Дети 3 и 4 лет погибли в Николаеве. Задержана мать, которая оставила их одних на ночь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей. Предварительно правоохранители выяснили, что женщина оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь одних в квартире на полсуток.

Что установило следствие?

Как отмечается, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру наполненную паром. За злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, оставление в опасности, повлекшее смерть двух малолетних детей женщине грозит до восьми лет заключения.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от жительницы Николаева вчера, 27 октября.

На место происшествия немедленно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции № 2 Николаевского райуправления, следственного управления, эксперты-криминалисты и скорая помощь.

"Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей - трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещения полицейские заметили конденсат от пара", - говорится в сообщении.

При осмотре тел детей судебно-медицинский эксперт не обнаружил внешних признаков насильственной смерти.

Квартира была заполнена паром

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что женщина оставила двух детей без присмотра накануне вечером. Когда на следующий день вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. Вместе с тем, в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром.

Из-за чего умерли дети?

Для установления окончательной причины смерти тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом.

Женщину следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия" и ч. 3 ст. 135 УК Украины "Оставление в опасности, повлекшее смерть".

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении.

