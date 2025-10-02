Отчим насиловал падчерицу 3 года: на Киевщине задержан 45-летний мужчина, - прокуратура

На Киевщине правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетней падчерицы.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, отчим в течение трех лет - с марта 2022 до августа 2025 года - систематически совершал насильственные действия сексуального характера и неоднократно насиловал падчерицу, которая родилась в 2010 году.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области. Они взяты под стражу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Девочка неоднократно пыталась рассказать матери о насилии, но женщина не поверила ей. Вместо обращения в полицию мать повела ребенка к псевдополиграфологу, который заявил, что девочка якобы обманывает. Только после обращения тети потерпевшей правоохранительные органы начали расследование.

Подозреваемому сообщено о подозрении по частям 4, 6 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которые касаются преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетнего ребенка. Санкция статей предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в форме содержания под стражей без возможности внесения залога.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!