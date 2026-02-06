РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16869 посетителей онлайн
Новости Трехсторонние переговоры в ОАЭ
1 641 15

МИД ОАЭ о переговорах РФ, Украины и США: Положительный сигнал

МИД ОАЭ назвало второй раунд переговоров РФ, Украины и США позитивным сигналом

Второй раунд переговоров между Россией, Украиной и США в Абу-Даби свидетельствует о серьезности дипломатических усилий и является позитивным сигналом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нагаян.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Его Высочество подчеркнул, что принятие этого раунда в ОАЭ является важным шагом, который свидетельствует о международном доверии к роли ОАЭ в содействии диалогу и продвижении дипломатических решений кризисных ситуаций, в частности в этом вопросе, по которому существует широкий международный консенсус о важности комплексного и устойчивого урегулирования".

Министр добавил: "Два раунда переговоров, проведенные в Абу-Даби, привели к продуктивным и конструктивным обсуждениям, которые выявили общие позиции, которые могут служить основой для дальнейшего прогресса".

По его словам, ОАЭ продолжают поддерживать усилия по достижению комплексного политического урегулирования "кризиса" и подчеркивают важность сотрудничества и солидарности в сложные времена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина, США и РФ обсудили в Абу-Даби методы введения и мониторинга прекращения огня, - Умеров

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следующие трехсторонние переговоры состоятся в ближайшее время, - Зеленский

Автор: 

ОАЭ (269) переговоры (5775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Одні сигнали, чи є реальність?
показать весь комментарий
06.02.2026 07:43 Ответить
+5
Арабские товарищи }{уйла помнят, что первый раунд этих "переговоров" был в Омане.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:21 Ответить
+4
Просто зараз відкрийте мапу повітряних тривог та подивіться на результати перемовин... Всі сигнали там.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одні сигнали, чи є реальність?
показать весь комментарий
06.02.2026 07:43 Ответить
Ага, мусульманин под флагом мухаммеда с мечем мирит две "христианские" страны.
Исламисты просто прикалываются, их лицо можно увидеть в Иране
показать весь комментарий
06.02.2026 07:48 Ответить
Назви христіян у раші,якути,евенки ,татари,...........
показать весь комментарий
06.02.2026 09:06 Ответить
Шейх оптиміст - а говоруни шо скажуть?
показать весь комментарий
06.02.2026 07:51 Ответить
Щось продавили кцпи курвославні.. Бо перший раз "виліз на трибуну" погавкати Гундяй... Це не до добра..
показать весь комментарий
06.02.2026 08:11 Ответить
Арабские товарищи }{уйла помнят, что первый раунд этих "переговоров" был в Омане.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:21 Ответить
- Добряче ж ти влетів у стійку підйомника, Молоденька!
показать весь комментарий
06.02.2026 09:00 Ответить
Просто зараз відкрийте мапу повітряних тривог та подивіться на результати перемовин... Всі сигнали там.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qz4Z5CeZLSc

Україна може загубити підтримку друга з Велікобританіїї - Кіра Стармера . Він зізнався перед парламентом у неправедному вчинку- призначив послом у США диполмата , знаючи що він забруднений справою Епштейна
показать весь комментарий
06.02.2026 08:42 Ответить
Від таких друзів одна біда
показать весь комментарий
06.02.2026 08:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ&t=466s https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ&t=Новий ЄРМАК ВТІКАЄ в США! ⚡️ЛУЦЕНКО: Нас КИНУЛИ на ПЕРЕГОВОРАХ. Вся надія на ЗАЛУЖНОГО?
показать весь комментарий
06.02.2026 08:50 Ответить
Користі було би більше для України, якби Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян просто роздав на три лапи карти у Блек Джек.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:57 Ответить
Та в нас таких "позитивних сигналів"- кожного дня по два гундосика на тєлємарафоні!
показать весь комментарий
06.02.2026 08:59 Ответить
Цей позитивний пшик вже рік лунає.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:30 Ответить
Позитивний сигнал це що? Арахамія погодився перемалювати карту?
показать весь комментарий
06.02.2026 10:10 Ответить
 
 