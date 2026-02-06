Пєсков прокоментував замах на генерала РФ Алексєєва у Москві: Путіна поінформували
Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російські спецслужби займаються розслідуванням, а вся інформація оперативно доповідається Володимиру Путіну.
"Кремль бажає генерал-лейтенанту якнайшвидшого одужання. Воєначальники перебувають під загрозою під час війни, забезпечення їх безпеки - тема спецслужб", - заявив Пєсков.
Інших деталей щодо мотивів нападу або можливих підозрюваних російська влада наразі не повідомляє.
Що передувало?
У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.
Топ коментарі
+9 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар06.02.2026 12:27 Відповісти Посилання
+7 Wild MadDog
показати весь коментар06.02.2026 12:48 Відповісти Посилання
+6 Amber
показати весь коментар06.02.2026 13:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чи все ж таки - ні? може спецом його свої ж підари валили?
оно зараз на ********** виють, шо троха не центровий був на перемовинах у ОАЕ, усе на ньому
а ці "кляті бандєри"...
стара кдб-шна до болі знайома шняга
Почитали біографію недостреленого, родом з України, значить - нацист/неонацист/фашист...
А далі, як у пісні:
Срок пришел, и холодное слово «расстрел» - прозвучал приговор трибунала...
підар дмітрієв - спецпредставник ***** - киянин
згоден, чисті фашисти, тобто рашисти
ІМНО.
вибл@дками на рф 🧌😡
Я щось пропустив? СВО вже закінчилось? Нещодавно на Кацапії за слово "війна" можна було до в'язниці потрапити.