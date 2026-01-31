Военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал, - полиция
Утром 31 января в Новогуйвинской громаде Житомирской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и местным жителем, к которому впоследствии присоединились прохожие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram полиции Житомирской области.
Детали события
"Утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской громаде, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. В результате возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе", - говорится в сообщении.
Никто не пострадал
Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было.
Все участники происшествия установлены. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация происшествия.
29 грудня 2024 року у Сумах сталася трагедія, яка шокувала місто. Під час словесної сварки на сходах адміністративної будівлі військомату 31-річний військовослужбовець з Кременчука, повертаючись за своїм мобільним телефоном, одним ударом по обличчю збив з ніг чоловіка, який незабаром помер від отриманих травм.
За словами свідків, конфлікт виник через те, що потерпілий - мешканець Сум, поводився агресивно та неадекватно.
Він ображав військовослужбовця, який намагався заспокоїти чоловіка. Проте відразу після удару потерпілий впав на бетонну поверхню, вдарився головою і отримав тяжкі травми: зламану скроневу кістку, крововиливи в мозок, розтрощення речовини головного мозку. Лікарі не змогли врятувати його життя.
Як повідомляють очевидці, після падіння військовослужбовець не залишився на місці події - його вивели за ворота, викликали таксі, і він поїхав на лікування після поранення на фронті. Надалі, коли стало відомо про смерть потерпілого, військовослужбовця затримали.
Зарічний районний суд м. Суми визнав чоловіка винуватим у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та призначив 4 роки позбавлення волі. Строк відбування починається з 29 грудня 2025 року, із зарахуванням часу перебування під вартою з 29 квітня 2025 року.
Судові витрати у розмірі 7163 грн стягнуто з обвинуваченого на користь держави.
Частину речових доказів знищено, іншу - повернуто потерпілій.
Цивільний позов про моральну шкоду залишено без розгляду.
Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.
чи зовсім не стратовий ПМ!