Женщина открыла стрельбу по микроавтобусу с военными ТЦК и полицейскими во Львове: ей сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Львова 2 февраля женщина выстрелила из травматического оружия по микроавтобусу, в котором находились военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции. Нападающей сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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По данным следствия, 44-летняя львовянка выстрелила в микроавтобус, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они осуществляли мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Увидев правоохранителей и военных, женщина достала травматический пистолет, начала бить им по стеклу микроавтобуса, а когда машина тронулась - произвела выстрел в ее сторону.

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Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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