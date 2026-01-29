Вдарив ножем у шию військового ТЦК на Черкащині: пораненого госпіталізовано, нападника затримано

28 січня в Уманському районі Черкащини невідомий чоловік поранив ножем у шию військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, інцидент стався під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних. Військовослужбовці діяли коректно та згідно із законом.

"Агресивно налаштований чоловік підійшов до групи військових і завдав одному з них удар ножем у шию", - йдеться у повідомленні. На щастя, ніж не зачепив сонну артерію. Пораненого доставили до медичного закладу, де надають необхідну допомогу та лікування.

Нападника затримали та передали правоохоронним органам. На момент публікації офіційних коментарів від поліції щодо інциденту не було.

У ТЦК підкреслили, що поранений військовий має орден "За мужність", отриманий за бойові завдання на Чернігівщині. Він також брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, проте продовжив службу у РТЦК та СП Черкаської області.

"Він навіть не міг уявити, що на його рідній Черкащині хтось замахнеться на нього ножем, кого він сам захищав із першого дня повномасштабного вторгнення", - зазначили у ТЦК.