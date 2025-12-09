Резерв+ оновлять для прискорення проходження ВЛК

Міністерство оборони України планує значне оновлення системи Резерв+ у 2026 році для оптимізації процесу проходження військово-лікарських комісій та зменшення затримок в оформленні документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника цифрових продуктів Міноборони Мстислава Баніка під час телеефіру.

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Оновлення передбачають автоматизацію фіксації часу проходження ВЛК та моніторинг статусу документів, що дозволить виявляти вузькі місця в процесі та запобігати можливим проблемам, включно зі зловживаннями або технічними неполадками.

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Автоматизація процесів та скорочення затримок

За словами Мстислава Баніка, головне завдання оновлень — визначити, де саме "зависає" людина в процесі проходження комісії, щоб скоротити час очікування та забезпечити своєчасне оформлення документів.

Система Резерв+ також буде постійно вдосконалюватися з урахуванням безпеки та надійності даних.

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Цифрові документи та розвиток військової IT-екосистеми

Керівник цифрових продуктів Міноборони додав, що цифрові документи, зокрема ті, що мають QR-код, підвищують безпеку та надійність, зменшуючи ризик помилок або втрати даних.

Міноборони продовжує створювати комплексну цифрову екосистему для ЗСУ, розвиваючи рішення Армія+, DELTA, "Імпульс" та інші, а також формуючи армійську IT-вертикаль за участю 7 тисяч цифрових офіцерів.

Раніше ми повідомляли, що цього тижня в "Резерв+" з’являться фото військовозобов’язаних.

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