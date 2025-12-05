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Новини Реформи в армії
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Зеленський за підсумками засідання Ставки: Є хороше рішення для бойових бригад щодо розподілу мобілізованих

Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

У п'ятницю, 5 грудня, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час обговорили рішення щодо розподілу особового складу між бойовими бригадами.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі засідання Ставки

"Сьогодні провів дуже важливу Ставку. Є справді хороше рішення для кожної бойової бригади щодо розподілу людей – затвердили, як Генштабу реорганізувати процес. Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми так, щоб розуміти, як влаштувати навчання в бригаді, як проводити ротації та як планувати роботу", - розповів президент.

Зеленський додав, що на фронті бійці про це часто говорили.

"І ми це реалізуємо. Це значно допоможе зміцнити наш захист. Деталі згодом представлять Генштаб і Павло Паліса", - сказав глава держави.

Читайте також: Генштаб готує рішення про справедливий розподіл військових між бригадами, - Зеленський

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.

Читайте також: Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

Автор: 

армія (3732) ЗСУ (8855) Ставка (194)
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Топ коментарі
+15
Ухилянт розподіляє кріпаків по підрозділах а в цей час двушку на москву чергову розподіляє.
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05.12.2025 22:12 Відповісти
+13
При Порошенку було шість хвиль мобілізації і демобілізації. не хватало людей. це правда. але такого піз...ца як при тобі я не бачив.настворював бригад та корпусів як дурко...а результат де?ми з 2014 року звільняли Україну а не здавали.і нас тоді було менше 200 000.
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05.12.2025 22:14 Відповісти
+11
А шодо розподілу бабла між тобою Міндічем та Алі-Бабою рішення вже є? 6,6 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ вже жна дорогу до Буковеля до бюджету ж вписали, гниди.
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05.12.2025 22:16 Відповісти
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Шо їх розподіляти - підтягуй резерви
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05.12.2025 22:10 Відповісти
Що заважало прийняти таке рішення вчасно? Вали вже все на єрмака, якому ти так гарно дякував!
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05.12.2025 22:11 Відповісти
ти ж сам і відповів!
звісно дєрьмак і вірмени, що все скупили!
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05.12.2025 22:30 Відповісти
Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми...
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05.12.2025 22:12 Відповісти
😢

От і я питаю, чому немає геніального рішення хворих визнавати непридатними, здорових - здоровими?
Яка різниця як будуть.ділити хворих?
Є геніальне рішення прийняти протоко НАТО щодо списку тих хто може бути визнаний придатними?
А, ні?
Ясно. Тоді один хрін хто і як утилізувати хворих(
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05.12.2025 22:21 Відповісти
Ухилянт розподіляє кріпаків по підрозділах а в цей час двушку на москву чергову розподіляє.
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05.12.2025 22:12 Відповісти
При Порошенку було шість хвиль мобілізації і демобілізації. не хватало людей. це правда. але такого піз...ца як при тобі я не бачив.настворював бригад та корпусів як дурко...а результат де?ми з 2014 року звільняли Україну а не здавали.і нас тоді було менше 200 000.
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05.12.2025 22:14 Відповісти
А кацапів тоді скільки було ?
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05.12.2025 22:17 Відповісти
ну тобі як виборцю зеленського я надіюсь це відомо. ну ти ж знаєш хто склади взривав? зможеш відповісти? по даним конррозвідки проти нас воювало віз 250 000 до 450 000 підерів.
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05.12.2025 22:27 Відповісти
💯 %
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05.12.2025 23:16 Відповісти
Примерно столько же.Сейчас их только на территории Украины 600 тысяч
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05.12.2025 22:27 Відповісти
більше. близько 800 000
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05.12.2025 22:30 Відповісти
Там в різних штабах, сидить кадрових військових вже мабуть більше чим "мобілізованних"...
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05.12.2025 22:24 Відповісти
ви маєте рацію.
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05.12.2025 22:28 Відповісти
А шодо розподілу бабла між тобою Міндічем та Алі-Бабою рішення вже є? 6,6 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ вже жна дорогу до Буковеля до бюджету ж вписали, гниди.
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05.12.2025 22:16 Відповісти
Такі новини, де про живих людей влада згадує в середньому обездушеному роді, як про речі, мене шокують(
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05.12.2025 22:23 Відповісти
Такими темпами ставка скоро гречку між бригадами ділити буде.Потужно
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05.12.2025 22:27 Відповісти
Може пора уже жулью у корыта мобилизоваться чи ну его нах...
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05.12.2025 22:43 Відповісти
А що , Порошенко зараз Верховний головнокомандуючий?
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05.12.2025 23:19 Відповісти
Не пройшло й 4 роки головнокомандування. Де заклик відповідального за мобілізацію до мобілізації? Що за тупориле лицемірство? І де вибаченнч за безкінечні про#оби і мародерство?
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05.12.2025 23:30 Відповісти
Знайшли цікаве рішення, що дозволить цікаво розвішувати чергову локшину на вуха тих, хто ще тупо вірить Зеленскому.
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05.12.2025 23:42 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/51444 Олексій Гончаренко:
Відомий волонтер, громадський діяч, ветеран АТО з Житомира Олександр Швецов сьогодні під час нагородження до Дня волонтера не побоявся прямо сказати і поставити такі питання самому Зеленському.
1. Чи знав він, що Міндіч краде бюджетні гроші?
2. Якщо не знав - то як так сталося, що Президент цього не знав?
Поруч стояв очільник Житомирської ОВА і не міг навіть нічого відповісти.
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05.12.2025 23:47 Відповісти
В ішака, як завжди, "хороші рішення". От тільки результат, в ліпшому випадку, навіть не нульовий. А, чому так? Бо воно безтолкове та повний нуль у всьому.
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06.12.2025 07:25 Відповісти
 
 