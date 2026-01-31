Военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал, - полиция

Утром 31 января в Новогуйвинской громаде Житомирской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и местным жителем, к которому впоследствии присоединились прохожие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram полиции Житомирской области.

Детали события

"Утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской громаде, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. В результате возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал

Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было.

Все участники происшествия установлены. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация происшествия.

