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У військово-обліковому документі в Резерв+ з’явиться фото власника – стартує тестування
Міноборони готує до запуску оновлену версію застосунку Резерв+, у якій електронний військово-обліковий документ міститиме фотографію власника. Це має прискорити і спростити перевірку особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Фото в електронному документі пришвидшить ідентифікацію
Застосунок Резерв+ оновлює дизайн і можливості: невдовзі електронний військово-обліковий документ міститиме фото власника.
Це зробить підтвердження особи прозорішим і пришвидшить перевірку документів.
Громадян запрошують першими протестувати оновлений дизайн застосунку
Наразі Міноборони запрошує громадян долучитись до тестування. Учасники зможуть першими перевірити новий вигляд документа та надати зворотний зв’язок, щоб зробити Резерв+ ще зручнішим.
Для участі в тестуванні заповніть коротку форму за посиланням.
Топ коментарі
+8 Sergey #606813
показати весь коментар27.11.2025 19:15 Відповісти Посилання
+7 Tema9
показати весь коментар27.11.2025 19:20 Відповісти Посилання
+4 Lemberg #565313
показати весь коментар27.11.2025 19:25 Відповісти Посилання
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Чи його тоді в розшук подадуть?
Адже,всі "плюси", очевидно,що вони вже в їх кишені,через злом