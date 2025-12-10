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Паперові військові квитки в минулому: уряд повністю перевів документи в електронний формат

Резерв+ замінить паперові військові квитки

Уряд ухвалив зміни, що повністю переводять військово-облікові документи в електронний формат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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Відтепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID.

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Як працюватиме електронний військовий документ

Резерв ID можна отримати в застосунку "Резерв+", де формується офіційний електронний документ. За потреби користувачі можуть роздрукувати PDF-версію самостійно або звернутися для цього до ТЦК та СП.

Уряд наголошує, що перехід на цифровий формат має зменшити ризики втрати, псування чи підробки документа. "Електронний формат робить військовий облік простішим і надійнішим для всіх категорій громадян", — заявила Свириденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо громадянин до цього часу не оновив облікові дані й не з’явився в ТЦК – він безвідповідальна людина, - Решетилова

Які нормативні зміни ухвалено

Для впровадження цифрової системи Кабмін оновив положення постанов №1487 і №559. Ці зміни дозволяють офіційно використовувати електронні військово-облікові документи як основні та забезпечують їхню юридичну силу.

Оцифрування має також пришвидшити роботу ТЦК та оптимізувати взаємодію між громадянами та державними структурами.

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Автор: 

військкомат (431) Дія (1270) ТЦК та СП (1224) Резерв+ (130)
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Топ коментарі
+45
Тобто в кого нема смартфона, то як би напівлюдина, напівгромадянин.
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10.12.2025 20:31 Відповісти
+16
так, поки не закінчиться каденція дірявого недомірка
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10.12.2025 20:41 Відповісти
+15
Чергові вітання цифровому концтабору.
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10.12.2025 21:12 Відповісти

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