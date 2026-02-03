УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14750 відвідувачів онлайн
Новини Стрілянина на Черкащині
4 229 31

Керівник черкаської поліції Гудима припиняє виконання службових обов’язків на час розслідування стрілянини на Корсунщині, - заява

Очільник Черкаської поліції

Олег Гудима оголосив про тимчасове припинення виконання службових обов’язків на період розслідування трагічних подій на Черкащині. За його словами, рішення ухвалене для забезпечення об’єктивності та суспільної довіри до результатів слідства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його заяву в телеграмі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"У зв’язку з трагічними подіями на Черкащині я ухвалив рішення тимчасово припинити виконання службових обов’язків на час проведення розслідування", - повідомив він.

Гудима зазначив, що це його виважене рішення, продиктоване виключно необхідністю забезпечити об’єктивність і довіру до результатів розслідування

"Я глибоко співчуваю кожній родині, якої торкнулася ця трагедія. Пам’ять про загиблих зобов’язує нас діяти максимально відповідально й неупереджено", - написав Гудима.

Також читайте: Убивство поліціянтів на Черкащині: ДБР дасть оцінку діям правоохоронців та ліквідованого стрільця

Що передувало?

  • 27 січня очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив, що у Черкаській області чоловік, якого розшукували за вчинення вбивства, під час затримання відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях, внаслідок чого загинули четверо поліцейських. Спецпризначенці поліції знешкодили стрілка.
  • Унаслідок стрілянини загинули четверо поліціянтів.
  • За даними Нацполіції, вогонь відкрив колишній військовий.

Автор: 

