РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11380 посетителей онлайн
Новости Новые опции в Резерв+ Приложение Резерв+ Военный учет
1 763 12

Бумажные военные билеты в прошлом: правительство полностью перевело документы в электронный формат

Резерв+ заменит бумажные военные билеты

Правительство приняло изменения, которые полностью переводят военно-учетные документы в электронный формат.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отныне основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID.

Читайте также: Работодатели обязаны проверять военно-учетные документы: кого могут не взять на работу

Как будет работать электронный военный документ

Резерв ID можно получить в приложении "Резерв+", где формируется официальный электронный документ. При необходимости пользователи могут распечатать PDF-версию самостоятельно или обратиться для этого в ТЦК и СП.

Правительство отмечает, что переход на цифровой формат должен уменьшить риски потери, порчи или подделки документа. "Электронный формат делает военный учет проще и надежнее для всех категорий граждан", — заявила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если гражданин до сих пор не обновил учетные данные и не явился в ТЦК — он безответственный человек, — Решетилова

Какие нормативные изменения приняты

Для внедрения цифровой системы Кабмин обновил положения постановлений №1487 и №559. Эти изменения позволяют официально использовать электронные военно-учетные документы в качестве основных и обеспечивают их юридическую силу.

Оцифровка также должна ускорить работу ТЦК и оптимизировать взаимодействие между гражданами и государственными структурами.

Читайте также: Резерв+ обновят для ускорения прохождения ВЛК

военкомат (462) Дія (442) ТЦК (840) Резерв+ (97)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Тобто в кого нема смартфона, то як би напівлюдина, напівгромадянин.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:31 Ответить
+4
так, поки не закінчиться каденція дірявого недомірка
показать весь комментарий
10.12.2025 20:41 Ответить
+3
вже без лайнодії неможливо купити деякі залізничні квитки..
показать весь комментарий
10.12.2025 20:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто в кого нема смартфона, то як би напівлюдина, напівгромадянин.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:31 Ответить
мавпа
показать весь комментарий
10.12.2025 20:33 Ответить
Якось моя дружина була в ТЦК і стала свідком картини, коли зі смітника привели бомжа
показать весь комментарий
10.12.2025 20:39 Ответить
так, поки не закінчиться каденція дірявого недомірка
показать весь комментарий
10.12.2025 20:41 Ответить
вже без лайнодії неможливо купити деякі залізничні квитки..
показать весь комментарий
10.12.2025 20:45 Ответить
особа
показать весь комментарий
10.12.2025 20:52 Ответить
Прям як колгоспник до 1974 року)
показать весь комментарий
10.12.2025 21:00 Ответить
З електронними документами, ці реформатори сподіваюся мабуть простіше ховати " кінці у воду".
показать весь комментарий
10.12.2025 20:52 Ответить
Приємно спостерігати,як нагинають мудрий наріт.Мало,треба по повній,щоб аж пищали
показать весь комментарий
10.12.2025 20:55 Ответить
Дєд пріжал внучка к сєбє і махнул рукою:
"База данних ФееСБе, ось що то такоє"
показать весь комментарий
10.12.2025 20:56 Ответить
Все це тотальне переведення всього і вся у "цифру" не просто так, шо хочте кажіть.
показать весь комментарий
10.12.2025 20:59 Ответить
Військовий квиток - це державний бланк, і якщо на ньому стоїть печатка приватної установи "тцк " - то фактично цей документ є фальшивкою.
показать весь комментарий
10.12.2025 21:01 Ответить
 
 