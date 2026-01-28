Без візиту до ТЦК: відтепер стати на військовий облік можна у Резерв+

Віднині стати на військовий облік можна через застосунок Резерв+ - без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів.

Спрощена процедура постановки на облік

"Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону", - розповіли у Міноборони.

У відомстві зазначили, що сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини.

Хто може стати на облік

Онлайн-постановка на облік доступна для юнаків 2009 року народження - до 31 липня. Для чоловіків віком від 25 до 59 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, за умови, що вони:

  • раніше не стояли на обліку;
  • мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

"Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто", - наголосили у Міноборони.

Як стати на облік

У відомстві також розповіли, як стати на облік через застосунок Резерв+. Для цього потрібно:

  1. Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії;
  2. Авторизуватися у застосунку;
  3. Обрати функцію "Стати на облік";
  4. Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

"Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник" для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" — для чоловіків 25–59 років", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що нова функція дозволяє:

  • Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;
  • Зробити це з будь-якої точки світу;
  • Підвищити швидкість та якість ведення обліку;
  • Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

Міноборони ТЦК та СП Резерв+ військовий облік
" Без візиту до ТЦК: відтепер стати на військовий облік можна у Резерв+" ...ну просто все для людей... а те що пенсія 3000-- ну то таке....
28.01.2026 19:00 Відповісти
дЄрмак тепер зможе скористатися послугою, разом із Бакановим ....
28.01.2026 18:53 Відповісти
"Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи" треба їх загнати в кабінети і щоб вони там і сиділи як 10 років тому.
28.01.2026 19:10 Відповісти
Цікаво, яка адекватна людина буде встановлювати оцей резерв який рано чи пізно в черговий раз кацапам зіллють?
28.01.2026 19:11 Відповісти
 
 