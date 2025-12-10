Паперові військові квитки в минулому: уряд повністю перевів документи в електронний формат

Уряд ухвалив зміни, що повністю переводять військово-облікові документи в електронний формат.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

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Відтепер основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів стає Резерв ID.

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Як працюватиме електронний військовий документ

Резерв ID можна отримати в застосунку "Резерв+", де формується офіційний електронний документ. За потреби користувачі можуть роздрукувати PDF-версію самостійно або звернутися для цього до ТЦК та СП.

Уряд наголошує, що перехід на цифровий формат має зменшити ризики втрати, псування чи підробки документа. "Електронний формат робить військовий облік простішим і надійнішим для всіх категорій громадян", — заявила Свириденко.

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Які нормативні зміни ухвалено

Для впровадження цифрової системи Кабмін оновив положення постанов №1487 і №559. Ці зміни дозволяють офіційно використовувати електронні військово-облікові документи як основні та забезпечують їхню юридичну силу.

Оцифрування має також пришвидшити роботу ТЦК та оптимізувати взаємодію між громадянами та державними структурами.

До слова, цьогоріч в рази зросла кількість звернень до Офісу Уповноваженого ВР з прав людини на роботу військовослужбовців ТЦК та СП. Проте після перевірок у більшості випадків порушення прав людини не підтвердились, - заявив уповноважений Верховної Ради з питань прав людини Дмитро Лубінець.

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