Мужчина ножом ранил военнослужащего ТЦК в Одессе: полиция начала расследование

В Одессе произошло нападение на военнослужащего ТЦК и СП во время выполнения им служебных обязанностей. Инцидент расследует полиция.

Об этом говорится в сообщении ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина напал и скрылся

По данным терцентра, инцидент произошел вечером 4 февраля в районе улицы Мечникова в Одессе. Во время служебного задания совместно с полицейскими гражданина попросили показать военно-учетные документы. В ответ мужчина применил слезоточивое средство и нанес ножевое ранение военнослужащему, а после этого скрылся, рассказали в ТЦК.

  • Пострадавший военнослужащий доставлен в медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, состояние стабильное.

По факту нападения полиция начала расследование

В ТЦК добавили, что продолжаются первоочередные следственные и розыскные мероприятия по установлению личности нападавшего и привлечению его к ответственности.

В военкомате подчеркнули, что умышленное насилие в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей является уголовным правонарушением по статьям 114-1 и 348 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. В случае смерти — санкции повышаются до 10-15 лет или грозит пожизненное заключение.

Топ комментарии
Що може бути простіше показати відео з бодікамер, щоб довести що це неправильно. Але ж ти знаєш що цього не буде. І чудово знаєш чому.
05.02.2026 20:04 Ответить
А де відео з бодікамери?
05.02.2026 19:58 Ответить
Тойво, не на часі! У батареї стався негативний скид заряду
показать весь комментарий
05.02.2026 20:00 Ответить
зараз фанати луганського почнуть розповідати, що це правильно
05.02.2026 19:57 Ответить
Що може бути простіше показати відео з бодікамер, щоб довести що це неправильно. Але ж ти знаєш що цього не буде. І чудово знаєш чому.
05.02.2026 20:04 Ответить
о, один вже є
05.02.2026 20:06 Ответить
І ще будуть. Так то Луганський людей викрадає та б'є? Чи він винен тільки в тому що все це висвітлює?
05.02.2026 20:11 Ответить
Він ще у 2014 році чітко визначив свою позицію. І вона геть не малороська. А з тцкунами не проблема, з тцкунами катастрофа.
05.02.2026 20:35 Ответить
луганський займається кацапською пропагандою проти України і її державності. Проблема ТЦК існує лише для тих, у кого немає броні, інвалідності чи УБД. Такі люди мають самостійно прибувати до ТЦК для проходження ВЛК, а потім, залежно від висновків ВЛК, до служби в ЗСУ. В країні оголошена загальна мобілізація.
05.02.2026 20:16 Ответить
Один вже прийшов подовжити бронь, мав лежачого батька 80 років. Порвали ту бронь і забрали на бзвп. Дід пролежав 3 дні без їжі та води самотній. Вся країна про це знає, кожен новинний ресурс про це написав. Йосип Маліцький звати старого діда.
05.02.2026 20:29 Ответить
Конкретні приклади кацапської пропаганди з його боку? Чекаю.
05.02.2026 20:32 Ответить
пропаганда проти тцк і мобілізації, плюс він пропагує відкриття кордонів, що спричинить знищення України.
05.02.2026 21:55 Ответить
Висвітлювати злочини тцк це пропаганда? Обмеження вільного пересування громадян, навіть у воєнний стан, може бути виключно на законодавчому рівні. Жодного закону про заборону виїзду за кордон прийнято не було. Були лише постанови уряду та укази найвеличнішого. То ж питаю ще раз: конкретні приклади кацапської пропаганди з його боку?
05.02.2026 22:07 Ответить
Так, "висвітлювати злочини", якщо це допомагає знищити країну це пропаганда на користь ворогу.

>Жодного закону про заборону виїзду за кордон прийнято не було.

якщо ви не знаєте про такий закон, це не означає, що його не існує. Подавайте до суду.
05.02.2026 22:10 Ответить
Вперед! Номер закону, та дата прийняття?
Капець... Казати правду, підкріплену тисячами відео, це виявляється пропаганда на користь ворога. Тобі ніде не тисне?
05.02.2026 22:13 Ответить
Не тисне. Якщо кінцевий ефект суто на користь ворогу, це ворожа пропаганда.

>Вперед! Номер закону, та дата прийняття?

