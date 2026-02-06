Песков прокомментировал покушение на генерала РФ Алексеева в Москве: Путина проинформировали

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, российские спецслужбы занимаются расследованием, а вся информация оперативно докладывается Владимиру Путину.

"Кремль желает генерал-лейтенанту скорейшего выздоровления. Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности - тема спецслужб", - заявил Песков.

Других подробностей о мотивах нападения или возможных подозреваемых российские власти пока не сообщают.

Что предшествовало?

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

