МЗС ОАЕ про переговори РФ, України та США: Позитивний сигнал

МЗС ОАЕ назвало другий раунд переговорів РФ, України та США позитивним сигналом

Другий раунд переговорів між Росією, Україною та США в Абу-Дабі свідчить про серйозність дипломатичних зусиль та є позитивним сигналом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ ОАЕ Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян.

"Його Високість підкреслив, що прийняття цього раунду в ОАЕ є важливим кроком, який свідчить про міжнародну довіру до ролі ОАЕ у сприянні діалогу та просуванні дипломатичних рішень кризових ситуацій, зокрема у цьому питанні, щодо якого існує широкий міжнародний консенсус щодо важливості комплексного та сталого врегулювання".

Міністр додав: "Два раунди переговорів, проведені в Абу-Дабі, призвели до продуктивних та конструктивних обговорень, які виявили спільні позиції, що можуть слугувати основою для подальшого прогресу".

За його словами, ОАЕ продовжують підтримувати зусилля щодо досягнення комплексного політичного врегулювання "кризи" та наголошують на важливості співпраці та солідарності у складні часи.

Мирні перемовини в ОАЕ

  • Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
  • Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
  • Зеленський затвердив склад української делегації.
  • За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
  • За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
  • У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
  • 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
  • Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що делегації України, Росії та США дійшли згоди щодо обміну 314 полоненими. Це перший такий обмін за п’ять місяців.

Одні сигнали, чи є реальність?
показати весь коментар
06.02.2026 07:43 Відповісти
Ага, мусульманин под флагом мухаммеда с мечем мирит две "христианские" страны.
Исламисты просто прикалываются, их лицо можно увидеть в Иране
показати весь коментар
06.02.2026 07:48 Відповісти
Назви христіян у раші,якути,евенки ,татари,...........
показати весь коментар
06.02.2026 09:06 Відповісти
Шейх оптиміст - а говоруни шо скажуть?
показати весь коментар
06.02.2026 07:51 Відповісти
Щось продавили кцпи курвославні.. Бо перший раз "виліз на трибуну" погавкати Гундяй... Це не до добра..
показати весь коментар
06.02.2026 08:11 Відповісти
Арабские товарищи }{уйла помнят, что первый раунд этих "переговоров" был в Омане.
06.02.2026 08:21
показати весь коментар
06.02.2026 08:21 Відповісти
- Добряче ж ти влетів у стійку підйомника, Молоденька!
показати весь коментар
06.02.2026 09:00 Відповісти
Просто зараз відкрийте мапу повітряних тривог та подивіться на результати перемовин... Всі сигнали там.
06.02.2026 08:26
показати весь коментар
06.02.2026 08:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qz4Z5CeZLSc

Україна може загубити підтримку друга з Велікобританіїї - Кіра Стармера . Він зізнався перед парламентом у неправедному вчинку- призначив послом у США диполмата , знаючи що він забруднений справою Епштейна
показати весь коментар
06.02.2026 08:42 Відповісти
Від таких друзів одна біда
показати весь коментар
06.02.2026 08:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ&t=466s https://www.youtube.com/watch?v=ES0wnxB-CZQ&t=Новий ЄРМАК ВТІКАЄ в США! ⚡️ЛУЦЕНКО: Нас КИНУЛИ на ПЕРЕГОВОРАХ. Вся надія на ЗАЛУЖНОГО?
показати весь коментар
06.02.2026 08:50 Відповісти
Користі було би більше для України, якби Шейх Абдулла бін Заїд Аль Нагаян просто роздав на три лапи карти у Блек Джек.
показати весь коментар
06.02.2026 08:57 Відповісти
Та в нас таких "позитивних сигналів"- кожного дня по два гундосика на тєлємарафоні!
показати весь коментар
06.02.2026 08:59 Відповісти
Цей позитивний пшик вже рік лунає.
показати весь коментар
06.02.2026 09:30 Відповісти
Позитивний сигнал це що? Арахамія погодився перемалювати карту?
показати весь коментар
06.02.2026 10:10 Відповісти
 
 