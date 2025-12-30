Минобороны тестирует онлайн-постановку на воинский учет через Резерв+

Министерство обороны Украины начало тестирование постановки на воинский учет в приложении Резерв+. Вскоре часть граждан сможет встать на учет дистанционно — без личных визитов в ТЦК и бумажных процедур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить форму.

Кто может принять участие в тестировании

К тестированию приглашаются мужчины, которые еще не состоят на воинском учете и которым:

в 2026 году исполняется 17 лет ;

; или на момент подачи заявления от 25 до 59 лет.

Как это работает

Заполните форму для участия в тестировании. Ожидайте электронное письмо с приглашением. Установите приложение Резерв+ или обновите его до последней версии. Следуйте инструкциям в приложении и подайте заявку. Получите подтверждение и свой документ Резерв ID.

Для женщин, подлежащих воинскому учету по специальности, онлайн-постановка пока недоступна — для постановки на учет нужно обращаться в ТЦК и СП. Мужчины от 18 до 24 лет пока не привлечены к тестированию функции.

Онлайн-постановка на учет уменьшает бюрократию, снимает нагрузку с ТЦК и СП и упрощает процедуру для граждан.