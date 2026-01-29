Вдарив ножем у шию військового ТЦК на Черкащині: пораненого госпіталізовано, нападника затримано

28 січня в Уманському районі Черкащини невідомий чоловік поранив ножем у шию військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК.

Як зазначається, інцидент стався під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних. Військовослужбовці діяли коректно та згідно із законом.

"Агресивно налаштований чоловік підійшов до групи військових і завдав одному з них удар ножем у шию", - йдеться у повідомленні. На щастя, ніж не зачепив сонну артерію. Пораненого доставили до медичного закладу, де надають необхідну допомогу та лікування.

Нападника затримали та передали правоохоронним органам. На момент публікації офіційних коментарів від поліції щодо інциденту не було.

У ТЦК підкреслили, що поранений військовий має орден "За мужність", отриманий за бойові завдання на Чернігівщині. Він також брав участь у боях на Донеччині, двічі був поранений, проте продовжив службу у РТЦК та СП Черкаської області.

"Він навіть не міг уявити, що на його рідній Черкащині хтось замахнеться на нього ножем, кого він сам захищав із першого дня повномасштабного вторгнення", - зазначили у ТЦК.

+30
Спеціально завжди на військовослужбовців ТЦК кидаються. Могли б і на посадовців, але ж ні - видивляються гади, вишукують.
29.01.2026 14:15 Відповісти
Соціальна підтримка заключається в тому, що коли тебе будуть відправляти на полігон, то ТЦКшник тебе морально підтримає словами: "Да нє сци ти, пацан!!!". І щей по плечу похопає по отцовськи
29.01.2026 14:08 Відповісти
Я досі не розумію, чому є "ТЦК", та "СП"? яка там може бути соціальна підтримка? хтось таку получав?
29.01.2026 14:07 Відповісти
Нападника битимуть ногами для вертикального спротиву гравітації. Цей йолоп не вшидко спуститься на землю.
29.01.2026 14:05 Відповісти
Битимуть янголи справедливості. Не важливо, хто до кого підійшов, має значення лише удар ножем.
29.01.2026 14:28 Відповісти
вони зайняті, двушку на мацкву доставити важливіше
29.01.2026 15:16 Відповісти
Дай "хтось", щоб коли до тебе додому постукають кацапи, ти своїми дітями не прикривався.
29.01.2026 14:08 Відповісти
А може він як Трубін поїде буцати м"яча в Європу і тоді до нього не постукають. Чого серед всіх варіантів розвитку подій ви всі бачите тільки два: або проти кацапів, або за кацапів. А третього не бачите?
29.01.2026 14:17 Відповісти
Может потому что они наши ближайшие соседи? Жить на месте Португалии. И относиться нейтрально к России? Кстати, как вы относитесь к Бангладеш?
29.01.2026 14:43 Відповісти
Бачимо. За гроші, тролі будуть і за і проти одночасно. А коли тролі потраплять у зону бойвих дій, від мін і снарядів тролі будуть співати пісеньки- " моя хата з краю, нічєго нє нє знаю..."
29.01.2026 20:01 Відповісти
А що співають тролі за кірдоном?
30.01.2026 06:06 Відповісти
Та чого ви... Зараз вже й кормити почали в буцегарні за рахунок держави. Чим не СП?
29.01.2026 14:16 Відповісти
Ну там ще вони потім на похоронах допомагають, але в гробу я віділ таку підтримку
29.01.2026 14:21 Відповісти
Та я із 2022 там....
29.01.2026 14:39 Відповісти
То мається на увазі- коли ти маєш гроші, то можеш соціально підтримати тцкашників і не йти відвойовувати посадку.
29.01.2026 14:38 Відповісти
Сам, чи не сам підійшов, він однозначно злочинець
29.01.2026 14:07 Відповісти
Є слідство, є суд, а є vlad podolsky - все в одному.
29.01.2026 14:11 Відповісти
перебивка шкандалю з поліцаями - "бачите самі з кєм пріходіться мальчікам работать!". верхівка жопи свої прикриває.
29.01.2026 14:08 Відповісти
29.01.2026 14:32 Відповісти
От тільки в нас вона не працює. Тому що це перешкоджання законнній діяльності. Хочу нагадать, що коли у людей відбирали зерно, тоді ж теж все було по закону, не так лі? Якщо є влада, то є і закони, а закони, вони законні, тому що це закон
29.01.2026 14:24 Відповісти
а що стосовно випадку загибелі військового ТЦК у Львові на початку грудня? щось не чути новин..Не все так "адназначна" ?
29.01.2026 14:27 Відповісти
В сізо хлопчина чілить
29.01.2026 14:32 Відповісти
це зрозуміло, але щоб не було як з "корсунським стрільцем" у якого "несподівано" знайшли 3кг наркоти
29.01.2026 14:36 Відповісти
Це все ІПСО відзняте на ТОТ. "Військовий" ТЦК - симулянт.
29.01.2026 14:34 Відповісти
Цікаво, хто "гонить" на ТЦК: ті, хто сидить в окопах, чи ті, хто сидить на диванах?
29.01.2026 14:38 Відповісти
оба два
29.01.2026 14:52 Відповісти
Ухилянтик, приїдь та розберись...
29.01.2026 15:07 Відповісти
Дімачка, не тикай, бо мені в цьому році 74 виповниться. Якщо доживу...
29.01.2026 16:54 Відповісти
В цьому витворі геніально все , особливо задум і початок ,правда дещо зіжмаканий кінець.
29.01.2026 14:45 Відповісти
Ну-ну
29.01.2026 15:04 Відповісти
І тебе кацапа знайдуть! Думаю правильно зроблять!
29.01.2026 15:06 Відповісти
ТЦК треба озброювати, а таких виродків з ножами класти на місці!
29.01.2026 15:05 Відповісти
А яка користь з тцк,вони переважно гребуть,хто попадеться і в результаті на передову попадають ті хто не може воювати,а тих хто може воювати і повинен, тцк не бачить.Якщо по закону і по справедливості захищати державу повинні чиновники,які живуть за рахунок народу,а в нас виходить,що народ повинен захищати щей державу,а чиновник і далі спокійно жити
29.01.2026 15:28 Відповісти
Уже зовсім обнагліли. Стоїть собі група оповіщення, оповіщує- і тут якийсь ухилянт наскакує і ножем у шию військовослужбовця.
Може його в дурці перевірити- бо іншого виправдання не знайти.
29.01.2026 15:29 Відповісти
ЧОМУ ЦЮ МЕРЗОТУ НЕ БУЛО ЗАСТРЕЛЕНО ????!!!!!
29.01.2026 15:31 Відповісти
Таких треба відстрілювати як скажених псів. Воно вже хворе на все життя. Чому в інших країнах це роблять, а у нас війна і зрадників вбивць леліють у теплих камерах.
29.01.2026 15:35 Відповісти
Якщо в військовій формі, без нашивок і в балаклавах- то то точно буряти маскуються, їх треба різати, а краще стріляти з відстані щоб всіх до кабзона!!!!
29.01.2026 16:40 Відповісти
 
 