Керівник черкаської поліції Гудима припиняє виконання службових обов’язків на час розслідування стрілянини на Корсунщині, - заява
Олег Гудима оголосив про тимчасове припинення виконання службових обов’язків на період розслідування трагічних подій на Черкащині. За його словами, рішення ухвалене для забезпечення об’єктивності та суспільної довіри до результатів слідства.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його заяву в телеграмі.
"У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування", - повідомив він.
Гудима зазначив, що це його виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування
"Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено", - написав Гудима.
Що передувало?
- 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції знешкодили стрілка.
- Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.
- За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.
Але на жаль тільки під натиском ветеранів ця історія має на продовження.
А тут, якесь нікчемне відсторонення, з огляду на очевидну для усіх Черкащан, співпрацю мусорських із земельними мародерами від ригоАНАЛІВ, сидячи на посаді та відкрито порушуючи ПРИСЯГУ!!!
Хоть би він не повісився, по команді ригоАНАЛІВ …..
Молодець був той ветеран Русинов! Шкода , що його вбили ці гніди.