Мужчина стрелял в сторону группы оповещения в Виннице, его разыскивают, - полиция

Стрельба в Виннице

1 февраля около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии в Виннице. Принимаются меры по розыску стрелка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Винницкой области.

Первые подробности

Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

Стрелка ищут

Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал.
  • Областной ТЦК инициировал служебную проверку.

Топ комментарии
+35
В Україні вже все як в рашці -там вибух хлопок, в нас банда викрадачів людей- група оповіщення. А так раніше любили сміятись з цього.
01.02.2026 11:55 Ответить
+32
В ЗЕ-Україні гірше ніж в ПУ-Рашці,бо там Путло Погане своїх люмпенів грошима заливає, щоб підписували контракт, а зЗЕляндії тотальне людоловством, яким займаються заброньовані та заприсяжені поліціянти, в також бандюки ( ТЦКуни).
01.02.2026 12:04 Ответить
+28
Писали б вже як є: в бік групи бусифікаторів.
01.02.2026 11:56 Ответить
А сам де дупу ховаєш, ухилянт Сірожа? Ну давай напиши - УБД с 1918, 35 важких поранень.... чи просто тцкашне лайно?
01.02.2026 14:54 Ответить
Навіщо Зее поливати лайном? Він і сам з цим досить добре справляється.
01.02.2026 19:12 Ответить
Процес у суспільстві пішов!
Спочатку були палиці й каміння, потім сльозогінний газ, після цього цкування собаками, далі - відстріл, значить незабаром групи опіовіщення ТЦК та СП разом з поліцією закидуватимуть котелями молотова та гранатами?!
Ось це так "влада" z-елених!
Це ж як треба було довести Українців, щоб вони стали люто ненавидіти людей у військовій формі, хоча на початку все було по-іншому!
01.02.2026 15:06 Ответить
Кацапи добре попрацювали.
01.02.2026 17:47 Ответить
А ти кашу вариш для них..., так вертухай примусорьоний?!
01.02.2026 22:45 Ответить
Ну так может он из стартового стрелял. Тем более никто не пострадал. Значит нормально же вроде как, не? Или это если бы те опричники стреляли, то было бы норм. Наоборот оно наверное не работает?
01.02.2026 16:15 Ответить
Памʼятаєте стрілка, який кілька днів тому на Черкащині розстріляв чотирьох ухилянтів-поліцейських, охранку корумпованої влади і банд https://x.com/hashtag/%D0%A2%D0%A6%D0%9A?src=hashtag_click #ТЦК, та поранив пʼятого? Так, тоді переважаючі сили противника вбили повстанця. Але сьогодні в Черкасах мітинг його колег-військових, ветеранів. У підтримку ветерана, героїчного повстанця-стрілка. Виявляється, банда ТЦК викрала родича цього героя.
01.02.2026 16:27 Ответить
01.02.2026 16:28 Ответить
01.02.2026 16:47 Ответить
Думаю, що це звичайний вкид. Вангую, що свідків нема, гільз нема, відео нема, СОГ знайде там тільки какашки тцкунів, котрі злякались звичайного вихлопу автомобіля.
01.02.2026 17:38 Ответить
12 людей загинули на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки
російський дрон атакував службовий автобус одного із підприємств у Павлоградському районі.
Попередньо, загинули 12 людей. Ще семеро травмовані, їх госпіталізували до лікарні.
Виникла пожежа, яку вогнеборці ліквідували.
Детальніше:https://www.facebook.com/share/p/1CBLQdpHdg/
01.02.2026 18:28 Ответить
