РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9178 посетителей онлайн
Новости Новые опции в Резерв+
737 10

Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+

резерв+

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно — без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить форму.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым:

  • в 2026 году исполняется 17 лет;
  • или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бумажные военные билеты в прошлом: правительство полностью перевело документы в электронный формат

Как это работает

  1. Заполните форму для участия в тестировании.
  2. Ожидайте электронное письмо с приглашением.
  3. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
  4. Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
  5. Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции.

Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан.

Автор: 

Минобороны (9704) Резерв+ (100) военный учет (23)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Так а влк теж дистанційно? Діагноз по фотографіі
показать весь комментарий
30.12.2025 16:47 Ответить
+2
А тепер ще й пласкостопіє вилікують, діабет та глухоту.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:59 Ответить
+1
Знаю що по фотографії виводять з запою та кодірують, єсть умєльци
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так а влк теж дистанційно? Діагноз по фотографіі
показать весь комментарий
30.12.2025 16:47 Ответить
Знаю що по фотографії виводять з запою та кодірують, єсть умєльци
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
А тепер ще й пласкостопіє вилікують, діабет та глухоту.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:59 Ответить
Вихід тільки один не ставити оце глючне непорозуміння на телефон і все, по закону це не обов'язково, хай вони там собі все що завгодно собі вирішують.
показать весь комментарий
30.12.2025 16:48 Ответить
але мати військово-обліковий документ зобов'язані всі чоловіки віком від 25 до 60 років, а ВОД тепер тільки електронний, отака фігня.
показать весь комментарий
30.12.2025 17:03 Ответить
чергова "пастановка " від 95 кварталу - правда за квиточки дорого беруть..
показать весь комментарий
30.12.2025 16:49 Ответить
)))))))))))
показать весь комментарий
30.12.2025 16:50 Ответить
шмигалять потихенько....
показать весь комментарий
30.12.2025 16:52 Ответить
Цифровий Гулаг ..
показать весь комментарий
30.12.2025 16:57 Ответить
Яка хитра пропозиція ..Хто виключений за станом здоров'я виходить не на обліку і вуаля дубль два і ви вже на обліку ... Надіюсь цю шляпкопостанову забанить Верховний Суд України ..
показать весь комментарий
30.12.2025 17:01 Ответить
 
 