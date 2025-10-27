Детского тренера из Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки. ФОТОрепортаж
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 37-летнему тренеру по бразильскому джиу-джитсу сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении его 11-летней ученицы.
Спортивного тренера подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка
Установлено, что профессиональный спортсмен проводил индивидуальные тренировки для детей. Во время одного из таких занятий, оставаясь наедине с девочкой, мужчина раздел ее и совершил сексуальное насилие, передает Цензор.НЕТ.
Тренер воспользовался тем, что девочка имеет недостатки речи, доверяет ему и не расскажет об этом родителям.
Действия подозреваемого квалифицированы как сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
К подозреваемому применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.
Досудебное расследование под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры проводят ювенальные следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.
