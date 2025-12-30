Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+
Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно — без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить форму.
Кто может принять участие в тестировании
К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым:
- в 2026 году исполняется 17 лет;
- или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.
Как это работает
- Заполните форму для участия в тестировании.
- Ожидайте электронное письмо с приглашением.
- Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии.
- Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку.
- Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.
Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции.
Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль