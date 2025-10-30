РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10691 посетитель онлайн
Новости Отсрочки в Резерв+
655 9

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут получить отсрочку в "Резерв+"

В Резерв+ появилась отсрочка для родителей-одиночек

Министерство обороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн смогут получить отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оборонного ведомства.

Подробнее об отсрочке

Так, получить отсрочку в приложении могут отец или мать, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишился родительских прав.

Как получить отсрочку онлайн:

  1. Подайте запрос в приложении "Резерв+".
  2. Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
  3. В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "Резерв+" появятся новые типы отсрочек от мобилизации: запущено бета-тестирование, - Минобороны

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. "Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций, отметили в Минобороны.

Необходимые данные

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого из родителей. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Родители детей с инвалидностью теперь могут получить отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек

Для таких категорий:

  • люди с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе;
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты;
  • работники высшего и профессионального образования.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Минобороны (9629) Резерв+ (91)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я зрозумів! - ухилянти мають виховати ухилянтів... Зелені тварі роблять все можливе для окупації України і навіть не розуміють що саме їх , як паталогічних зрадників, кацапи знищать першими...
показать весь комментарий
30.10.2025 16:27 Ответить
Ти з окопу строчеш?
показать весь комментарий
30.10.2025 16:36 Ответить
Ті у кого трое дітей і більше - перші повинні в черзі в воєнкомат стояти, щоб захистити своє потомство, на відміну від тих у кого дітей взагалі нема і в разі їхньої смерті рід накриється мідним тазом
показать весь комментарий
30.10.2025 16:41 Ответить
Не треба плутати продовження роду і вирощування на розплід. З точки зору індивідуума важливіше перше, з точки зору держави - друге.
показать весь комментарий
30.10.2025 16:55 Ответить
тцк глибоко насрати кого ти там виховуєш!
через три дні після проїзду в бусику ти на полігоні, звідки виходу нема.
останній приклад якийсь дядько, чий непритомний батько ледь не помер.
а головний тцкун отримав штраф 30 тищ.
які ще є плюшки в резерв +?
показать весь комментарий
30.10.2025 16:31 Ответить
Це виходить, що скажімо по вихованню за дитиною до 18 років дають відстрочку, навіть якщо з дитиною все окей по здоров'ю й є інші родичі, а по догляду за людиною літнього віку - тільки якщо та людина має дуже серйозні проблеми зі здоров'ям і більше нікого немає?
показать весь комментарий
30.10.2025 16:32 Ответить
О, ще одна юридична шпаринка для ухилянтів. Зараз почнуть масово позбаляти дружин батьківських прав на дитину...
показать весь комментарий
30.10.2025 16:53 Ответить
І шо? Це ж не масове явище.
показать весь комментарий
30.10.2025 17:03 Ответить
 
 