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Новости Фото Нападение на ТЦК
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Женщина открыла стрельбу по микроавтобусу с военными ТЦК и полицейскими во Львове: ей сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

В Шевченковском районе Львова 2 февраля женщина выстрелила из травматического оружия по микроавтобусу, в котором находились военнослужащие ТЦК и сотрудники полиции. Нападающей сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

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Во Львове женщина стреляла по микроавтобусу с ТЦК

По данным следствия, 44-летняя львовянка выстрелила в микроавтобус, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они осуществляли мероприятия по оповещению населения о мобилизации.

Увидев правоохранителей и военных, женщина достала травматический пистолет, начала бить им по стеклу микроавтобуса, а когда машина тронулась - произвела выстрел в ее сторону.

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прокуратура
прокуратура

Под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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Львов (4840) стрельба (3481) ТЦК (1313)
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Топ комментарии
+28
Що саме робили співробітники Галицько-Франківського ТЦК в Шевченківському районі ?
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05.02.2026 12:48 Ответить
+27
або
беремо двох здорових ТЦКашків (оповіщувачів ... з цього бусику), ...одному кулемет, іншому гранати і "розважатися" під Запоріжжя

а жіночка нехай замість них попрацює...
уявляєте новину
"Озброєна бусифікаторка вмовила всіх депутатів Львівської міської ради (разом з їх помічниками) добровільно мобілізуватися в третю штурмову..."
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05.02.2026 13:16 Ответить
+25
Що все ж таки означає ця магічна фраза: заходи з оповіщення населення щодо мобілізації?
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05.02.2026 12:51 Ответить

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