Бумажные военные билеты в прошлом: правительство полностью перевело документы в электронный формат
Правительство приняло изменения, которые полностью переводят военно-учетные документы в электронный формат.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Юлии Свириденко.
Отныне основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов становится Резерв ID.
Как будет работать электронный военный документ
Резерв ID можно получить в приложении "Резерв+", где формируется официальный электронный документ. При необходимости пользователи могут распечатать PDF-версию самостоятельно или обратиться для этого в ТЦК и СП.
Правительство отмечает, что переход на цифровой формат должен уменьшить риски потери, порчи или подделки документа. "Электронный формат делает военный учет проще и надежнее для всех категорий граждан", — заявила Свириденко.
Какие нормативные изменения приняты
Для внедрения цифровой системы Кабмин обновил положения постановлений №1487 и №559. Эти изменения позволяют официально использовать электронные военно-учетные документы в качестве основных и обеспечивают их юридическую силу.
Оцифровка также должна ускорить работу ТЦК и оптимизировать взаимодействие между гражданами и государственными структурами.
- К слову, в этом году в разы возросло количество обращений в Офис Уполномоченного ВР по правам человека на работу военнослужащих ТЦК и СП. Однако после проверок в большинстве случаев нарушения прав человека не подтвердились, - заявил уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец.
