МЗС ОАЕ про переговори РФ, України та США: Позитивний сигнал

Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі свідчить про серйозність дипломатичних зусиль та є позитивним сигналом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Його Високість підкреслив, що прийняття цього раунду в ОАЕ є важливим кроком, який свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень кризових ситуацій, зокрема у цьому питанні, щодо якого існує широкий міжнародний консенсус щодо важливості комплексного та сталого врегулювання".

Міністр додав: "Два раунди переговорів, проведені в Абу-Дабі, призвели до продуктивних та конструктивних обговорень, які виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу".

За його словами, ОАЕ продовжують підтримувати зусилля щодо досягнення комплексного політичного врегулювання "кризи" та наголошують на важливості співпраці та солідарності у складні часи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна, США та РФ обговорили в Абу-Дабі методи введення і моніторингу припинення вогню, - Умєров

Мирні перемовини в ОАЕ

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.

Зеленський затвердив склад української делегації.

За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.

За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.

У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні тристоронні перемовини відбудуться найближчим часом, - Зеленський