Невідомі блокували авто ТЦК у Рівному та напали на військових: чоловіки, які були всередині, втекли

У п'ятницю, 6 лютого, на групу оповіщення Рівненського обласного ТЦК напали невідомі громадяни, які допомогли втекти військовозобов'язаним. Чоловіки перебували всередині службового авто терцентру після проходження ВЛК.

Про це повідомляє Рівненський ОТЦК, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Зазначається, що сьогодні військовослужбовці ТЦК супроводжували військовозобов'язаних чоловіків після проходження ними військово-лікарської комісії для визначення придатності до військової служби.

"Два транспортні засоби з невідомими громадянами блокували проїзд військовому транспортному засобу та невідомі особи здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП. Внаслідок чого один з військовослужбовців був травмованим та скерований до лікувальної установи", - йдеться в заяві.

Чоловіки втекли

У терцентрі розповіли, що під час нападу на їхніх військових військовозобов'язані громадяни втекли зі службового автомобіля.

Командування Рівненського ОТЦК направило повідомлення щодо вчинення кримінального правопорушення до поліції.

