Проведение переговоров по Украине в США не планируется, - Песков

В России заявили, что о проведении в США переговоров по урегулированию войны в Украине речь не идет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

"Переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется, об этом не шла речь", - сказал Песков

Также он отметил, что точной даты новых переговоров пока нет, но они состоятся в ближайшее время.

Что предшествовало?

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.

Мирные переговоры в ОАЭ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.

Зеленский утвердил состав украинской делегации.

По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.

По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.

В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.

4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.

