Военнослужащий ТЦК в Житомирской области применил стартовый пистолет во время мобилизационных мероприятий: никто не пострадал, - полиция

во время мобилизационных мероприятий произошел конфликт со выстрелом из стартового пистолета

Утром 31 января в Новогуйвинской громаде Житомирской области во время проведения мобилизационных мероприятий произошел конфликт между военнослужащим ТЦК и местным жителем, к которому впоследствии присоединились прохожие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram полиции Житомирской области.

Детали события

"Утром 31 января возник конфликт между военнослужащим ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия в Новогуйвинской громаде, и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. В результате возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе", - говорится в сообщении.

Никто не пострадал

Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, находившиеся на месте происшествия, прекратили конфликт. Ни одному гражданскому лицу телесных повреждений причинено не было.

Все участники происшествия установлены. По данному факту в настоящее время проводится проверка, в рамках которой будет дана окончательная правовая квалификация происшествия.

Топ комментарии
Термін " ухилянт" вигадала та розповсюдила через своїх шлюхоблогерів влада,як і термін " не на часі" для дегенератів,для чого було це зроблено ,судячі з ваших дегенеративних коментів ,немає сенсу вам це пояснювати,
31.01.2026 17:32 Ответить
Військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів а це не є кримінальне правопорушення.при виконанні ???
31.01.2026 17:04 Ответить
Прикинь ні. Це адміністративна відповідальність яка карається штрафом
31.01.2026 17:10 Ответить
Для реального фронтовика ловити цивільних - це западло.
31.01.2026 20:16 Ответить
Неужели.Огорчу тебя ты ошибаешся
31.01.2026 20:26 Ответить
А тебе як пакувати будуть? Як будеш відмазуватись?
31.01.2026 20:29 Ответить
Никак не буду .Надо буду пойду воевать.Мой брат три года как уже там.С тцк 5 раз пересекался и три раза заставляли влк повторно проходить хотя после первого признали непридатным брата забрали ,а остальные два подтвердили и никто меня насильно не паковал и не бил
31.01.2026 20:48 Ответить
Непридатний? Ясно. Тому ти такий вумний патріот.
31.01.2026 20:56 Ответить
Забули ?
31.01.2026 18:58 Ответить
також, це може бути привід попросити трохи грошенят за залишення в штаті ТЦК (просто припущення)
31.01.2026 19:08 Ответить
виглядало якось так напевне https://www.youtube.com/watch?v=waDJ9IbJHwY
31.01.2026 18:58 Ответить
Військовослужбовцям видають стартові піштолі? Чи то був не військовослужбовець?
31.01.2026 19:07 Ответить
Покидька з тцк під арешт і по повній срок.
31.01.2026 19:17 Ответить
У Сумах військовослужбовець із Кременчука випадково вбив чоловіка, і за це отримав 4 роки позбавлення волі

29 грудня 2024 року у Сумах сталася трагедія, яка шокувала місто. Під час словесної сварки на сходах адміністративної будівлі військомату 31-річний військовослужбовець з Кременчука, повертаючись за своїм мобільним телефоном, одним ударом по обличчю збив з ніг чоловіка, який незабаром помер від отриманих травм.

За словами свідків, конфлікт виник через те, що потерпілий - мешканець Сум, поводився агресивно та неадекватно.

Він ображав військовослужбовця, який намагався заспокоїти чоловіка. Проте відразу після удару потерпілий впав на бетонну поверхню, вдарився головою і отримав тяжкі травми: зламану скроневу кістку, крововиливи в мозок, розтрощення речовини головного мозку. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Як повідомляють очевидці, після падіння військовослужбовець не залишився на місці події - його вивели за ворота, викликали таксі, і він поїхав на лікування після поранення на фронті. Надалі, коли стало відомо про смерть потерпілого, військовослужбовця затримали.
Зарічний районний суд м. Суми визнав чоловіка винуватим у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та призначив 4 роки позбавлення волі. Строк відбування починається з 29 грудня 2025 року, із зарахуванням часу перебування під вартою з 29 квітня 2025 року.

Судові витрати у розмірі 7163 грн стягнуто з обвинуваченого на користь держави.

Частину речових доказів знищено, іншу - повернуто потерпілій.

Цивільний позов про моральну шкоду залишено без розгляду.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

https://kg.ua/news/sudi/smertelniy-incident-u-sumah-viyskovosluzhbovec-iz-kremenchuka-vipadkovo-vbiv-cholovika
31.01.2026 19:39 Ответить
Коли з одної сторони з*являється зброя, вона з*явиться і з іншої обов*язково.
31.01.2026 20:10 Ответить
ТЦКашника має судити громада, проти якої ТЦКашник застосовував стартовий пістолет.
31.01.2026 20:31 Ответить
Пропоную присудити його до розстрілу зі стартового пістолета.
31.01.2026 20:52 Ответить
31.01.2026 20:57 Ответить
Сміх та гріх. Стартовим пістолетом коліно ухилянту не прострілешь. Видайте воїнам ТЦК бойову зброю!
31.01.2026 21:26 Ответить
І відправити в Німечину їх до тебе
31.01.2026 22:54 Ответить
Мені пофіг - в мене Ізраільске громадянство. Я би їм допомогав, по поряд дуже багато ухилянтів. Пів життя прожив в Німеччині, добре знаю німецьку та україньску не забув.
01.02.2026 00:33 Ответить
Видадуть...тобі дерев'яний макінтош, щоб до хера не звиздів!
31.01.2026 23:16 Ответить
Співробітники ТЦК були призначені державою. Їх завдання - збирати військо для захисту України. Це ганебно, коли українська нація бореться з ТЦК, - митрополит ПЦУ Зінкевич

P.s. Цікаво, а цей "митрополіт" піде захищати Україну, якщо його заберуть у військо чи "релігія" не дозволяє?
31.01.2026 22:22 Ответить
Ви їх добре знаєте?
Отож, розмірковуйте ))
Наприклад, їхні колишні колеги на рф відкрито заявляють - що всі мають платити Десятину їхній рпц, адже вона молиться за свошніков за всіх расіян, незалежно від конфесії.
31.01.2026 23:12 Ответить
А під час соціальної підтримки ? Що на це каже Інструкція??
31.01.2026 23:09 Ответить
Військовому з ТЦК СП на Житомирщині просто фантастично пощастило, бо хтось міг би проти нього застосувати зовсім не стартовий АК-47 або АКМС,
чи зовсім не стратовий ПМ!
01.02.2026 06:53 Ответить
зеля скоро даст тцк право стрелять с автомата по народу
01.02.2026 07:42 Ответить
В США ,за такий "замах на фальстарт".отримав би кулю в лоб і без ніяких слідчих дій, коп був би правий на всі 100%
01.02.2026 10:00 Ответить
Це ж як потрібно докеруватись у країні зеленим мударам, що українці повстають проти українців? Це ж треба так вміти...
01.02.2026 14:17 Ответить
