Мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК в Одессе: полиция начала расследование

В Одессе произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент расследует полиция.

Об этом говорится в сообщении ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мужчина напал и скрылся

По данным терцентра, инцидент произошел вечером 4 февраля в районе улицы Мечникова в Одессе. Во время служебного задания совместно с полицейскими гражданина попросили показать военно-учетные документы. В ответ мужчина применил слезоточивое средство и нанес ножевое ранение военнослужащему, а после этого скрылся, рассказали в ТЦК.

Пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Женщина открыла стрельбу по микроавтобусу с военными ТЦК и полицейскими во Львове: ей сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

По факту нападения полиция начала расследование

В ТЦК добавили, что продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.

В военкомате подчеркнули, что умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей является уголовным правонарушением по статьям 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. В случае смерти — санкции повышаются до 10-15 лет или грозит пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти ежедневно имеют место факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП, - Выговский