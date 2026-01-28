РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9071 посетитель онлайн
Новости Новые опции в Резерв+
2 993 6

Без визита в ТЦК: отныне встать на воинский учет можно в "Резерв+"

Стать на воинский учет теперь можно в "Резерв+"

Отныне встать на воинский учет можно через приложение "Резерв+" - без личного визита в ТЦК и прохождения медосмотров.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Упрощенная процедура постановки на учет

"Постановка на воинский учет больше не требует личного визита в ТЦК и СП. Сделать это можно в приложении "Резерв+" за несколько кликов, даже из-за границы", - рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что сервис делает процесс постановки на учет простым и понятным для призывников и военнообязанных, без поездок, очередей и бумажной волокиты.

Кто может встать на учет

Онлайн-постановка на учет доступна для юношей 2009 года рождения - до 31 июля. Для мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, в частности тех, кто находится за границей, при условии, что они:

  • ранее не стояли на учете;
  • имеют биометрические документы (ID-карта или биометрический загранпаспорт).

"Онлайн-постановка на учет доступна только тем, кто делает это впервые. Для тех, кто снят с учета, а также женщинам, нужно обратиться в ТЦК лично", - подчеркнули в Минобороны.

Читайте также: Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+

Как встать на учет

В ведомстве также рассказали, как встать на учет через приложение "Резерв+". Для этого нужно:

  1. Установить приложение "Резерв+" или обновить его до последней версии.
  2. Авторизоваться в приложении.
  3. Выбрать функцию "Стать на учет".
  4. Дождаться автоматической обработки запроса.

"После успешной постановки на учет в приложении появится ваш Резерв ID со статусом "Призывник" для граждан 17-24 лет или "Военнообязанный" - для мужчин 25-59 лет", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что новая функция позволяет:

  • Быстро встать на учет без очередей, бумажных документов и медосмотра.
  • Сделать это из любой точки мира.
  • Повысить скорость и качество ведения учета.
  • Разгрузить ТЦК и СП от рутинной работы.

Читайте также: Тестирование постановки на воинский учет через Резерв+ теперь доступно для мужчин 18–24 лет

Автор: 

Минобороны (9613) ТЦК (1070) Резерв+ (114) военный учет (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" Без візиту до ТЦК: відтепер стати на військовий облік можна у Резерв+" ...ну просто все для людей... а те що пенсія 3000-- ну то таке....
показать весь комментарий
28.01.2026 19:00 Ответить
дЄрмак тепер зможе скористатися послугою, разом із Бакановим ....
показать весь комментарий
28.01.2026 18:53 Ответить
"Розвантажити ТЦК та СП від рутинної роботи" треба їх загнати в кабінети і щоб вони там і сиділи як 10 років тому.
показать весь комментарий
28.01.2026 19:10 Ответить
Цікаво, яка адекватна людина буде встановлювати оцей резерв який рано чи пізно в черговий раз кацапам зіллють?
показать весь комментарий
28.01.2026 19:11 Ответить
 
 