Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут получить отсрочку в "Резерв+"
Министерство обороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн смогут получить отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оборонного ведомства.
Подробнее об отсрочке
Так, получить отсрочку в приложении могут отец или мать, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишился родительских прав.
Как получить отсрочку онлайн:
- Подайте запрос в приложении "Резерв+".
- Система проверит наличие оснований в государственных реестрах.
- В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.
Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. "Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций, отметили в Минобороны.
Необходимые данные
Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого из родителей. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.
В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек
Для таких категорий:
- люди с инвалидностью;
- временно непригодные к службе;
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеет супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты;
- работники высшего и профессионального образования.
через три дні після проїзду в бусику ти на полігоні, звідки виходу нема.
останній приклад якийсь дядько, чий непритомний батько ледь не помер.
а головний тцкун отримав штраф 30 тищ.
які ще є плюшки в резерв +?