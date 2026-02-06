Цензор.НЕТ
Проведение переговоров по Украине в США не планируется, - Песков

В России заявили, что о проведении в США переговоров по урегулированию войны в Украине речь не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется, об этом не шла речь", - сказал Песков

Также он отметил, что точной даты новых переговоров пока нет, но они состоятся в ближайшее время.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.

Мирные переговоры в ОАЭ

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
  • Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
  • Зеленский утвердил состав украинской делегации.
  • По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
  • По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
  • В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
  • 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

Топ комментарии
+5
Коли світ наважиться надати Україні далекобійні ракети а не імітувати разом з ворюгою вовкою з його зрадницькою мафією рожевими фламнговими мріями "фаєйрпонтів "ім. Міндіча , тоді й перговори підуть путьом. Вибити мацкву у темряву та холод... З її офіснокоролівським висотками та оркоеліткою рашистського мордору...
06.02.2026 19:30
06.02.2026 19:30 Ответить
+1
Здесь я всё время пишу, что надо бить в ответ и тогда враг задумается - а надо ли терроризировать Украину или бросится только себя защищать. У Украины есть бесспорное преимущество - это огромная территория рф и места, где нет ПВО. Вот бить в ответ, сколько они разрушили у нас, столько и мы у них. И тогда война быстро завершится.
06.02.2026 20:08
06.02.2026 20:08 Ответить
+1
https://www.youtube.com/watch?v=uiIWDtiC8GAУкраїна має ВИЙТИ з переговорів? - Чалий про переговорний процес, нову роль Буданова та тиск Трампа

Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ...
06.02.2026 20:29
06.02.2026 20:29 Ответить
"Коли світ наважиться..." -

А коли не наважиться?
06.02.2026 20:18
06.02.2026 20:18 Ответить
Якось думки Чалого співпадають з оптимізмом Келлога - весна прийде ... А рашка в сраці - вони учора не про війну , а про вихід США з досмовленностей про ядерку ... А бабло в рашці йок!!! окрім арешніка фіг що зможуть...
06.02.2026 20:33
06.02.2026 20:33 Ответить
Чим цінний Чалий -
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
06.02.2026 20:31
06.02.2026 20:31 Ответить
а чего чалый не на фронте?
55 лет. вполне себе пригодный штурмовик.
06.02.2026 22:03
06.02.2026 22:03 Ответить
никогда
06.02.2026 22:02
06.02.2026 22:02 Ответить
Звісно , а навіщо їм це ..?
Невідомі блокували авто ТЦК у Рівному та напали на військових: чоловіки, які були всередині, втекли
06.02.2026 19:50
06.02.2026 19:50 Ответить
Так,Чалий не просто посол і дипломат,він розумний дипломат,маючий гарні зв'язки в США.Використати б його здібності,але ЗЕленському западло бо він послом був призначений Порошенко.
06.02.2026 22:06
06.02.2026 22:06 Ответить
 
 