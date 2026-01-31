Військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав, - поліція

Уранці 31 січня у Новогуйвинській громаді на Житомирщині під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем, до якого згодом долучилися перехожі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.

Деталі події

"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - ідеться в повідомленні.

Ніхто не зазнав ушкоджень

Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було.

Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події.

