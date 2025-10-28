РУС
Дети 3 и 4 лет погибли в Николаеве. Задержана мать, которая оставила их одних на ночь. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей. Предварительно правоохранители выяснили, что женщина оставила четырехлетнего сына и трехлетнюю дочь одних в квартире на полсуток.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

смерть детей в Николаеве
Что установило следствие?

Как отмечается, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, мать обнаружила детей без признаков жизни, а квартиру наполненную паром. За злостное невыполнение родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, оставление в опасности, повлекшее смерть двух малолетних детей женщине грозит до восьми лет заключения.

Сообщение о происшествии поступило в полицию от жительницы Николаева вчера, 27 октября.

На место происшествия немедленно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции № 2 Николаевского райуправления, следственного управления, эксперты-криминалисты и скорая помощь.

"Во время осмотра помещения правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей - трехлетней девочки и четырехлетнего мальчика. На потолке помещения полицейские заметили конденсат от пара", - говорится в сообщении.

При осмотре тел детей судебно-медицинский эксперт не обнаружил внешних признаков насильственной смерти.

Квартира была заполнена паром

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что женщина оставила двух детей без присмотра накануне вечером. Когда на следующий день вернулась, обнаружила сына и дочь без признаков жизни. Вместе с тем, в ванной комнате был открыт кран горячей воды, а квартира заполнена паром.

Из-за чего умерли дети?

Для установления окончательной причины смерти тела направили на проведение судебно-медицинских экспертиз. По предварительным выводам специалистов, смерть детей наступила в результате отравления угарным газом.

Женщину следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 166 УК Украины "Злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия" и ч. 3 ст. 135 УК Украины "Оставление в опасности, повлекшее смерть".

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении.

Дивна загибель. Невже вентиляція не впоралась би з відведенням пару Це ж не CO2, а лише H20
су ка а не мать
є такий варіант-газова колонка гріє воду ,можливо діти гралися,забули закрити кран гарячої води, газова колонка весь час порацювала на максимум і вентиляція не справлялася через що приміщення заповнилося вуглекислим газом....
Дивна загибель. Невже вентиляція не впоралась би з відведенням пару Це ж не CO2, а лише H20
є такий варіант-газова колонка гріє воду ,можливо діти гралися,забули закрити кран гарячої води, газова колонка весь час порацювала на максимум і вентиляція не справлялася через що приміщення заповнилося вуглекислим газом....
Там є вимоги для встановлення котлів\колонок в багатоповерхівках. Просто так всунуть гофру у вентиляційну шахту це ще не означає, що буде безпечно
Попередньо отруїлись саме CO2. Схоже, воду у них нагрівала газова колонка, вихід від якої вставили не в той вентиляційний канал, ябо якимось іншим чином порушили вентиляцію. Тому чадний газ з колонки задувався у квартиру, а не видувався назовні. Якщо просто користуватись, то чадний газ не встигає накопичуватись до критичного рівня, тому раніше й не помічали проблеми.
По фото хата нормальна, запакована, з євроремонтом. Халатність "майстрів" і мать алкоголічка призвели до загибелі дітей
су ка а не мать
Люди живуть в космосі і ні за що не хочуть відповідати
Алкоголички все такие. У нас такая соседка.
Біда за бідою ну чому ?
шкода дітей, пішла собі погуляти..., хочаб знайомим чи сусідам ключи залишила щоб подивилися, неможа малолітніх дітей в жодному разі залишати самих на такий тривали час..
Наркота та алкоголь??? Хтось з смертей багатіє в Україні, а хтось кришує злочин в Україні?? Невже, це одні й тіж??
