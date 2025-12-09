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Роботодавці зобов’язані перевіряти військово-облікові документи: кого можуть не взяти на роботу

Роботодавці зобов’язані перевіряти військово-облікові документи

Управління інспекційної діяльності нагадало роботодавцям про обов’язкову перевірку військово-облікових документів при прийнятті на роботу.

Так, при прийнятті на роботу (або на навчання) всіх призовників і військовозобов’язаних роботодавець зобов’язаний перевірити наявність відповідних документів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про які документи йдеться

Перевірятимуть наступні документи:

  • у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення;
  •  у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військкоматі), а для тих, хто перебуває на обліку в СБУ чи Службі зовнішньої розвідки – після взяття на облік там.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до військовозобов’язаних і зобов’язані надати військово-обліковий документ під час працевлаштування – навіть якщо посада, на яку їх беруть, не пов’язана з медициною чи фармацевтикою.

Також читайте: ТЦК під час війни повинні займатися лише тими, хто служитиме у війську, - Міноборони

Автор: 

робота (1433) військкомат (431) ТЦК та СП (1224) військовий облік (31)
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Топ коментарі
+18
а чому дєрьмак не в ТЦК..він безробітний і військовозобов'язаний
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09.12.2025 14:59 Відповісти
+14
Народ України, роботодавець для депутатів. Ще не було такого непотрібного лайна у тих стінах. Чому ця непотріб не закриває своїми сраками передову?
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09.12.2025 15:04 Відповісти
+9
Все життя верещали що населенню зброя не потрібна, поліція вас захистить. А тепер поліцаї самі поховались по тилам а на фронт відловлюють тих хто зовсім ніякого відношення ні до армії ні до зброї немає. При цьому влада з нового року підвищила зарплати депутатам, стипендії студентам і тд а на зарплати військовим виділила великий червоний йух
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09.12.2025 15:23 Відповісти

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