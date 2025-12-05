Зеленский по итогам заседания Ставки: Есть хорошее решение для боевых бригад по распределению мобилизованных
В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого обсудили решение о распределении личного состава между боевыми бригадами.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Детали заседания Ставки
"Сегодня провел очень важное заседание Ставки. Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс. Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как организовать обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - рассказал президент.
Зеленский добавил, что на фронте бойцы об этом часто говорили.
"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали позже представят Генштаб и Павел Палиса", - сказал глава государства.
Что предшествовало
- Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.
