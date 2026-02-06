Песков прокомментировал покушение на генерала РФ Алексеева в Москве: Путина проинформировали
Пресс-секретарь диктатора России Дмитрий Песков прокомментировал покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские спецслужбы занимаются расследованием, а вся информация оперативно докладывается Владимиру Путину.
"Кремль желает генерал-лейтенанту скорейшего выздоровления. Военачальники находятся под угрозой во время войны, обеспечение их безопасности - тема спецслужб", - заявил Песков.
Других подробностей о мотивах нападения или возможных подозреваемых российские власти пока не сообщают.
Что предшествовало?
В Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта армии оккупантов Владимира Алексеева. Его госпитализировали.
Андрей Моисеенко
Wild MadDog
Amber
чи все ж таки - ні? може спецом його свої ж підари валили?
оно зараз на ********** виють, шо троха не центровий був на перемовинах у ОАЕ, усе на ньому
а ці "кляті бандєри"...
стара кдб-шна до болі знайома шняга
Почитали біографію недостреленого, родом з України, значить - нацист/неонацист/фашист...
А далі, як у пісні:
Срок пришел, и холодное слово «расстрел» - прозвучал приговор трибунала...
підар дмітрієв - спецпредставник ***** - киянин
згоден, чисті фашисти, тобто рашисти
ІМНО.
вибл@дками на рф 🧌😡
Я щось пропустив? СВО вже закінчилось? Нещодавно на Кацапії за слово "війна" можна було до в'язниці потрапити.