це до тебе питання. ти вже подав до суду на """незаконне""" обмеження на виїзд?
05.02.2026 22:29 Ответить
До чого тут якийсь суд??? Ти кажеш що він займається кацапською пропагандою і агітує за відкриття кордонів. Стаття 33КУ чітко гарантує вільне пересування по країні та за її межами. За винятком обмежень, які встановлюються законом. Жодного закону про заборону виїзду громадян за кордон немає. Коли він це говорить, яка ж це пропаганда...?
І щодо ТЦКуніа. Це ж так треба дискредитувати свою діяльність, що коли цю діяльність правдиво висвітлюють це сприймалося деякими індивідуумами як ворожа пропаганда... На цьому йди подалі. Набрид вже своєю тупістю.
05.02.2026 22:48 Ответить
Суд вам пояснить, є такий закон, чи ні.

>Коли він це говорить, яка ж це пропаганда...?

Пропаганда є лише поширенням інформації. Він поширює інформацію, яка в кінці корисна русні, бо працює на знищення України.

>Набрид вже своєю тупістю.

ти ж і є тупенький хохол луганського, який споживає ворожу пропаганду
06.02.2026 13:29 Ответить
В ще мобілізація поліцаїв , суддів та прокурорів з футболістами та цирком точно знищить Україну.
06.02.2026 05:09 Ответить
В тебе бронь, інвалідність чи УБД?
05.02.2026 21:39 Ответить
інвалідність, вже багато років
05.02.2026 21:54 Ответить
Ніхто не сумнівівся. Було б ти придатнє, співало б зовсім по-іншому. Або вже досі б у Тисі втопилось.
05.02.2026 22:08 Ответить
Та ні, пішов би в будь-яку бригаду, прошивати і споряджати дрони, бо маю знання. В принципі, у мене і зараз є таке бажання.
05.02.2026 22:11 Ответить
Було б ти придатнє, погнали б тебе, як скот, на штурм лінії суровікіна.
05.02.2026 22:12 Ответить
не погнали би, не бреши кацап
05.02.2026 22:30 Ответить
Погнали б, ще й як. Тому в тебе, сцикуна, один вихід: втопитись у Тисі. Бо інакше будеш штурмувати Варшаву. На віслюку, з однією іржавою мосінкою на трьох. В бурята вже не закосиш, як зараз. Там всі йдуть на штурм, і на милицях, і в інвалідних візках...
05.02.2026 22:35 Ответить
не бреши, кацап
05.02.2026 22:38 Ответить
Що, вже так обісрався, що заклинило на одній фразі? Скрізь вже кацапи ввижаються?
05.02.2026 22:42 Ответить
Та реально, коли у цих одноклітинних немає жодного аргументу, то всі навколо миттєво стають кацапами. Клоуни.
05.02.2026 23:12 Ответить
ти навіть українською не володієш, звичайно що ти є кацап.
06.02.2026 13:33 Ответить
Це було б дуже просто, але е але. Зеленский краде у зсу, у людей, у України гроші, тому тцк не мае бодікамер, якщо тобі так важливі болікамери то забирай, передавай в тцк
05.02.2026 20:51 Ответить
І у мусорів, які там були присутні, також немає?
05.02.2026 20:57 Ответить
Громадянин, мабуть, хотів Захищати Україну від московитів свою Родину, а в ТЦК йому відмовили???
05.02.2026 20:14 Ответить
А де відео з бодікамери?
05.02.2026 19:58 Ответить
Тойво, не на часі! У батареї стався негативний скид заряду
05.02.2026 20:00 Ответить
зробіть запит до ТЦК, хай вам нададуть відповідь та можливо відео.
05.02.2026 20:03 Ответить
А в тцк ніякого відео нема! І взагалі відчепіться від соціальної підтримки!
05.02.2026 20:29 Ответить
це ви отримали таку відповідь на ваш запит? чи запиту взагалі не було?
05.02.2026 21:57 Ответить
А де гроші на ЗСУ? Звісно можно було б виділити гроши на бодікамери, але ж а кто двушечку на Москву отправит? Дякуйте зеленскому, зсу немае необхідного
05.02.2026 20:54 Ответить
Мабуть, носій з відео вилучений слідчим як речовий доказ.
05.02.2026 22:01 Ответить
