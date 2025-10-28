УКР
Діти 3 та 4 років загинули у Миколаєві. Затримано матір, яка лишила їх самих на ніч. ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей. Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі на пів доби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Що встановило слідство?

Як зазначається, повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, матір виявила дітей без ознак життя, а квартиру наповнену паром. За злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, залишення у небезпеці, що спричинило смерть двох малолітніх дітей жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від мешканки Миколаєва вчора, 27 жовтня.

На місце події негайно прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління, слідчого управління, експерти-криміналісти та швидка допомога.

"Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей - трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Квартира була заповнена паром

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Через що померли діти?

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України "Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки" та ч. 3 ст. 135 КК України "Залишення у небезпеці, що спричинило смерть".

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

діти (5367) Миколаїв (1868) Миколаївська область (2391) Нацполіція (15616) смерть (6843) Миколаївський район (137)
Топ коментарі
+3
Дивна загибель. Невже вентиляція не впоралась би з відведенням пару Це ж не CO2, а лише H20
28.10.2025 15:37
+3
шкода дітей, пішла собі погуляти..., хочаб знайомим чи сусідам ключі залишила щоб подивилися, неможа малолітніх дітей в жодному разі залишати самих на такий тривали час..
28.10.2025 15:58
+2
є такий варіант-газова колонка гріє воду ,можливо діти гралися,забули закрити кран гарячої води, газова колонка весь час порацювала на максимум і вентиляція не справлялася через що приміщення заповнилося вуглекислим газом....
28.10.2025 15:43
Там є вимоги для встановлення котлів\колонок в багатоповерхівках. Просто так всунуть гофру у вентиляційну шахту це ще не означає, що буде безпечно
28.10.2025 15:47
Попередньо отруїлись саме CO2. Схоже, воду у них нагрівала газова колонка, вихід від якої вставили не в той вентиляційний канал, ябо якимось іншим чином порушили вентиляцію. Тому чадний газ з колонки задувався у квартиру, а не видувався назовні. Якщо просто користуватись, то чадний газ не встигає накопичуватись до критичного рівня, тому раніше й не помічали проблеми.
28.10.2025 15:50
По фото хата нормальна, запакована, з євроремонтом. Халатність "майстрів" і мать алкоголічка призвели до загибелі дітей
28.10.2025 15:54
Чадний газ це СО і він важчий за повітря. Тому збирається на підлозі, де й грали діти.
28.10.2025 17:12
чадний газ то СО.
28.10.2025 16:36
В древні часи, коли в моєму домі була перша колонка, вона з часом стала закипати. Поки набиралась в ванні вода, треба було слідкувати, бо замість води перла пара. Якось я побачила пару і побігла вимикати колонку. Мене вибухом відкинуло на 3 метри до дверей. Мені тоді років 13 було.
28.10.2025 17:12
су ка а не мать
28.10.2025 15:43
Люди живуть в космосі і ні за що не хочуть відповідати
28.10.2025 15:45
Алкоголички все такие. У нас такая соседка.
28.10.2025 15:54
Біда за бідою ну чому ?
28.10.2025 15:56
Наркота та алкоголь??? Хтось з смертей багатіє в Україні, а хтось кришує злочин в Україні?? Невже, це одні й тіж??
28.10.2025 16:10
Сукдячи по хаті - не алкоголічка, так точно.
А де тато?
А де тато?
28.10.2025 16:25
 
 