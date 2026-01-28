Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в "Резерв+"

Отныне встать на воинский учет можно через приложение "Резерв+" - без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Упрощенная процедура постановки на учет

"Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении "Резерв+" за несколько кликов, даже из-за границы", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что сервис делает процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты.

Кто может встать на учет

Онлайн-постановка на учет доступна для юношей 2009 года рождения - до 31 июля. Для мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, в частности тех, кто находится за границей, при условии, что они:

ранее не стояли на учете;

имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

"Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично", - подчеркнули в Минобороны.

Читайте также: Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+

Как встать на учет

В ведомстве также рассказали, как встать на учет через приложение "Резерв+". Для этого нужно:

Установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии. Авторизоваться в приложении. Выбрать функцию "Стать на учет". Дождаться автоматической обработки запроса.

"После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17-24 лет или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что новая функция позволяет:

Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра.

Сделать это из любой точки мира.

Повысить скорость и качество ведения учета.

Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

Читайте также: Тестирование постановки на воинский учет через Резерв+ теперь доступно для мужчин 18–24 лет