На Киевщине будут судить женщину, помогавшую сожителю насиловать собственную дочь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ювенальные прокуроры Вышгородской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении матери, которая вместе с сожителем совершала сексуальное насилие над малолетним ребенком.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Мужчина систематически насиловал дочь, а мать зная об этом, запугивала девочку и заставляла молчать. Она также делала интимные фото ребенка и передавала их сожителю.
О преступлении стало известно, когда мужчина избил женщину, и она обратилась в полицию. Тогда ребенок рассказал о насилии, которое длительное время переживал.
Оба обвиняемых взяты под стражу. Прокуратура будет настаивать на самом строгом наказании.
А ці "люмпени" дітей наче "випльовують", і абсолютно не цікавляться їх подальшою долею...
Торік товариш розказував: "Сиджу увечері на кухні, біля відкритого вікна. Перший поверх. Під вікном , на вулиці, сидять місцеві алкаші - три чоловіки, і жінка. Чую діалог:
- Это же тебе скора ражать?
- Да... Четвёртае будет...
- Эта же тебе бабла далжны атвалить кучу, после раждения?
- Ага...
- И сколька? (назива суму)
- Ого! Эта же сколька бухла можна купить на эти деньги?! Давай пасчитаем... Коньяка - столько-то... А на водку? - Ого! ещё больше! А на спирт, с "точки"? Ого! Да тут вааще ужраться можна...