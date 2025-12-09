Роботодавці зобов’язані перевіряти військово-облікові документи: кого можуть не взяти на роботу

Управління інспекційної діяльності нагадало роботодавцям про обов’язкову перевірку військово-облікових документів при прийнятті на роботу.

Так, при прийнятті на роботу (або на навчання) всіх призовників і військовозобов’язаних роботодавець зобов’язаний перевірити наявність відповідних документів, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Про які документи йдеться

Перевірятимуть наступні документи:

у військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення;

у призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці.

Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (колишньому військкоматі), а для тих, хто перебуває на обліку в СБУ чи Службі зовнішньої розвідки – після взяття на облік там.

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до військовозобов’язаних і зобов’язані надати військово-обліковий документ під час працевлаштування – навіть якщо посада, на яку їх беруть, не пов’язана з медициною чи фармацевтикою.

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