РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18106 посетителей онлайн
Новости Ликвидация военного командования РФ
7 938 19

Песков прокомментировал покушение на генерала РФ Алексеева в Москве: Путина проинформировали

пєсков

Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, российские спецслужбы занимаются расследованием, а вся информация оперативно докладывается Владимиру Путину.

"Кремль желает генерал-лейтенанту скорейшего выздоровления. Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности - тема спецслужб", - заявил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В российского генерала Алексеева стреляли в Москве: его госпитализировали

Других подробностей о мотивах нападения или возможных подозреваемых российские власти пока не сообщают.

Что предшествовало?

В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Песков о планах провести разговор между Макроном и Путиным: "Ничего конкретного пока нет"

Автор: 

армия РФ (22784) Песков Дмитрий (2091) покушение (1069)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Пуйло доклад заслухало і наказало збільшити ємність чемоданів.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:27 Ответить
+7
міністр оборони ********** бєлоусов - киянин, брат у Києві, дід з бабою поховані у Києві
підар дмітрієв - спецпредставник ***** - киянин
згоден, чисті фашисти, тобто рашисти
показать весь комментарий
06.02.2026 12:48 Ответить
+6
Щоб він ( алєксєєв) поскоріше здох разом із песьковим і всіма
вибл@дками на рф 🧌😡
показать весь комментарий
06.02.2026 13:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підривати дистанційно! Тоді шансів нуль.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:22 Ответить
то не ми - ГРУ наразі рулить мирними переговорами і в даний момент вбивство ГРУ-шника нам не вигідне. І деякі кацапські канали пишуть що хенерал вже фсьо
показать весь комментарий
06.02.2026 13:16 Ответить
Для нас це не "вбивство", а "ліквідація".
показать весь комментарий
06.02.2026 20:45 Ответить
льоха абдристович: проїпали (с)
чи все ж таки - ні? може спецом його свої ж підари валили?
оно зараз на ********** виють, шо троха не центровий був на перемовинах у ОАЕ, усе на ньому
а ці "кляті бандєри"...
стара кдб-шна до болі знайома шняга
показать весь комментарий
06.02.2026 12:26 Ответить
Пуйло доклад заслухало і наказало збільшити ємність чемоданів.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:27 Ответить
Та все чьотко - фсб працює!
Почитали біографію недостреленого, родом з України, значить - нацист/неонацист/фашист...

А далі, як у пісні:

Срок пришел, и холодное слово «расстрел» - прозвучал приговор трибунала...
показать весь комментарий
06.02.2026 12:30 Ответить
З України багато хто... Але це - ГРУшник. І цим все сказано...
показать весь комментарий
06.02.2026 12:37 Ответить
міністр оборони ********** бєлоусов - киянин, брат у Києві, дід з бабою поховані у Києві
підар дмітрієв - спецпредставник ***** - киянин
згоден, чисті фашисти, тобто рашисти
показать весь комментарий
06.02.2026 12:48 Ответить
Поінформували ,що замовлення виконано.
показать весь комментарий
06.02.2026 12:32 Ответить
А якщо збій, то повторять !
показать весь комментарий
06.02.2026 14:00 Ответить
походу убрать хотели из-за переговоров. Там у них тоже не все гладко во власти
показать весь комментарий
06.02.2026 12:50 Ответить
кремль йому бажає...
показать весь комментарий
06.02.2026 12:52 Ответить
Недалеко той час, коли русню будуть іпашити по всьому світу
показать весь комментарий
06.02.2026 12:59 Ответить
Колишні вагнерівці помстилися за збиття аероплана з пригожиним.
ІМНО.
показать весь комментарий
06.02.2026 13:08 Ответить
Щоб він ( алєксєєв) поскоріше здох разом із песьковим і всіма
вибл@дками на рф 🧌😡
показать весь комментарий
06.02.2026 13:14 Ответить
Та краще нехай живуть довго...паралізовані, але щоб все розуміли..
показать весь комментарий
07.02.2026 01:14 Ответить
на чемодані сидить?
показать весь комментарий
06.02.2026 13:28 Ответить
Треба було сказати що наступний- Путлер! Нехай не ходить в сортир. У нього є чудо-чемоданчик...
показать весь комментарий
06.02.2026 14:01 Ответить
"Кремль бажає генерал-лейтенанту якнайшвидшого одужання. Воєначальники перебувають під загрозою під час війни, забезпечення їх безпеки - тема спецслужб", - заявив Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/n3599217
Я щось пропустив? СВО вже закінчилось? Нещодавно на Кацапії за слово "війна" можна було до в'язниці потрапити.
показать весь комментарий
07.02.2026 12:18 Ответить
 
 