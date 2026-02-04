Песков о планах провести разговор между Макроном и Путиным: "Ничего конкретного пока нет"
В России пока нет планов по контактам между диктатором РФ Владимиром Путиным и президентом Франции Эмманюэлем Макроном,
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По словам пресс-секретаря правителя РФ, Франция и Россия поддерживают контакты на "рабочем" уровне. В то же время он отметил, что пока нет ничего конкретного относительно возможного проведения телефонного разговора между Макроном и Путиным.
Песков также добавил, что в рабочей связи между Москвой и Парижем пока нет ничего "примечательного".
- Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что возобновление диалога с российским диктатором Владимиром Путиным готовится на "техническом уровне", несмотря на то, что Россия не проявляет реальной готовности к миру.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
