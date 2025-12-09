Работодатели обязаны проверять военно-учетные документы: кого могут не взять на работу
Управление инспекционной деятельности напомнило работодателям об обязательной проверке военно-учетных документов при приеме на работу.
Так, при приеме на работу (или на учебу) всех призывников и военнообязанных работодатель обязан проверить наличие соответствующих документов, сообщает Цензор.НЕТ.
О каких документах идет речь
Будут проверяться следующие документы:
- у военнообязанных – военный билет или временное удостоверение;
- у призывников – удостоверение о приписке к призывному участку.
Принимать таких лиц на работу можно только после того, как они взяты на воинский учет в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (бывшем военкомате), а для тех, кто состоит на учете в СБУ или Службе внешней разведки – после постановки на учет там.
Женщины с медицинским или фармацевтическим образованием также относятся к военнообязанным и обязаны предоставить военно-учетный документ при трудоустройстве – даже если должность, на которую их принимают, не связана с медициной или фармацевтикой.
