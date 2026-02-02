Почти ежедневно есть факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП, - Выговский

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ глава Национальной полиции Иван Выговский.

По словам Выговского, с начала военного положения полицией задокументировано 526 фактов сопротивления сотрудникам ТЦК и СП в связи с выполнением ими служебных обязанностей.

"Если говорить по областям, то больше всего таких фактов в Харьковской области – 59. Меньше всего – в Херсонской области, где зафиксирован только один такой случай", – отметил он.

Количество случаев сопротивления растет

"В целом в течение 2022-2026 годов наблюдается увеличение случаев сопротивления гражданами работникам ТЦК и СП во время оповещения населения.

Если в 2022 году зафиксировано только 5 таких инцидентов, то в 2023 году их количество возросло до 38. В 2024 году зафиксировано 118 случаев. В 2025 году общее количество инцидентов достигло 341. В 2026 году - 24 случая", - добавил глава Нацполиции.

Он также отметил, что полиция осуществляет оповещение из ТЦК и СП, и это очень негативно влияет на имидж Национальной полиции.

"С другой стороны - мы документируем факты коррупции в ТЦК и СП, то есть, когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и СП, и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы.

И почти ежедневно есть факты нападения на военнослужащих ТЦК и СП. Например, недавно мужчина стрелял по микроавтобусу РТЦК из травматического оружия. Хотя они его даже не останавливали, просто ехал мимо", - рассказал Выговский.

В то же время, говорит он, ТЦК могут делать оповещения и без сотрудников Нацполиции.

"Привлечение полиции к оповещению предусмотрено законом "О мобилизации" 2023 года. Если представители ТЦК и СП ходят сами, а человек не реагирует, то официально задержать его может только полиция в рамках статьи 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - пояснил он.

