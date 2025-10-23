РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Фото Изнасилование детей
4 736 17

На Киевщине будут судить женщину, помогавшую сожителю насиловать собственную дочь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ювенальные прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении матери, которая вместе с сожителем совершала сексуальное насилие над малолетним ребенком.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Мужчина систематически насиловал дочь, а мать зная об этом, запугивала девочку и заставляла молчать. Она также делала интимные фото ребенка и передавала их сожителю.

О преступлении стало известно, когда мужчина избил женщину, и она обратилась в полицию. Тогда ребенок рассказал о насилии, которое длительное время переживал.

Оба обвиняемых взяты под стражу. Прокуратура будет настаивать на самом строгом наказании.

Смотрите также: Четыре года развращал малолетнюю двоюродную сестру и изнасиловал ее: во Львовской области мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы. ФОТО

насилие
насилие

Также читайте: Отчим насиловал падчерицу 3 года: на Киевщине задержан 45-летний мужчина, - прокуратура

Автор: 

Киевская область (4421) насилие (405) суд (25284) Офис Генпрокурора (2726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
там такі дерева біля хати...повісити одразу
показать весь комментарий
23.10.2025 12:18 Ответить
+10
якісь нелюди.... не думаю, що їх виправить сидіння у тюрмі 10 років..., потрібна стерилізація й якась відмітка на лобі...
показать весь комментарий
23.10.2025 12:22 Ответить
+5
Куди котиться світ....
показать весь комментарий
23.10.2025 12:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там такі дерева біля хати...повісити одразу
показать весь комментарий
23.10.2025 12:18 Ответить
Куди котиться світ....
показать весь комментарий
23.10.2025 12:19 Ответить
Введіть смертну кару,хоча би на воєнний час.І тут не тільки про цей випадок.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:21 Ответить
Так тебе ж розстріляють
показать весь комментарий
23.10.2025 12:39 Ответить
разом з тобою.
показать весь комментарий
23.10.2025 12:55 Ответить
я проти розстрілів.
показать весь комментарий
23.10.2025 13:01 Ответить
а хто буде давати смертельні вироки??трійки з тцк,поліції та ва??
показать весь комментарий
23.10.2025 13:09 Ответить
якісь нелюди.... не думаю, що їх виправить сидіння у тюрмі 10 років..., потрібна стерилізація й якась відмітка на лобі...
показать весь комментарий
23.10.2025 12:22 Ответить
найгірше, що для дитини це стало нормою, шансів у неї на якесь +/- життя 0
показать весь комментарий
23.10.2025 12:27 Ответить
Знайома, яка все життя працювала в системі допоміжних шкіл для розумово відсталих, колись сказала про подібних "батьків": "У нормальних сім"ях люди мучаться, щоб завести хоч одну дитину. А потім трясуться над нею, щоб виросла нормальною людиною.
А ці "люмпени" дітей наче "випльовують", і абсолютно не цікавляться їх подальшою долею...
Торік товариш розказував: "Сиджу увечері на кухні, біля відкритого вікна. Перший поверх. Під вікном , на вулиці, сидять місцеві алкаші - три чоловіки, і жінка. Чую діалог:
- Это же тебе скора ражать?
- Да... Четвёртае будет...
- Эта же тебе бабла далжны атвалить кучу, после раждения?
- Ага...
- И сколька? (назива суму)
- Ого! Эта же сколька бухла можна купить на эти деньги?! Давай пасчитаем... Коньяка - столько-то... А на водку? - Ого! ещё больше! А на спирт, с "точки"? Ого! Да тут вааще ужраться можна...
показать весь комментарий
23.10.2025 12:29 Ответить
ніт , дитина має шан на повноцінне життя завжди , головне шоб сама цього хтіла ...
показать весь комментарий
23.10.2025 12:29 Ответить
І почалися «портновські» суддівські гойдалки!!
показать весь комментарий
23.10.2025 12:32 Ответить
дикунство
показать весь комментарий
23.10.2025 12:35 Ответить
Это не люди, это твари мерзкие, надо бы обоих камнями забить....
показать весь комментарий
23.10.2025 12:45 Ответить
за это положена смертная казнь
показать весь комментарий
23.10.2025 12:50 Ответить
Українські села починають рівнятися на орківські
показать весь комментарий
23.10.2025 12:51 Ответить
Есть женщины,которым изначально нужно было удалить матку, чтобы они не рожали,а мужчинам яйца ! Бедная девочка
показать весь комментарий
23.10.2025 12:55 Ответить
 
 