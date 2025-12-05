Зеленський за підсумками засідання Ставки: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих
У п'ятницю, 5 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час обговорили рішення щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі засідання Ставки
"Сьогодні провів дуже важливу Ставку. Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", - розповів президент.
Зеленський додав, що на фронті бійці про це часто говорили.
"І ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса", - сказав глава держави.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
звісно дєрьмак і вірмени, що все скупили!
От і я питаю, чому немає геніального рішення хворих визнавати непридатними, здорових - здоровими?
Яка різниця як будуть.ділити хворих?
Є геніальне рішення прийняти протоко НАТО щодо списку тих хто може бути визнаний придатними?
А, ні?
Ясно. Тоді один хрін хто і як утилізувати хворих(
Відомий волонтер, громадський діяч, ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов сьогодні під час нагородження до Дня волонтера не побоявся прямо сказати і поставити такі питання самому Зеленському.
1. Чи знав він, що Міндіч краде бюджетні гроші?
2. Якщо не знав - то як так сталося, що Президент цього не знав?
Поруч стояв очільник Житомирської ОВА і не міг навіть нічого відповісти.