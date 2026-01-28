Без візиту до ТЦК: відтепер стати на військовий облік можна у Резерв+

Віднині стати на військовий облік можна через застосунок Резерв+ - без особистого візиту до ТЦК та проходження медоглядів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Спрощена процедура постановки на облік

"Постановка на військовий облік більше не потребує особистого візиту до ТЦК та СП. Зробити це можна у застосунку Резерв+ за кілька кліків, навіть з-за кордону", - розповіли у Міноборони.

У відомстві зазначили, що сервіс робить процес постановки на облік простим і зрозумілим для призовників та військовозобов’язаних, без поїздок, черг та паперової тяганини.

Хто може стати на облік

Онлайн-постановка на облік доступна для юнаків 2009 року народження - до 31 липня. Для чоловіків віком від 25 до 59 років, зокрема тих, хто перебуває за кордоном, за умови, що вони:

раніше не стояли на обліку;

мають біометричні документи (ID-картка або біометричний закордонний паспорт).

"Онлайн-постановка на облік доступна лише тим, хто робить це вперше. Для тих, хто знятий з обліку, а також жінкам, потрібно звернутися до ТЦК особисто", - наголосили у Міноборони.

Як стати на облік

У відомстві також розповіли, як стати на облік через застосунок Резерв+. Для цього потрібно:

Встановити застосунок Резерв+ або оновити його до останньої версії; Авторизуватися у застосунку; Обрати функцію "Стати на облік"; Дочекатися автоматичного опрацювання запиту.

"Після успішного взяття на облік у застосунку з’явиться ваш Резерв ID зі статусом "Призовник" для громадян 17–24 років або "Військовозобов’язаний" — для чоловіків 25–59 років", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що нова функція дозволяє:

Швидко стати на облік без черг, паперових документів та медогляду;

Зробити це з будь-якої точки світу;

Підвищити швидкість та якість ведення обліку;

Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи.

