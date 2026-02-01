Мужчина стрелял в сторону группы оповещения в Виннице, его разыскивают, - полиция
1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии в Виннице. Принимаются меры по розыску стрелка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Винницкой области.
Первые подробности
Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.
Стрелка ищут
Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.
- Областной ТЦК инициировал служебную проверку.
Спочатку були палиці й каміння, потім сльозогінний газ, після цього цкування собаками, далі - відстріл, значить незабаром групи опіовіщення ТЦК та СП разом з поліцією закидуватимуть котелями молотова та гранатами?!
Ось це так "влада" z-елених!
Це ж як треба було довести Українців, щоб вони стали люто ненавидіти людей у військовій формі, хоча на початку все було по-іншому!
російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі.
Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні.
Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Детальніше:https://www.facebook.com/share/p/1CBLQdpHdg/