а був розбійний напад?
05.02.2026 20:05 Ответить
О! Кацапчуки під американський прапорець сховалися.
05.02.2026 20:42 Ответить
Згоден, але спочатку потрібно вільною людиною стати... А для цього потрібно захистити свою країну від того, хто хоче щоб ти ніколи більше не був вільною людиною... Ну і виникає питання, якщо ти такий сміливий, вмієш застосовувати зброю, то чого досі не став на захист своєї матері, України...!
05.02.2026 20:44 Ответить
Помовчало б ти про "вільну людину"...
05.02.2026 22:09 Ответить
ЛЕМЕШКО А, чому за нашу матір Україну, не їдеш воювати? ти за тих хто загріб землю, накрав всі надра, та давав присягу на вірність, та сидять і жирують на мої податки ти за них? Так, я вмію застосувати зброю, а ти, чого ****** за неміч чи обісрався як трамп?
06.02.2026 00:16 Ответить
Ти бл, чепуха.. Я з першого дня воюю.. Ниєш тут про податки і іншу херня, так і скажи що сцикотно, байки сльозливі для жіночок розповідаєш...
18.02.2026 14:19 Ответить
Поліцейські там були для блізіру?
05.02.2026 20:13 Ответить
Коля катлєта колись теж з собою возив поліцая, в якості хлопчика на побігеньках. Мабуть для того фірма Police й існує в Україні, щоб обслуговувати "иліту".
06.02.2026 01:37 Ответить
А потім у фейсбуках ниють чого "ухилянти " їм так мало донатять на зсу, (грілки, пнб, приціли , дрони - коротше все те що скиздила зелена банда)
05.02.2026 20:21 Ответить
Треба щоб читатлось: Чоловік ножем поранив військовослужбовця ТЦК в Одесі: поліція розпочала розслідування вбила нападника.
05.02.2026 20:22 Ответить
Поліцаї заодно з нападниками.
05.02.2026 22:10 Ответить
Тобто поліція вбила колег тцкунів?
06.02.2026 05:15 Ответить
Кожен день негатив про Армію. Про поліцію у такій кількості негатива нема.
05.02.2026 20:29 Ответить
От гарантія, що цього урода "виховувала" матір-одиначка, якась "сільная, нізавісімая".
05.02.2026 20:37 Ответить
Знов паплюжать звання Війсковий!((((
05.02.2026 20:56 Ответить
О, то як у сусідній темі на відео військові ТЦК проломлюють людині голову ногами - то проваджень немає.
А як порізали СС-івця, то мусара тут як тут.
Здець такій країні і ворогів не треба.
05.02.2026 21:06 Ответить
Такі "яскраві" коменти....мабуть пишуть з передової,окопів,штурмовики - добровольцв!! Можна за рашу не хвилюватися! Такі "патріоти" зірвуть любу мобілізацію в Україні, а то й і заріжуть...в якості допомоги кацапам!
05.02.2026 21:27 Ответить
Ну да.Навіть на українському сайті товчуться у коментах кацапи,ждуни,ухилянти.Тільки десь новини про мобілізацію і тцк,зразу набігають гниди.
05.02.2026 21:41 Ответить
Цікаво звідки набігають захисники ТЦК.
Я думав вони всі в окопах, або в черзі в тцк.
Хіба що ховаються за бронями/відстрочками, і хочуть воювати чужими руками, але це навряд.
Справжні патріоти так би не вчинили
05.02.2026 21:59 Ответить
Ти де воював щоб гавкать?Вос, бригада,напрямок?
05.02.2026 22:30 Ответить
Навіщо нам така мобілізація,одні старі та хворі? Може пора вже кнурів поліцаїв та тцкунів мобілізувати,бо щось я хворих там не бачив?
06.02.2026 05:18 Ответить
Це був просто бандюк з ножем.Якби на наш блок у 22 таке напало,поклали б на місці.
05.02.2026 21:50 Ответить
Та залиште ТЦК без роботи, поновіть добровільно дані!
05.02.2026 22:07 Ответить
Ти поновив?
05.02.2026 22:11 Ответить
Це ждун і сцикун,а головне,---ворог України. Ідіть самі захищати свій дім,свою родину і вас ніхто не буде примусово доставляти в ТЦК.
06.02.2026 02:46 Ответить
 
 