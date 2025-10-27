РУС
2 501 5

Детского тренера из Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры 37-летнему тренеру по бразильскому джиу-джитсу сообщено о подозрении в сексуальном насилии в отношении его 11-летней ученицы.

Спортивного тренера подозревают в сексуальном насилии в отношении ребенка

Установлено, что профессиональный спортсмен проводил индивидуальные тренировки для детей. Во время одного из таких занятий, оставаясь наедине с девочкой, мужчина раздел ее и совершил сексуальное насилие, передает Цензор.НЕТ.

Тренер воспользовался тем, что девочка имеет недостатки речи, доверяет ему и не расскажет об этом родителям.

Действия подозреваемого квалифицированы как сексуальное насилие, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

К подозреваемому применена безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Досудебное расследование под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Киевской городской прокуратуры проводят ювенальные следователи ГУ Нацполиции в г. Киеве.

разоблачен тренер
відірвати причандали тварині !!!
показать весь комментарий
27.10.2025 14:31 Ответить
на зону попаде - там йому не тільки "відірвуть" але й "вставлять..."
показать весь комментарий
27.10.2025 14:41 Ответить
А он им джиу-джитцу за это сделает.
показать весь комментарий
27.10.2025 14:44 Ответить
Там він теж буде як на фото, "мальчіком бєз трусікоф"
показать весь комментарий
27.10.2025 15:06 Ответить
Люблю баб.есть такая слабость.но всю жизнь,как черт от ладана шарахался даже от тех,кому не исполнилось восемнадцать.хотя возможности были не раз. Не понимаю кретинов,у кого вскакивает на детей
показать весь комментарий
27.10.2025 14:54 Ответить
 
 