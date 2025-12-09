РУС
Работодатели обязаны проверять военно-учетные документы: кого могут не взять на работу

Управление инспекционной деятельности напомнило работодателям об обязательной проверке военно-учетных документов при приеме на работу.

Так, при приеме на работу (или на учебу) всех призывников и военнообязанных работодатель обязан проверить наличие соответствующих документов, сообщает Цензор.НЕТ.

О каких документах идет речь

Будут проверяться следующие документы:

  • у военнообязанных – военный билет или временное удостоверение;
  •  у призывников – удостоверение о приписке к призывному участку.

Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывшем военкомате), а для тех, кто состоит на учете в СБУ или Службе внешней разведки – после постановки на учет там.

Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к военнообязанным и обязаны предоставить военно-учетный документ при трудоустройстве – даже если должность, на которую их принимают, не связана с медициной или фармацевтикой.

ТЦК во время войны должны заниматься только теми, кто будет служить в армии, - Минобороны

а чому дєрьмак не в ТЦК..він безробітний і військовозобов'язаний
09.12.2025 14:59 Ответить
Народ України, роботодавець для депутатів. Ще не було такого непотрібного лайна у тих стінах. Чому ця непотріб не закриває своїми сраками передову?
09.12.2025 15:04 Ответить
Ага, добивайте і далі економіку і витискайте працездатні кадри кудись на фріленс.
09.12.2025 15:02 Ответить
09.12.2025 14:59 Ответить
09.12.2025 15:02 Ответить
Між іншим, саме тому русня у 22-му без всяких бусіков швидко мобілізувала триста тисяч, коли ще астрономічних контрактів не було. Чіткий військовий облік, зокрема завдяки тому, що без постановки на роботу не влаштуєшся.
09.12.2025 15:23 Ответить
09.12.2025 15:04 Ответить
Вони вирішили що вони пани а всі інші - бидло яке їм прислужує.
Геть береги попутали.
09.12.2025 15:26 Ответить
Спробуй звільнити з них хоч одного. Або спробуй їх премії позбавити. Народ для них дійна корова, а не роботодавець.
09.12.2025 15:27 Ответить
Все життя верещали що населенню зброя не потрібна, поліція вас захистить. А тепер поліцаї самі поховались по тилам а на фронт відловлюють тих хто зовсім ніякого відношення ні до армії ні до зброї немає. При цьому влада з нового року підвищила зарплати депутатам, стипендії студентам і тд а на зарплати військовим виділила великий червоний йух
09.12.2025 15:23 Ответить
Прийде РКЧА - звільнить від поліцаїв. І буде замість озвірілого незаконного ТЦК - самий вєжлівий і гуманний в мірє воєнкомат.
09.12.2025 15:29 Ответить
А дихати без постановки на військовий облік з подальшим "розшуком", оповіщенням, проходженням веелка і відправкою на фронт ще можна?
09.12.2025 15:24 Ответить
Так 400 тисяч чоловіків і так висмикнуті з єкономіки України...якщо так і далі піде то або всі підуть в тінь і податки (які як раз і йдуть в зсу) тютю , або єкономіка України накриється мідним тазом
09.12.2025 15:28 Ответить
В МО кажуть, що електронний витяг з Резерв+ дорівнює військовому квитку, але при працевлаштуванні потребують саме паперовий квиток.
09.12.2025 15:32 Ответить
Шо, обісцялися, ухилеси?
09.12.2025 15:37 Ответить
 
 