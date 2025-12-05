Зеленський за підсумками засідання Ставки: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

У п'ятницю, 5 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час обговорили рішення щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі засідання Ставки

"Сьогодні провів дуже важливу Ставку. Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", - розповів президент.

Зеленський додав, що на фронті бійці про це часто говорили.

"І ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса", - сказав глава держави.

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Що передувало

Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.

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