Женщина открыла стрельбу по микроавтобусу с военными ТЦК и полицейскими во Львове: ей сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж
В Шевченковском районе Львова 2 февраля женщина выстрелила из травматического оружия по микроавтобусу, в котором находились военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции. Нападающей сообщили о подозрении в хулиганстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 44-летняя львовянка выстрелила в микроавтобус, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они осуществляли мероприятия по оповещению населения о мобилизации.
Увидев правоохранителей и военных, женщина достала травматический пистолет, начала бить им по стеклу микроавтобуса, а когда машина тронулась - произвела выстрел в ее сторону.
Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.
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беремо двох здорових ТЦКашків (оповіщувачів ... з цього бусику), ...одному кулемет, іншому гранати і "розважатися" під Запоріжжя
а жіночка нехай замість них попрацює...
уявляєте новину
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