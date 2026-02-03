Руководитель черкасской полиции Гудима приостанавливает исполнение служебных обязанностей на время расследования стрельбы в Корсунском районе, - заявление
Олег Гудима объявил о временном прекращении исполнения служебных обязанностей на период расследования трагических событий в Черкасской области. По его словам, решение принято для обеспечения объективности и общественного доверия к результатам следствия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его заявление в телеграме.
"В связи с трагическими событиями на Черкасщине я принял решение временно приостановить исполнение служебных обязанностей на время проведения расследования", - сообщил он.
Гудыма отметил, что это его взвешенное решение, продиктованное исключительно необходимостью обеспечить объективность и доверие к результатам расследования
"Я глубоко сочувствую каждой семье, которую коснулась эта трагедия. Память о погибших обязывает нас действовать максимально ответственно и беспристрастно", - написал Гудыма.
Что предшествовало?
- 27 января глава Нацполиции Украины Иван Выговский сообщил, что в Черкасской области мужчина, разыскиваемый за совершение убийства, во время задержания открыл прицельный огонь по правоохранителям, в результате чего погибли четверо полицейских. Спецназ полиции обезвредил стрелка.
- В результате стрельбы погибли четверо полицейских.
- По данным Нацполиции, огонь открыл бывший военный.
Але на жаль тільки під натиском ветеранів ця історія має на продовження.
А тут, якесь нікчемне відсторонення, з огляду на очевидну для усіх Черкащан, співпрацю мусорських із земельними мародерами від ригоАНАЛІВ, сидячи на посаді та відкрито порушуючи ПРИСЯГУ!!!
Хоть би він не повісився, по команді ригоАНАЛІВ …..
Молодець був той ветеран Русинов! Шкода , що його вбили ці гніди.