Нацполіція (15676) стрілянина (1913) Черкаська область (235)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
А що там депутат "місцевого розливу"? Спить спокійно...?
показати весь коментар
03.02.2026 20:51 Відповісти
+26
Це не відставка, не звільнення, а лише припинення виконання обовязків на період слідства. За пару місяців відпочине, зарплату ж буде отримувати, і повернеться. Треба вимагати відставки його і Виговського, а також покарання вбивць Сергієнко. За 12 років нікого не посадили.
показати весь коментар
03.02.2026 20:56 Відповісти
+16
Це мало бути зроблено в перші години після події.
Але на жаль тільки під натиском ветеранів ця історія має на продовження.
показати весь коментар
03.02.2026 20:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це мало бути зроблено в перші години після події.
Але на жаль тільки під натиском ветеранів ця історія має на продовження.
показати весь коментар
03.02.2026 20:45 Відповісти
не начальник відсторонив? Цікаво....
показати весь коментар
03.02.2026 20:49 Відповісти
Його колега з пагонами МВС, хєнєсрал Кравченко, так той взагалі двічі стрілявся!!!
А тут, якесь нікчемне відсторонення, з огляду на очевидну для усіх Черкащан, співпрацю мусорських із земельними мародерами від ригоАНАЛІВ, сидячи на посаді та відкрито порушуючи ПРИСЯГУ!!!
Хоть би він не повісився, по команді ригоАНАЛІВ …..
показати весь коментар
03.02.2026 21:11 Відповісти
скоро втіче з країни
показати весь коментар
03.02.2026 20:46 Відповісти
а мойже й вже, заяву милом скинув, десь з вирію ))
показати весь коментар
03.02.2026 21:10 Відповісти
А може відразу на нари?
показати весь коментар
03.02.2026 20:47 Відповісти
Будуть оргвисновки як я і писав.Гудима з миколаївськими варягами рідко обісрався.Дещо розказали друзі з Корсунської спілки ветеранів.Русінова поки не віддають.
показати весь коментар
03.02.2026 20:48 Відповісти
дирки ховають , потрібна незалежна експертиза
показати весь коментар
03.02.2026 23:00 Відповісти
А що там депутат "місцевого розливу"? Спить спокійно...?
показати весь коментар
03.02.2026 20:51 Відповісти
Пише писульки в інтернеті.Він Дартаньян,а всі лохи, вірять у фейки.Кажуть не видно останні дні.
показати весь коментар
03.02.2026 20:56 Відповісти
Він також ухвалив нелегке рішення тимчасово(назавжди) звалити за кордон.
показати весь коментар
03.02.2026 21:11 Відповісти
той депутат то фігня. що з 4 кг наркотиків які "знайшли" у ветерана? щось я тема швидко заглохла.
показати весь коментар
03.02.2026 21:18 Відповісти
та наркота уже була "речдок" на той час по іншій справі - навіть бірки на упакуванні залишилися старі...
показати весь коментар
03.02.2026 21:20 Відповісти
Походу почався жабогадюкінг і знайшли стрєлочніка. Дивно, шо лише одного
показати весь коментар
03.02.2026 20:54 Відповісти
Це не відставка, не звільнення, а лише припинення виконання обовязків на період слідства. За пару місяців відпочине, зарплату ж буде отримувати, і повернеться. Треба вимагати відставки його і Виговського, а також покарання вбивць Сергієнко. За 12 років нікого не посадили.
показати весь коментар
03.02.2026 20:56 Відповісти
Це так.Поки брат був живий,не давав справі заглохнуть.Під час війни вбивць відпустили.А Олег загинув 3 роки тому у Вугледарі.
показати весь коментар
03.02.2026 21:02 Відповісти
Мусора -це внутрішні вороги українців , перши зрадники і колоборанти, яки чекають русню. Пам'ятаєте, відео коли ці гніди у формі української поліції в великій кількості стояли в черзі в окупованому Маріуполі ,щоб влаштуватися в кацапську окупанську поліцію?
Молодець був той ветеран Русинов! Шкода , що його вбили ці гніди.
показати весь коментар
03.02.2026 21:05 Відповісти
нічого не помінялось, класика "я просто дав заяву!" (С)
показати весь коментар
03.02.2026 21:09 Відповісти
пішов у тінь за нитки смикати
показати весь коментар
03.02.2026 21:09 Відповісти
В Буковель інвалід у відпустку за рахунок держави
показати весь коментар
03.02.2026 21:14 Відповісти
сімейну - дружині за 50 % вартості - по Закону....
показати весь коментар
03.02.2026 21:17 Відповісти
нічого не зміниться, все це окозамилювання тому що Черкаська область одна з найкорумпованіших в Україні, а простий пересічний громадянин на Черкащині найбезправніший в порівнянні з іншими регіонами нашої держави ... нажаль.
показати весь коментар
03.02.2026 21:17 Відповісти
Все вже "порєшал" а що не встиг то по телефону "порєшає"- звичайна ментовсько-бандитська клоунада!
показати весь коментар
03.02.2026 21:19 Відповісти
А що Вигівський? У нього все нормально? 🤔 Не хоче пояснити власні безапеляційні заяви і звинувачення Русінова по гарячих слідах?
показати весь коментар
03.02.2026 21:21 Відповісти
Ото гудима попав - тепер головне, щоб накази на проведення поліцейської операції не встиг знищити і "замести сліди"
показати весь коментар
03.02.2026 21:26 Відповісти
Пересидить і повернеться...це вже не вперше наші чинуші таке роблять...Має бути саме- ВІДСТАВКА..!!!
показати весь коментар
03.02.2026 21:27 Відповісти
А шо так можна , просто забити хер на роботу , за власним бажанням.
показати весь коментар
03.02.2026 21:28 Відповісти
Головний поліціянт теж піде на лікарняний чи його одразу в буцигарню ?
показати весь коментар
03.02.2026 21:30 Відповісти
Цікаво а де цей дебіл знайшов таку норму права - сам себе відсторонив від посади...? Що це за ноу-хау у зелених виродків?
показати весь коментар
03.02.2026 22:28 Відповісти
главмусор Вигівський свідомо назвав підозрюваного в підпалі підозрюваним у вбивстві(навіть не в замаху). наслідки будуть?
показати весь коментар
03.02.2026 22:53 Відповісти
Коли все стихне, це лайно випливе на якійсь навій не гіршій посаді, та ще й нагородять. Це робиться так, тому, що влада в Україні неукраїнська. Що там клименко скаже, чи нічого не скаже?
показати весь коментар
04.02.2026 08:25 Відповісти
 
 