Пєсков про плани провести розмову між Макроном та Путіним: "Нічого конкретного наразі немає"
У Росії наразі немає планів щодо контактів між диктатором РФ Володимиром Путіним та президентом Франції Емманюелем Макроном,
Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами прессекретаря правителя РФ, Франція та Росія підтримують контакти на "робочому" рівні. Водночас він зазначив, що наразі немає нічого конкретного щодо можливого проведення телефонної розмови між Макроном та Путіним.
Пєсков також додав, що у робочому зв’язку між Москвою та Парижем поки немає нічого "примітного".
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що поновлення діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним готується на "технічному рівні", попри те, що Росія не виявляє реальної готовності до миру.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.02.2026 13:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар04.02.2026 13:17 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий Еременко
показати весь коментар04.02.2026 13:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
василий граздич
показати весь коментар04.02.2026 13:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віктор #616477
показати весь коментар04.02.2026 16:05 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль