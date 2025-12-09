Резерв+ обновят для ускорения прохождения ВВК
Министерство обороны Украины планирует значительное обновление системы Резерв+ в 2026 году для оптимизации процесса прохождения военно-врачебных комиссий и уменьшения задержек в оформлении документов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении руководителя цифровых продуктов Минобороны Мстислава Баника во время телеэфира.
- Обновления предусматривают автоматизацию фиксации времени прохождения ВВК и мониторинг статуса документов, что позволит выявлять узкие места в процессе и предотвращать возможные проблемы, включая злоупотребления или технические неполадки.
Автоматизация процессов и сокращение задержек
По словам Мстислава Баника, главная задача обновлений — определить, где именно "зависает" человек в процессе прохождения комиссии, чтобы сократить время ожидания и обеспечить своевременное оформление документов.
Система Резерв+ также будет постоянно совершенствоваться с учетом безопасности и надежности данных.
Цифровые документы и развитие военной IT-экосистемы
Руководитель цифровых продуктов Минобороны добавил, что цифровые документы, в частности те, которые имеют QR-код, повышают безопасность и надежность, уменьшая риск ошибок или потери данных.
Минобороны продолжает создавать комплексную цифровую экосистему для ВСУ, развивая решения Армия+, DELTA, "Импульс" и другие, а также формируя армейскую IT-вертикаль с участием 7 тысяч цифровых офицеров.
Ранее мы сообщали, что на этой неделе в "Резерв+" появятся фото военнообязанных.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тут головна проблема не в "зависанні", а в тому, що ВЛК проходиться майже миттєво... Мало кого хвилює твій стан здоров'я, головне виконати план чи підзаробити, якщо "платіжоспроможний клієнт" потрапив.