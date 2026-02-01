Мужчина стрелял в сторону группы оповещения в Виннице, его разыскивают, - полиция

1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии в Виннице. Принимаются меры по розыску стрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Винницкой области.

Первые подробности

Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

Стрелка ищут

Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.

Областной ТЦК инициировал служебную проверку.

