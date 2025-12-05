Зеленский по итогам заседания Ставки: Есть хорошее решение для боевых бригад по распределению мобилизованных

Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого обсудили решение о распределении личного состава между боевыми бригадами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали заседания Ставки

"Сегодня провел очень важное заседание Ставки. Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс. Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как организовать обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что на фронте бойцы об этом часто говорили.

"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали позже представят Генштаб и Павел Палиса", - сказал глава государства.

Читайте также: Генштаб готовит решение о справедливом распределении военных между бригадами, - Зеленский

Что предшествовало

Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

Читайте также: Зеленский обсудил с Палисой подготовку новых параметров распределения личного состава между бригадами