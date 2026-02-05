Мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК в Одессе: полиция начала расследование
В Одессе произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент расследует полиция.
Об этом говорится в сообщении ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина напал и скрылся
По данным терцентра, инцидент произошел вечером 4 февраля в районе улицы Мечникова в Одессе. Во время служебного задания совместно с полицейскими гражданина попросили показать военно-учетные документы. В ответ мужчина применил слезоточивое средство и нанес ножевое ранение военнослужащему, а после этого скрылся, рассказали в ТЦК.
- Пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.
По факту нападения полиция начала расследование
В ТЦК добавили, что продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.
В военкомате подчеркнули, что умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей является уголовным правонарушением по статьям 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. В случае смерти — санкции повышаются до 10-15 лет или грозит пожизненное заключение.
>Жодного закону про заборону виїзду за кордон прийнято не було.
якщо ви не знаєте про такий закон, це не означає, що його не існує. Подавайте до суду.
Капець... Казати правду, підкріплену тисячами відео, це виявляється пропаганда на користь ворога. Тобі ніде не тисне?
>Вперед! Номер закону, та дата прийняття?
це до тебе питання. ти вже подав до суду на """незаконне""" обмеження на виїзд?
І щодо ТЦКуніа. Це ж так треба дискредитувати свою діяльність, що коли цю діяльність правдиво висвітлюють це сприймалося деякими індивідуумами як ворожа пропаганда... На цьому йди подалі. Набрид вже своєю тупістю.
>Коли він це говорить, яка ж це пропаганда...?
Пропаганда є лише поширенням інформації. Він поширює інформацію, яка в кінці корисна русні, бо працює на знищення України.
>Набрид вже своєю тупістю.
ти ж і є тупенький хохол луганського, який споживає ворожу пропаганду
розпочала розслідуваннявбила нападника.
А як порізали СС-івця, то мусара тут як тут.
Здець такій країні і ворогів не треба.
Я думав вони всі в окопах, або в черзі в тцк.
Хіба що ховаються за бронями/відстрочками, і хочуть воювати чужими руками, але це навряд.
Справжні патріоти так би не вчинили