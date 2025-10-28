Діти 3 та 4 років загинули у Миколаєві. Затримано матір, яка лишила їх самих на ніч. ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей. Попередньо правоохоронці з’ясували, що жінка залишила чотирирічного сина та трирічну дочку самих у квартирі на пів доби.

Що встановило слідство?

Як зазначається, повернувшись додому у стані алкогольного спʼяніння, матір виявила дітей без ознак життя, а квартиру наповнену паром. За злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, залишення у небезпеці, що спричинило смерть двох малолітніх дітей жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

Повідомлення про подію надійшло до поліції від мешканки Миколаєва вчора, 27 жовтня.

На місце події негайно прибули керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група та керівництво відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління, слідчого управління, експерти-криміналісти та швидка допомога.

"Під час огляду помешкання правоохоронці виявили тіла двох малолітніх дітей - трирічної дівчинки та чотирирічного хлопчика. На стелі приміщення поліцейські помітили конденсат від пари", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду тіл дітей судово-медичний експерт не виявив зовнішніх ознак насильницької смерті.

Квартира була заповнена паром

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що жінка залишила двох дітей без нагляду напередодні ввечері. Коли наступного дня повернулась, виявила сина та доньку без ознак життя. Разом із тим, у ванній кімнаті був відкритий кран гарячої води, а квартира заповнена паром.

Через що померли діти?

Для встановлення остаточної причини смерті тіла направили на проведення судово-медичних експертиз. За попередніми висновками фахівців, смерть дітей настала внаслідок отруєння чадним газом.

Жінку слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом поліцейські розпочали досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених за ч. 1 ст. 166 КК України "Злісне невиконання батьками, опікунами чи піклувальниками встановлених законом обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки" та ч. 3 ст. 135 КК України "Залишення у небезпеці, що спричинило смерть".

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру.

