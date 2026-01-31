Військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав, - поліція

під час мобілізаційних заходів стався конфлікт із пострілом зі стартового пістолета

Уранці 31 січня у Новогуйвинській громаді на Житомирщині під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем, до якого згодом долучилися перехожі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.

Деталі події

"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - ідеться в повідомленні.

Ніхто не зазнав ушкоджень

Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було.

Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події.

Топ коментарі
+32
Термін " ухилянт" вигадала та розповсюдила через своїх шлюхоблогерів влада,як і термін " не на часі" для дегенератів,для чого було це зроблено ,судячі з ваших дегенеративних коментів ,немає сенсу вам це пояснювати,
31.01.2026 17:32 Відповісти
+31
Військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів а це не є кримінальне правопорушення.при виконанні ???
31.01.2026 17:04 Відповісти
+25
Прикинь ні. Це адміністративна відповідальність яка карається штрафом
31.01.2026 17:10 Відповісти
Для реального фронтовика ловити цивільних - це западло.
31.01.2026 20:16 Відповісти
Неужели.Огорчу тебя ты ошибаешся
31.01.2026 20:26 Відповісти
А тебе як пакувати будуть? Як будеш відмазуватись?
31.01.2026 20:29 Відповісти
Никак не буду .Надо буду пойду воевать.Мой брат три года как уже там.С тцк 5 раз пересекался и три раза заставляли влк повторно проходить хотя после первого признали непридатным брата забрали ,а остальные два подтвердили и никто меня насильно не паковал и не бил
31.01.2026 20:48 Відповісти
Непридатний? Ясно. Тому ти такий вумний патріот.
31.01.2026 20:56 Відповісти
Забули ?
31.01.2026 18:58 Відповісти
також, це може бути привід попросити трохи грошенят за залишення в штаті ТЦК (просто припущення)
31.01.2026 19:08 Відповісти
виглядало якось так напевне https://www.youtube.com/watch?v=waDJ9IbJHwY
31.01.2026 18:58 Відповісти
Військовослужбовцям видають стартові піштолі? Чи то був не військовослужбовець?
31.01.2026 19:07 Відповісти
Покидька з тцк під арешт і по повній срок.
31.01.2026 19:17 Відповісти
У Сумах військовослужбовець із Кременчука випадково вбив чоловіка, і за це отримав 4 роки позбавлення волі

29 грудня 2024 року у Сумах сталася трагедія, яка шокувала місто. Під час словесної сварки на сходах адміністративної будівлі військомату 31-річний військовослужбовець з Кременчука, повертаючись за своїм мобільним телефоном, одним ударом по обличчю збив з ніг чоловіка, який незабаром помер від отриманих травм.

За словами свідків, конфлікт виник через те, що потерпілий - мешканець Сум, поводився агресивно та неадекватно.

Він ображав військовослужбовця, який намагався заспокоїти чоловіка. Проте відразу після удару потерпілий впав на бетонну поверхню, вдарився головою і отримав тяжкі травми: зламану скроневу кістку, крововиливи в мозок, розтрощення речовини головного мозку. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Як повідомляють очевидці, після падіння військовослужбовець не залишився на місці події - його вивели за ворота, викликали таксі, і він поїхав на лікування після поранення на фронті. Надалі, коли стало відомо про смерть потерпілого, військовослужбовця затримали.
Зарічний районний суд м. Суми визнав чоловіка винуватим у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень та призначив 4 роки позбавлення волі. Строк відбування починається з 29 грудня 2025 року, із зарахуванням часу перебування під вартою з 29 квітня 2025 року.

Судові витрати у розмірі 7163 грн стягнуто з обвинуваченого на користь держави.

Частину речових доказів знищено, іншу - повернуто потерпілій.

Цивільний позов про моральну шкоду залишено без розгляду.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

https://kg.ua/news/sudi/smertelniy-incident-u-sumah-viyskovosluzhbovec-iz-kremenchuka-vipadkovo-vbiv-cholovika
31.01.2026 19:39 Відповісти
Коли з одної сторони з*являється зброя, вона з*явиться і з іншої обов*язково.
31.01.2026 20:10 Відповісти
ТЦКашника має судити громада, проти якої ТЦКашник застосовував стартовий пістолет.
31.01.2026 20:31 Відповісти
Пропоную присудити його до розстрілу зі стартового пістолета.
31.01.2026 20:52 Відповісти
31.01.2026 20:57 Відповісти
Сміх та гріх. Стартовим пістолетом коліно ухилянту не прострілешь. Видайте воїнам ТЦК бойову зброю!
31.01.2026 21:26 Відповісти
І відправити в Німечину їх до тебе
31.01.2026 22:54 Відповісти
Мені пофіг - в мене Ізраільске громадянство. Я би їм допомогав, по поряд дуже багато ухилянтів. Пів життя прожив в Німеччині, добре знаю німецьку та україньску не забув.
01.02.2026 00:33 Відповісти
Видадуть...тобі дерев'яний макінтош, щоб до хера не звиздів!
31.01.2026 23:16 Відповісти
Співробітники ТЦК були призначені державою. Їх завдання - збирати військо для захисту України. Це ганебно, коли українська нація бореться з ТЦК, - митрополит ПЦУ Зінкевич

P.s. Цікаво, а цей "митрополіт" піде захищати Україну, якщо його заберуть у військо чи "релігія" не дозволяє?
31.01.2026 22:22 Відповісти
Ви їх добре знаєте?
Отож, розмірковуйте ))
Наприклад, їхні колишні колеги на рф відкрито заявляють - що всі мають платити Десятину їхній рпц, адже вона молиться за свошніков за всіх расіян, незалежно від конфесії.
31.01.2026 23:12 Відповісти
А під час соціальної підтримки ? Що на це каже Інструкція??
31.01.2026 23:09 Відповісти
Військовому з ТЦК СП на Житомирщині просто фантастично пощастило, бо хтось міг би проти нього застосувати зовсім не стартовий АК-47 або АКМС,
чи зовсім не стратовий ПМ!
01.02.2026 06:53 Відповісти
зеля скоро даст тцк право стрелять с автомата по народу
01.02.2026 07:42 Відповісти
В США ,за такий "замах на фальстарт".отримав би кулю в лоб і без ніяких слідчих дій, коп був би правий на всі 100%
01.02.2026 10:00 Відповісти
Це ж як потрібно докеруватись у країні зеленим мударам, що українці повстають проти українців? Це ж треба так вміти...
01.02.2026 14:17 Відповісти
