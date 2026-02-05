Чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК в Одесі: поліція розпочала розслідування
В Одесі стався напад на військовослужбовця ТЦК та СП під час виконання ним службових обов’язків. Інцидент розслідує поліція.
Про це йдеться у повідомленні ТЦК, передає Цензор.НЕТ.
Чоловік напав та втік
За даними терцентру, інцидент стався ввечері 4 лютого в районі вулиці Мечникова в Одесі. Під час службового завдання спільно з поліцейськими громадянина попросили показати військово-облікові документи. У відповідь чоловік застосував сльозогінний засіб та завдав ножового поранення військовослужбовцю, а після цього втік, розповіли в ТЦК.
- Постраждалого військовослужбовця доставили до медичного закладу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів, стан стабільний.
За фактом нападу поліція розпочала розслідування
У ТЦК додали, що тривають першочергові слідчі та розшукові заходи щодо встановлення особи нападника та притягнення його до відповідальності.
У військкоматі наголосили, що умисне насильство щодо військовослужбовців під час виконання службових обов’язків є кримінальним правопорушенням за статтями 114-1 та 348 Кримінального кодексу України, що передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі. У разі смерті — санкції підвищуються до 10-15 років або загрожує довічне ув’язнення.
