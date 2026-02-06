Проведение переговоров по Украине в США не планируется, - Песков
В России заявили, что о проведении в США переговоров по урегулированию войны в Украине речь не идет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
"Переговоры по урегулированию в Украине в США проводить не планируется, об этом не шла речь", - сказал Песков
Также он отметил, что точной даты новых переговоров пока нет, но они состоятся в ближайшее время.
Что предшествовало?
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что следующие встречи делегаций в рамках мирных переговоров, вероятно, состоятся в США.
Мирные переговоры в ОАЭ
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского, вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации Украины, России и США достигли соглашения об обмене 314 пленными. Это первый такой обмен за пять месяцев.
А коли не наважиться?
Валерій Чалий не тупий оптиміст ,але ж послухати зараз цікаво - він вважає, оцю тусню з перемовинами заради безпеки ригобанди на Банковій треба вже зупиняти . Весна -травень вікно можливостей для України, бо зима вже позаду. А 3000 ракет ERAM й F-16 для них досить США вже надали партнери , й PATRIOT пішли ...
він не блогер й не хайпує "свіжаком"з позавчорашніх новин
він має добрі зв"язки у колах США - й добру репутацію там
він просто вийшов з дипломатичної служби за РИГОзЄвлади, як антидержавної дипломатії
55 лет. вполне себе пригодный штурмовик.
