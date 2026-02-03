Новости Стрельба на Черкасщине
Руководитель черкасской полиции Гудима приостанавливает исполнение служебных обязанностей на время расследования стрельбы в Корсунском районе, - заявление

Убийство полицейских в Черкасской области

Олег Гудима объявил о временном прекращении исполнения служебных обязанностей на период расследования трагических событий в Черкасской области. По его словам, решение принято для обеспечения объективности и общественного доверия к результатам следствия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в телеграме.

"В связи с трагическими событиями на Черкасщине я принял решение временно приостановить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования", - сообщил он.

Гудыма отметил, что это его взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования

"Я глубоко сочувствую каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно", - написал Гудыма.

Читайте также: Убийство полицейских в Черкасской области: ГБР даст оценку действиям правоохранителей и ликвидированного стрелка

Что предшествовало?

  • 27 января глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Спецназ полиции обезвредил стрелка.
  • В результате стрельбы погибли четверо полицейских.
  • По данным Нацполиции, огонь открыл бывший военный.

Нацполиция стрельба Черкасская область
Топ комментарии
А що там депутат "місцевого розливу"? Спить спокійно...?
03.02.2026 20:51 Ответить
Це не відставка, не звільнення, а лише припинення виконання обовязків на період слідства. За пару місяців відпочине, зарплату ж буде отримувати, і повернеться. Треба вимагати відставки його і Виговського, а також покарання вбивць Сергієнко. За 12 років нікого не посадили.
03.02.2026 20:56 Ответить
Це мало бути зроблено в перші години після події.
Але на жаль тільки під натиском ветеранів ця історія має на продовження.
03.02.2026 20:45 Ответить
03.02.2026 20:45 Ответить
не начальник відсторонив? Цікаво....
03.02.2026 20:49 Ответить
Його колега з пагонами МВС, хєнєсрал Кравченко, так той взагалі двічі стрілявся!!!
А тут, якесь нікчемне відсторонення, з огляду на очевидну для усіх Черкащан, співпрацю мусорських із земельними мародерами від ригоАНАЛІВ, сидячи на посаді та відкрито порушуючи ПРИСЯГУ!!!
Хоть би він не повісився, по команді ригоАНАЛІВ …..
03.02.2026 21:11 Ответить
скоро втіче з країни
03.02.2026 20:46 Ответить
а мойже й вже, заяву милом скинув, десь з вирію ))
03.02.2026 21:10 Ответить
А може відразу на нари?
03.02.2026 20:47 Ответить
Будуть оргвисновки як я і писав.Гудима з миколаївськими варягами рідко обісрався.Дещо розказали друзі з Корсунської спілки ветеранів.Русінова поки не віддають.
03.02.2026 20:48 Ответить
дирки ховають , потрібна незалежна експертиза
03.02.2026 23:00 Ответить
Пише писульки в інтернеті.Він Дартаньян,а всі лохи, вірять у фейки.Кажуть не видно останні дні.
03.02.2026 20:56 Ответить
Він також ухвалив нелегке рішення тимчасово(назавжди) звалити за кордон.
03.02.2026 21:11 Ответить
той депутат то фігня. що з 4 кг наркотиків які "знайшли" у ветерана? щось я тема швидко заглохла.
03.02.2026 21:18 Ответить
та наркота уже була "речдок" на той час по іншій справі - навіть бірки на упакуванні залишилися старі...
03.02.2026 21:20 Ответить
Походу почався жабогадюкінг і знайшли стрєлочніка. Дивно, шо лише одного
03.02.2026 20:54 Ответить
Це так.Поки брат був живий,не давав справі заглохнуть.Під час війни вбивць відпустили.А Олег загинув 3 роки тому у Вугледарі.
03.02.2026 21:02 Ответить
Мусора -це внутрішні вороги українців , перши зрадники і колоборанти, яки чекають русню. Пам'ятаєте, відео коли ці гніди у формі української поліції в великій кількості стояли в черзі в окупованому Маріуполі ,щоб влаштуватися в кацапську окупанську поліцію?
Молодець був той ветеран Русинов! Шкода , що його вбили ці гніди.
03.02.2026 21:05 Ответить
нічого не помінялось, класика "я просто дав заяву!" (С)
03.02.2026 21:09 Ответить
пішов у тінь за нитки смикати
03.02.2026 21:09 Ответить
В Буковель інвалід у відпустку за рахунок держави
03.02.2026 21:14 Ответить
сімейну - дружині за 50 % вартості - по Закону....
03.02.2026 21:17 Ответить
нічого не зміниться, все це окозамилювання тому що Черкаська область одна з найкорумпованіших в Україні, а простий пересічний громадянин на Черкащині найбезправніший в порівнянні з іншими регіонами нашої держави ... нажаль.
03.02.2026 21:17 Ответить
Все вже "порєшал" а що не встиг то по телефону "порєшає"- звичайна ментовсько-бандитська клоунада!
03.02.2026 21:19 Ответить
А що Вигівський? У нього все нормально? 🤔 Не хоче пояснити власні безапеляційні заяви і звинувачення Русінова по гарячих слідах?
03.02.2026 21:21 Ответить
Ото гудима попав - тепер головне, щоб накази на проведення поліцейської операції не встиг знищити і "замести сліди"
03.02.2026 21:26 Ответить
Пересидить і повернеться...це вже не вперше наші чинуші таке роблять...Має бути саме- ВІДСТАВКА..!!!
03.02.2026 21:27 Ответить
А шо так можна , просто забити хер на роботу , за власним бажанням.
03.02.2026 21:28 Ответить
Головний поліціянт теж піде на лікарняний чи його одразу в буцигарню ?
03.02.2026 21:30 Ответить
Цікаво а де цей дебіл знайшов таку норму права - сам себе відсторонив від посади...? Що це за ноу-хау у зелених виродків?
03.02.2026 22:28 Ответить
главмусор Вигівський свідомо назвав підозрюваного в підпалі підозрюваним у вбивстві(навіть не в замаху). наслідки будуть?
03.02.2026 22:53 Ответить
Коли все стихне, це лайно випливе на якійсь навій не гіршій посаді, та ще й нагородять. Це робиться так, тому, що влада в Україні неукраїнська. Що там клименко скаже, чи нічого не скаже?
04.02.2026 08:25 Ответить
 
 