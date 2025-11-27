У військово-обліковому документі в Резерв+ з’явиться фото власника – стартує тестування

Міноборони готує до запуску оновлену версію застосунку Резерв+, у якій електронний військово-обліковий документ міститиме фотографію власника. Це має прискорити і спростити перевірку особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Фото в електронному документі пришвидшить ідентифікацію

Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.



Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів.

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Громадян запрошують першими протестувати оновлений дизайн застосунку

Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим.

Для участі в тестуванні заповніть коротку форму за посиланням.

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