим встречам - трехсторонним.

Кроме того, завтра состоится разговор с европейскими партнерами.

Поддержка Украины

"И также сейчас в Америке работает наша парламентская дипломатия - председатель парламента Руслан Стефанчук. Мы с ним проговаривали перед поездкой, что нужно больше всего. И это касается поддержки нашего государства, наших людей, а также переговоров", - сообщил президент.

По словам Зеленского, Стефанчук уже встретился со спикером Джонсоном, с конгрессменами и со многими друзьями Украины в США. Также состоялся Украинский молитвенный завтрак.

"Всех я хочу поблагодарить за поддержку и спасибо, Руслан, за продуктивную парламентскую дипломатию. Все силы нашего государства, все сейчас должны быть направлены на одно – поддержку Украины, поддержку украинцев, поддержку нашей защиты, нашей стойкости, нашей независимости. Поддержка для Украины – это приближение условий, когда война для России потеряет смысл. Обязательно мы выстоим!" – подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры в ОАЭ