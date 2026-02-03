Парламент Франції розглядає ще два вотуми недовіри уряду

Парламент Франції розпочав розгляд ще двох ініціатив недовіри уряду Себастьєна Лекорню.

Обидві ініціативи стосуються процедури ухвалення державного бюджету на 2026 рік. Очікується, що голосування завершиться провалом, після чого бюджет буде остаточно затверджений.

Вотум недовіри після застосування спецповноважень

Першу ініціативу недовіри внесла група лівих депутатів минулого тижня. Другу подало правопопулістське об’єднання "Національне об’єднання".

Причиною стало третє застосування урядом конституційних повноважень для ухвалення бюджету без голосування.

Ця процедура дозволяє депутатам вимагати відставки уряду. Для цього необхідно зібрати достатню кількість голосів у парламенті.

Бюджет Франції близький до остаточного ухвалення

Обидві ініціативи недовіри, за прогнозами, не наберуть підтримки. "Уряд знову має пережити вотум недовіри без наслідків", – зазначають французькі оглядачі. У разі провалу голосування бюджет Франції на 2026 рік буде остаточно ухвалений.

За останній місяць уряд Лекорню вже сім разів стикався з вотумом недовіри.

Переговори щодо бюджету тривали кілька місяців. Через затримки президент Емманюель Макрон схвалив спеціальний тимчасовий закон.

