Парламент Франции рассматривает еще два вотума недоверия правительству

Парламент Франции приступил к рассмотрению еще двух инициатив недоверия правительству Себастьяна Лекорню.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале французского телеканала BFMTV.

Обе инициативы касаются процедуры принятия государственного бюджета на 2026 год. Ожидается, что голосование завершится провалом, после чего бюджет будет окончательно утвержден.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вотум недоверия после применения спецполномочий

Первую инициативу недоверия внесла группа левых депутатов на прошлой неделе. Вторую подало правопопулистское объединение "Национальное объединение".

Причиной стало третье применение правительством конституционных полномочий для принятия бюджета без голосования.

Эта процедура позволяет депутатам требовать отставки правительства. Для этого необходимо собрать достаточное количество голосов в парламенте.

Читайте также: Франция отметила существенное влияние НААУ на проведение реформ в сфере верховенства права в Украине

Бюджет Франции близок к окончательному принятию

Обе инициативы недоверия, по прогнозам, не наберут поддержки. "Правительство снова должно пережить вотум недоверия без последствий", – отмечают французские обозреватели. В случае провала голосования бюджет Франции на 2026 год будет окончательно принят.

За последний месяц правительство Лекорню уже семь раз сталкивалось с вотумом недоверия.

Переговоры по бюджету длились несколько месяцев. Из-за задержек президент Эмманюэль Макрон одобрил специальный временный закон.

Напомним, ранее глава МИД Франции объяснил цель восстановления контактов Макрона с Путиным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон