765 23

Зеленский по итогам заседания Ставки: Есть хорошее решение для боевых бригад по распределению мобилизованных

Зеленський
Фото: Володимир Зеленський/ Телеграм-канал

В пятницу, 5 декабря, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, во время которого обсудили решение о распределении личного состава между боевыми бригадами.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Детали заседания Ставки

"Сегодня провел очень важное заседание Ставки. Есть действительно хорошее решение для каждой боевой бригады по распределению людей – утвердили, как Генштабу реорганизовать процесс. Главное, что каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как организовать обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - рассказал президент.

Зеленский добавил, что на фронте бойцы об этом часто говорили.

"И мы это реализуем. Это значительно поможет укрепить нашу защиту. Детали позже представят Генштаб и Павел Палиса", - сказал глава государства.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее Зеленский по результатам Ставки 26 ноября заявил, что пополнение бригад ВСУ людьми должно быть пересмотрено. По его словам, это один из запросов от военных.

армия (8534) ВСУ (7147) Ставка (169)
Топ комментарии
+8
Ухилянт розподіляє кріпаків по підрозділах а в цей час двушку на москву чергову розподіляє.
05.12.2025 22:12 Ответить
+6
А шодо розподілу бабла між тобою Міндічем та Алі-Бабою рішення вже є? 6,6 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ вже жна дорогу до Буковеля до бюджету ж вписали, гниди.
05.12.2025 22:16 Ответить
+5
ZE мерзотники швирнули Україн\у в прірву, Це ******** ZEгеноцид українців
а наше мовчання = наше знищення
Будь проклятий зе Мародер
05.12.2025 22:10 Ответить
ZE мерзотники швирнули Україн\у в прірву, Це ******** ZEгеноцид українців
а наше мовчання = наше знищення
Будь проклятий зе Мародер
05.12.2025 22:10 Ответить
Шо їх розподіляти - підтягуй резерви
05.12.2025 22:10 Ответить
Що заважало прийняти таке рішення вчасно? Вали вже все на єрмака, якому ти так гарно дякував!
05.12.2025 22:11 Ответить
ти ж сам і відповів!
звісно дєрьмак і вірмени, що все скупили!
05.12.2025 22:30 Ответить
Головне, що кожна бойова бригада має гарантовано отримувати щомісячне поповнення людьми...
05.12.2025 22:12 Ответить
😢

От і я питаю, чому немає геніального рішення хворих визнавати непридатними, здорових - здоровими?
Яка різниця як будуть.ділити хворих?
Є геніальне рішення прийняти протоко НАТО щодо списку тих хто може бути визнаний придатними?
А, ні?
Ясно. Тоді один хрін хто і як утилізувати хворих(
05.12.2025 22:21 Ответить
Ухилянт розподіляє кріпаків по підрозділах а в цей час двушку на москву чергову розподіляє.
05.12.2025 22:12 Ответить
При Порошенку було шість хвиль мобілізації і демобілізації. не хватало людей. це правда. але такого піз...ца як при тобі я не бачив.настворював бригад та корпусів як дурко...а результат де?ми з 2014 року звільняли Україну а не здавали.і нас тоді було менше 200 000.
05.12.2025 22:14 Ответить
А кацапів тоді скільки було ?
05.12.2025 22:17 Ответить
ну тобі як виборцю зеленського я надіюсь це відомо. ну ти ж знаєш хто склади взривав? зможеш відповісти? по даним конррозвідки проти нас воювало віз 250 000 до 450 000 підерів.
05.12.2025 22:27 Ответить
💯 %
05.12.2025 23:16 Ответить
Примерно столько же.Сейчас их только на территории Украины 600 тысяч
05.12.2025 22:27 Ответить
більше. близько 800 000
05.12.2025 22:30 Ответить
Посилання є ? Де можна , про це , почитати ?
05.12.2025 22:35 Ответить
Там в різних штабах, сидить кадрових військових вже мабуть більше чим "мобілізованних"...
05.12.2025 22:24 Ответить
ви маєте рацію.
05.12.2025 22:28 Ответить
А шодо розподілу бабла між тобою Міндічем та Алі-Бабою рішення вже є? 6,6 МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ вже жна дорогу до Буковеля до бюджету ж вписали, гниди.
05.12.2025 22:16 Ответить
Такі новини, де про живих людей влада згадує в середньому обездушеному роді, як про речі, мене шокують(
05.12.2025 22:23 Ответить
Такими темпами ставка скоро гречку між бригадами ділити буде.Потужно
05.12.2025 22:27 Ответить
Може пора уже жулью у корыта мобилизоваться чи ну его нах...
05.12.2025 22:43 Ответить
У якому підрозділі служать сини Порошенка?
Лондон батальйон?
05.12.2025 22:48 Ответить
А що , Порошенко зараз Верховний головнокомандуючий?
05.12.2025 23:19 Ответить
Не пройшло й 4 роки головнокомандування. Де заклик відповідального за мобілізацію до мобілізації? Що за тупориле лицемірство? І де вибаченнч за безкінечні про#оби і мародерство?
05.12.2025 23:30 Ответить
 
 