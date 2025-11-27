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Новини Нові опції в Резерв+
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У військово-обліковому документі в Резерв+ з’явиться фото власника – стартує тестування

резерв+

Міноборони готує до запуску оновлену версію застосунку Резерв+, у якій електронний військово-обліковий документ міститиме фотографію власника. Це має прискорити і спростити перевірку особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Фото в електронному документі   пришвидшить ідентифікацію

Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.

Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів.

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Громадян запрошують першими протестувати оновлений дизайн застосунку

Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим.

Для участі в тестуванні заповніть коротку форму за посиланням.

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Автор: 

фото (178) Резерв+ (129)
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Топ коментарі
+8
Можна ставити любо що, потім оце все рівно кацапам зіллють як міндич двушку
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27.11.2025 19:15 Відповісти
+7
Таке враження що шапітолій виконує завдання перед Пуйлом по зливу всіх особи тих даних.
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27.11.2025 19:20 Відповісти
+4
Щоб простіше було касапам вишукувати.
Адже,всі "плюси", очевидно,що вони вже в їх кишені,через злом
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27.11.2025 19:25 Відповісти
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Можна я аватарку з Найвеличнийшим Лідором та Феноменом поставлю?
Чи його тоді в розшук подадуть?
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27.11.2025 19:11 Відповісти
Загрузка изображения точно будет запрещена. Но не удивлюсь, если оборотень федоров втулит функционал селфи с запросом геолокационных меток.
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28.11.2025 05:17 Відповісти
Щоб простійше було мафії збирати досьє на потрібних людей, зразу з фото бо прізвища можуть бути однакові а так не сплутаєш.
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27.11.2025 19:12 Відповісти
Можна ставити любо що, потім оце все рівно кацапам зіллють як міндич двушку
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27.11.2025 19:15 Відповісти
Хто взагалі оце глючне лайно ставить?! Воно належить невідомо кому, в всі ваші дані в один момент кацам зіллють.
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27.11.2025 19:17 Відповісти
Таке враження що шапітолій виконує завдання перед Пуйлом по зливу всіх особи тих даних.
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27.11.2025 19:20 Відповісти
Щоб простіше було касапам вишукувати.
Адже,всі "плюси", очевидно,що вони вже в їх кишені,через злом
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27.11.2025 19:25 Відповісти
Який злом? Орки там як у себе вдома.
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27.11.2025 19:39 Відповісти
Зелена жаба чи Шрек підійде
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27.11.2025 20:36 Відповісти
Так в мене такої хріні немає ,я пішов в ЦНАП і там мені роздрукували на принтері ,як кажуть дешево і сердито , правда без мого фейсу ,я ж не модель ,щоб свій фейс всім показувати
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27.11.2025 21:36 Відповісти
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28.11.2025 00:07 Відповісти
 
 