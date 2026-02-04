Пєсков про плани провести розмову між Макроном та Путіним: "Нічого конкретного наразі немає"

У Росії наразі немає планів щодо контактів між диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом Франції Емманюелем Макроном,

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами прессекретаря правителя РФ, Франція та Росія підтримують контакти на "робочому" рівні. Водночас він зазначив, що наразі немає нічого конкретного щодо можливого проведення телефонної розмови між Макроном та Путіним.

Пєсков також додав, що у робочому зв’язку між Москвою та Парижем поки немає нічого "примітного".

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.

