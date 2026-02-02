Почти ежедневно есть факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП, - Выговский
В течение 2022-2026 годов наблюдается увеличение случаев сопротивления гражданами сотрудникам ТЦК и СП во время оповещения населения.
Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ глава Национальной полиции Иван Выговский.
Подробности
По словам Выговского, с начала военного положения полицией задокументировано 526 фактов сопротивления сотрудникам ТЦК и СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
"Если говорить по областям, то больше всего таких фактов в Харьковской области – 59. Меньше всего – в Херсонской области, где зафиксирован только один такой случай", – отметил он.
Количество случаев сопротивления растет
"В целом в течение 2022-2026 годов наблюдается увеличение случаев сопротивления гражданами работникам ТЦК и СП во время оповещения населения.
Если в 2022 году зафиксировано только 5 таких инцидентов, то в 2023 году их количество возросло до 38. В 2024 году зафиксировано 118 случаев. В 2025 году общее количество инцидентов достигло 341. В 2026 году - 24 случая", - добавил глава Нацполиции.
Он также отметил, что полиция осуществляет оповещение из ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции.
"С другой стороны - мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП, то есть, когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП, и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы.
И почти ежедневно есть факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП. Например, недавно мужчина стрелял по микроавтобусу РТЦК из травматического оружия. Хотя они его даже не останавливали, просто ехал мимо", - рассказал Выговский.
В то же время, говорит он, ТЦК могут делать оповещения и без сотрудников Нацполиции.
"Привлечение полиции к оповещению предусмотрено законом "О мобилизации" 2023 года. Если представители ТЦК и СП ходят сами, а человек не реагирует, то официально задержать его может только полиция в рамках статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - пояснил он.
Интервью с главой Нацполиции Иваном Выговским для Цензор.НЕТ читайте здесь.
1. Службовці ТЦК не мають права і не зобов'язані хапати людей на вулиці. Ці накази дають їм їхні командири в ТЦК. Вірніше так, не прямі накази, а ставлять умови: не мобілізуєте мені за місяць 10/15/20 чоловік (з розрахунку на кожного і залежно від району) - не підпишу подання на додаткову винагороду +30к. А службовець не знає, як йому це робити. То й починаються конфлікти.
2. Приводом громадян, які знаходяться в розшуку за неявку в ТЦК має займатися поліція. З оформленням всіх відповідних документів. Але з одного боку - імідж (ми ж бєлиє і пушистиє), з іншого - товстозаді депутати досі не прописали процедуру передачі затриманого від поліції до ТЦК.
3. Провал мобілізації на рівні влади - то окремий треш. Спочатку після приходу до влади блазень відміняє вік призову на строкову службу з 20 років, встановлену при Пороху, на 18 років. А потім з початком повномасштабки - дозволяє всій молоді до 25 років виїхати з України і призивати на військову службу тільки з 25 років. То це як? А, да, рейтинги, ****, блдть!
Во-первых проблема не решается на том же уровне на котором она возникла.
Во-вторых, а причины. Какие причины что нахватает солдат уже установлены? Уже сделаны выводы и есть стратегические изменения для решения проблемы?
В третьих - а что если поменять криворуких менеджеров которые не достигают успеха и не умеют в проекты такого уровня? А что если избранные люди не в полной мере соответствуют должности? Может лучше убрать их от управления для начала?
Пока что вижу - солдат нет потому что их все время убивают. Почему их все время так много убивают? Потому что - плохое командование и управление неэффективное. Почему неэффективные управляют? Потому что их наделил властью и.о. Президента..... И вот из такого порочного круга выход только один......
Если мы будем все время принудительно иммобилизировать граждан Украины то........... потому что......
Вот можете как по вашему это будет написать. Если будем все время много мобилизовать то...... что? И почему по вашему это сработает.
Не мели дурниць!
Влада повинна розробити механізми мобілізації, мотивацію, чітку і зросумілу схему проходження служби. А не займатися відосиками, пересуваннями ліжок в борделі і дескредитацією тих, хто щось може робити. Але жодне чмо не відмовиться від корита.
З приводу "так як служили інші..." також не згоден. Мій колега був обмежено придатний. Сам пішов в ТЦК в 2024 році. Служить солдатом майже вдома. Принаймні ночує. Чергує в складі МВГ, їздить на розбори завалів разом з ДСНС. На ЛБЗ його відправити - ну таке, хіба щоб ворожу FPV-шку завалив, один раз. Але він в строю 24/7. То що, він не так служить? Ату його?
Не потрібно оцього "я с дєтсва нє любіл овал, я острий угол рісовал". Тільки разм об'єднавшись вистоїмо. А якщо стояти на узбіччі - діла не буде.
А то у тебе тут очі повилазили від обурення, а тут в упор не бачу.
Може, військовим сфокусуватись на дійсно мобілізаційний резерв здорових, ситих, фінансово забезпечених підпанків та панів?
Пане міністр, ви або хрест зніміть, або труси вдягніть.