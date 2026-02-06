МИД ОАЭ о переговорах РФ, Украины и США: Положительный сигнал

Второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби свидетельствует о серьезности дипломатических усилий и является позитивным сигналом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян.

"Его Высочество подчеркнул, что принятие этого раунда в ОАЭ является важным шагом, который свидетельствует о международном доверии к роли ОАЭ в содействии диалогу и продвижении дипломатических решений кризисных ситуаций, в частности в этом вопросе, по которому существует широкий международный консенсус о важности комплексного и устойчивого урегулирования".

Министр добавил: "Два раунда переговоров, проведенные в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным обсуждениям, которые выявили общие позиции, которые могут служить основой для дальнейшего прогресса".

По его словам, ОАЭ продолжают поддерживать усилия по достижению комплексного политического урегулирования "кризиса" и подчеркивают важность сотрудничества и солидарности в сложные времена.

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

