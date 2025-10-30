Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, могут получить отсрочку в "Резерв+"

Министерство обороны расширило возможности приложения "Резерв+". Теперь отсрочку от службы онлайн смогут получить отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Подробнее об отсрочке

Так, получить отсрочку в приложении могут отец или мать, воспитывающие ребенка до 18 лет, если другой из родителей умер или лишился родительских прав.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении "Резерв+". Система проверит наличие оснований в государственных реестрах. В случае подтверждения - отсрочка предоставляется автоматически, а информация об этом появляется в электронном военном документе.

Процесс полностью автоматизирован, обычно длится от нескольких минут до нескольких часов и не требует сбора справок и посещения ТЦК. "Резерв+" позволяет получать решение прозрачно и без рисков манипуляций, отметили в Минобороны.

Необходимые данные

Для получения этого типа отсрочки в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан (ДРАЦС) должна быть актуальная информация о ребенке, а также о смерти или утрате родительских прав другого из родителей. Если эти данные отсутствуют, необходимо обратиться с соответствующими документами в любой удобный отдел ДРАЦС.

В "Резерв+" уже доступны 10 типов онлайн-отсрочек

Для таких категорий:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

те, кто имеет супругу (супруга) с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужчины военнослужащих с ребенком;

родители трех и более детей в одном браке;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет;

студенты, аспиранты;

работники высшего и профессионального образования.

