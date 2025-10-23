На Киевщине будут судить женщину, помогавшую сожителю насиловать собственную дочь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ювенальные прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении матери, которая вместе с сожителем совершала сексуальное насилие над малолетним ребенком.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Мужчина систематически насиловал дочь, а мать зная об этом, запугивала девочку и заставляла молчать. Она также делала интимные фото ребенка и передавала их сожителю.

О преступлении стало известно, когда мужчина избил женщину, и она обратилась в полицию. Тогда ребенок рассказал о насилии, которое длительное время переживал.

Оба обвиняемых взяты под стражу. Прокуратура будет настаивать на самом строгом наказании.

