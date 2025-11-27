В военно-учетном документе в Резерв+ появится фото владельца - стартует тестирование
Минобороны готовит к запуску обновленную версию приложения Резерв+, в которой электронный военно-учетный документ будет содержать фотографию владельца. Это должно ускорить и упростить проверку личности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Фото в электронном документе ускорит идентификацию
Приложение Резерв+ обновляет дизайн и возможности: вскоре электронный военно-учетный документ будет содержать фото владельца.
Это сделает подтверждение личности более прозрачным и ускорит проверку документов.
Граждан приглашают первыми протестировать обновленный дизайн приложения
Сейчас Минобороны приглашает граждан принять участие в тестировании. Участники смогут первыми проверить новый вид документа и предоставить обратную связь, чтобы сделать Резерв+ еще более удобным.
Для участия в тестировании заполните короткую форму по ссылке.
