7 938 19

Пєсков прокоментував замах на генерала РФ Алексєєва у Москві: Путіна поінформували

Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські спецслужби займаються розслідуванням, а вся інформація оперативно доповідається Володимиру Путіну.

"Кремль бажає генерал-лейтенанту якнайшвидшого одужання. Воєначальники перебувають під загрозою під час війни, забезпечення їх безпеки - тема спецслужб", - заявив Пєсков.

Інших деталей щодо мотивів нападу або можливих підозрюваних російська влада наразі не повідомляє.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

Топ коментарі
+9
Пуйло доклад заслухало і наказало збільшити ємність чемоданів.
показати весь коментар
06.02.2026 12:27 Відповісти
+7
міністр оборони ********** бєлоусов - киянин, брат у Києві, дід з бабою поховані у Києві
підар дмітрієв - спецпредставник ***** - киянин
згоден, чисті фашисти, тобто рашисти
показати весь коментар
06.02.2026 12:48 Відповісти
+6
Щоб він ( алєксєєв) поскоріше здох разом із песьковим і всіма
вибл@дками на рф 🧌😡
показати весь коментар
06.02.2026 13:14 Відповісти
Підривати дистанційно! Тоді шансів нуль.
показати весь коментар
06.02.2026 12:22 Відповісти
то не ми - ГРУ наразі рулить мирними переговорами і в даний момент вбивство ГРУ-шника нам не вигідне. І деякі кацапські канали пишуть що хенерал вже фсьо
показати весь коментар
06.02.2026 13:16 Відповісти
Для нас це не "вбивство", а "ліквідація".
показати весь коментар
06.02.2026 20:45 Відповісти
льоха абдристович: проїпали (с)
чи все ж таки - ні? може спецом його свої ж підари валили?
оно зараз на ********** виють, шо троха не центровий був на перемовинах у ОАЕ, усе на ньому
а ці "кляті бандєри"...
стара кдб-шна до болі знайома шняга
показати весь коментар
06.02.2026 12:26 Відповісти
Та все чьотко - фсб працює!
Почитали біографію недостреленого, родом з України, значить - нацист/неонацист/фашист...

А далі, як у пісні:

Срок пришел, и холодное слово «расстрел» - прозвучал приговор трибунала...
показати весь коментар
06.02.2026 12:30 Відповісти
З України багато хто... Але це - ГРУшник. І цим все сказано...
показати весь коментар
06.02.2026 12:37 Відповісти
Поінформували ,що замовлення виконано.
показати весь коментар
06.02.2026 12:32 Відповісти
А якщо збій, то повторять !
показати весь коментар
06.02.2026 14:00 Відповісти
походу убрать хотели из-за переговоров. Там у них тоже не все гладко во власти
показати весь коментар
06.02.2026 12:50 Відповісти
кремль йому бажає...
показати весь коментар
06.02.2026 12:52 Відповісти
Недалеко той час, коли русню будуть іпашити по всьому світу
показати весь коментар
06.02.2026 12:59 Відповісти
Колишні вагнерівці помстилися за збиття аероплана з пригожиним.
ІМНО.
показати весь коментар
06.02.2026 13:08 Відповісти
Та краще нехай живуть довго...паралізовані, але щоб все розуміли..
показати весь коментар
07.02.2026 01:14 Відповісти
на чемодані сидить?
показати весь коментар
06.02.2026 13:28 Відповісти
Треба було сказати що наступний- Путлер! Нехай не ходить в сортир. У нього є чудо-чемоданчик...
показати весь коментар
06.02.2026 14:01 Відповісти
"Кремль бажає генерал-лейтенанту якнайшвидшого одужання. Воєначальники перебувають під загрозою під час війни, забезпечення їх безпеки - тема спецслужб", - заявив Пєсков. Джерело: https://censor.net/ua/n3599217
Я щось пропустив? СВО вже закінчилось? Нещодавно на Кацапії за слово "війна" можна було до в'язниці потрапити.
показати весь коментар
07.02.2026 12:18 Відповісти
 
 