Військовослужбовець ТЦК на Житомирщині застосував стартовий пістолет під час мобілізаційних заходів: ніхто не постраждав, - поліція
Уранці 31 січня у Новогуйвинській громаді на Житомирщині під час проведення мобілізаційних заходів стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем, до якого згодом долучилися перехожі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Telegram поліції Житомирської області.
Деталі події
"Уранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі", - ідеться в повідомленні.
Ніхто не зазнав ушкоджень
Поліцейські сектору реагування відділу поліції №1, які перебували на місці події, припинили конфлікт. Жодній цивільній особі тілесних ушкоджень спричинено не було.
Усі учасники події встановлені. За цим фактом нині триває перевірка, у межах якої буде надана остаточна правова кваліфікація події.
чи зовсім не стратовий ПМ!