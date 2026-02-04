В России пока нет планов по контактам между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном,

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По словам пресс-секретаря правителя РФ, Франция и Россия поддерживают контакты на "рабочем" уровне. В то же время он отметил, что пока нет ничего конкретного относительно возможного проведения телефонного разговора между Макроном и Путиным.

Песков также добавил, что в рабочей связи между Москвой и Парижем пока нет ничего "примечательного".

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.

