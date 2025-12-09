РУС
Резерв+ обновят для ускорения прохождения ВВК

Резерв+ и прохождение ВЛК

Министерство обороны Украины планирует значительное обновление системы Резерв+ в 2026 году для оптимизации процесса прохождения военно-врачебных комиссий и уменьшения задержек в оформлении документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководителя цифровых продуктов Минобороны Мстислава Баника во время телеэфира.

  • Обновления предусматривают автоматизацию фиксации времени прохождения ВВК и мониторинг статуса документов, что позволит выявлять узкие места в процессе и предотвращать возможные проблемы, включая злоупотребления или технические неполадки.

Автоматизация процессов и сокращение задержек

По словам Мстислава Баника, главная задача обновлений — определить, где именно "зависает" человек в процессе прохождения комиссии, чтобы сократить время ожидания и обеспечить своевременное оформление документов.

Система Резерв+ также будет постоянно совершенствоваться с учетом безопасности и надежности данных.

Цифровые документы и развитие военной IT-экосистемы

Руководитель цифровых продуктов Минобороны добавил, что цифровые документы, в частности те, которые имеют QR-код, повышают безопасность и надежность, уменьшая риск ошибок или потери данных.

Минобороны продолжает создавать комплексную цифровую экосистему для ВСУ, развивая решения Армия+, DELTA, "Импульс" и другие, а также формируя армейскую IT-вертикаль с участием 7 тысяч цифровых офицеров.

Ранее мы сообщали, что на этой неделе в "Резерв+" появятся фото военнообязанных.

армия (8538) военно-врачебная комиссия (219) ТЦК (837) Резерв+ (97)
Очко собі оновіть 🤣
09.12.2025 22:05 Ответить
В прграмі буде одразу зашитий висновок: "гідний без обмежень".
09.12.2025 22:06 Ответить
швидше чим за 5 хвилин? це взагалі можливо?
09.12.2025 22:08 Ответить
Можливо
09.12.2025 22:17 Ответить
За словами Мстислава Баніка, головне завдання оновлень - визначити, де саме "зависає" людина в процесі проходження комісії, щоб скоротити час очікування та забезпечити своєчасне оформлення документів.

Тут головна проблема не в "зависанні", а в тому, що ВЛК проходиться майже миттєво... Мало кого хвилює твій стан здоров'я, головне виконати план чи підзаробити, якщо "платіжоспроможний клієнт" потрапив.
09.12.2025 22:23 Ответить
Багато людей встановили лайно від Хвьодорова?Кожен з них потенційний дебіл .
09.12.2025 22:36 Ответить
Резерв ☦︎
09.12.2025 22:38 Ответить
 
 