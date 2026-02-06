Пєсков прокоментував замах на генерала РФ Алексєєва у Москві: Путіна поінформували

Прессекретар диктатора Росії Дмитро Пєсков прокоментував замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва у Москві.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, російські спецслужби займаються розслідуванням, а вся інформація оперативно доповідається Володимиру Путіну.

"Кремль бажає генерал-лейтенанту якнайшвидшого одужання. Воєначальники перебувають під загрозою під час війни, забезпечення їх безпеки - тема спецслужб", - заявив Пєсков.

Інших деталей щодо мотивів нападу або можливих підозрюваних російська влада наразі не повідомляє.

Що передувало?

У Москві невідомий здійснив замах на генерал-лейтенанта армії окупантів Володимира Алексєєва. Його госпіталізували.

