Резерв+ оновлять для прискорення проходження ВЛК
Міністерство оборони України планує значне оновлення системи Резерв+ у 2026 році для оптимізації процесу проходження військово-лікарських комісій та зменшення затримок в оформленні документів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві керівника цифрових продуктів Міноборони Мстислава Баніка під час телеефіру.
- Оновлення передбачають автоматизацію фіксації часу проходження ВЛК та моніторинг статусу документів, що дозволить виявляти вузькі місця в процесі та запобігати можливим проблемам, включно зі зловживаннями або технічними неполадками.
Автоматизація процесів та скорочення затримок
За словами Мстислава Баніка, головне завдання оновлень — визначити, де саме "зависає" людина в процесі проходження комісії, щоб скоротити час очікування та забезпечити своєчасне оформлення документів.
Система Резерв+ також буде постійно вдосконалюватися з урахуванням безпеки та надійності даних.
Цифрові документи та розвиток військової IT-екосистеми
Керівник цифрових продуктів Міноборони додав, що цифрові документи, зокрема ті, що мають QR-код, підвищують безпеку та надійність, зменшуючи ризик помилок або втрати даних.
Міноборони продовжує створювати комплексну цифрову екосистему для ЗСУ, розвиваючи рішення Армія+, DELTA, "Імпульс" та інші, а також формуючи армійську IT-вертикаль за участю 7 тисяч цифрових офіцерів.
Раніше ми повідомляли, що цього тижня в "Резерв+" з’являться фото військовозобов’язаних.
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Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут головна проблема не в "зависанні", а в тому, що ВЛК проходиться майже миттєво... Мало кого хвилює твій стан здоров'я, головне виконати план чи підзаробити, якщо "платіжоспроможний клієнт" потрапив.