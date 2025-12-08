На этой неделе в "Резерв+" появятся фото военнообязанных, - Минобороны

На этой неделе Кабмин унормует единую форму военно-учетного документа в приложении "Резерв+". Документ будет содержать фото владельца, что сделает невозможным его использование другими лицами.

Об этом на полях форума Digital Defence Forum сообщил руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой, передает "РБК-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"С этой недели правительство унормует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно также сгенерировать через портал "Дія", - сказал Берестовый.

Документ будет в единой форме с QR-кодом

Чиновник отметил, что документ будет в единой форме с QR-кодом. По его словам, других форм для военно-учетного документа не будет.

Следовательно, документ невозможно будет подделать.

"Соответственно, для того, чтобы можно было идентифицировать личность, там нужна фотография, чтобы не подкладывать свой за чужой военно-учетный документ", - добавил Берестовой.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о том, что Минобороны готовит к запуску обновленную версию приложения Резерв+, в которой электронный военно-учетный документ будет содержать фотографию владельца. Это должно ускорить и упростить проверку личности.

