Руководитель черкасской полиции Гудима приостанавливает исполнение служебных обязанностей на время расследования стрельбы в Корсунском районе, - заявление

Олег Гудима объявил о временном прекращении исполнения служебных обязанностей на период расследования трагических событий в Черкасской области. По его словам, решение принято для обеспечения объективности и общественного доверия к результатам следствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в телеграме.

"В связи с трагическими событиями на Черкасщине я принял решение временно приостановить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования", - сообщил он.

Гудыма отметил, что это его взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования

"Я глубоко сочувствую каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно", - написал Гудыма.

Что предшествовало?