В военно-учетном документе в Резерв+ появится фото владельца - стартует тестирование

резерв+

Минобороны готовит к запуску обновленную версию приложения Резерв+, в которой электронный военно-учетный документ будет содержать фотографию владельца. Это должно ускорить и упростить проверку личности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Фото в электронном документе ускорит идентификацию

Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.

Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов.

Граждан приглашают первыми протестировать обновленный дизайн приложения

Сейчас Минобороны приглашает граждан принять участие в тестировании. Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным.

Для участия в тестировании заполните короткую форму по ссылке.

Можна я аватарку з Найвеличнийшим Лідором та Феноменом поставлю?
Чи його тоді в розшук подадуть?
27.11.2025 19:11 Ответить
Щоб простійше було мафії збирати досьє на потрібних людей, зразу з фото бо прізвища можуть бути однакові а так не сплутаєш.
27.11.2025 19:12 Ответить
Можна ставити любо що, потім оце все рівно кацапам зіллють як міндич двушку
27.11.2025 19:15 Ответить
Хто взагалі оце глючне лайно ставить?! Воно належить невідомо кому, в всі ваші дані в один момент кацам зіллють.
27.11.2025 19:17 Ответить
Таке враження що шапітолій виконує завдання перед Пуйлом по зливу всіх особи тих даних.
27.11.2025 19:20 Ответить
Щоб простіше було касапам вишукувати.
Адже,всі "плюси", очевидно,що вони вже в їх кишені,через злом
27.11.2025 19:25 Ответить
Який злом? Орки там як у себе вдома.
27.11.2025 19:39 Ответить
 
 