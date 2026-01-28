Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в "Резерв+"
Отныне встать на воинский учет можно через приложение "Резерв+" - без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Упрощенная процедура постановки на учет
"Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении "Резерв+" за несколько кликов, даже из-за границы", - рассказали в Минобороны.
В ведомстве отметили, что сервис делает процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты.
Кто может встать на учет
Онлайн-постановка на учет доступна для юношей 2009 года рождения - до 31 июля. Для мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, в частности тех, кто находится за границей, при условии, что они:
- ранее не стояли на учете;
- имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).
"Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично", - подчеркнули в Минобороны.
Как встать на учет
В ведомстве также рассказали, как встать на учет через приложение "Резерв+". Для этого нужно:
- Установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии.
- Авторизоваться в приложении.
- Выбрать функцию "Стать на учет".
- Дождаться автоматической обработки запроса.
"После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17-24 лет или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что новая функция позволяет:
- Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра.
- Сделать это из любой точки мира.
- Повысить скорость и качество ведения учета.
- Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.
