Отчим насиловал падчерицу 3 года: на Киевщине задержан 45-летний мужчина, - прокуратура

изнасилование

На Киевщине правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетней падчерицы.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам следствия, отчим в течение трех лет - с марта 2022 до августа 2025 года - систематически совершал насильственные действия сексуального характера и неоднократно насиловал падчерицу, которая родилась в 2010 году.

Девочка неоднократно пыталась рассказать матери о насилии, но женщина не поверила ей. Вместо обращения в полицию мать повела ребенка к псевдополиграфологу, который заявил, что девочка якобы обманывает. Только после обращения тети потерпевшей правоохранительные органы начали расследование.

Подозреваемому сообщено о подозрении по частям 4, 6 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которые касаются преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетнего ребенка. Санкция статей предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в форме содержания под стражей без возможности внесения залога.

дети (6741) изнасилование (932) Киевская область (4382)
Топ комментарии
+10
і що то за мати, яка свою хтивість ставить вище безпеки рідної дочки....таких потрібно позбавляти батьківських прав..дівчинку шкода, покалічена психіка
02.10.2025 13:15 Ответить
+8
Фігню ви пишете.
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
02.10.2025 13:25 Ответить
+4
Так в офіціалів все що мимо їх кишені- це псевдо
02.10.2025 14:17 Ответить
Черговий півник для зони
02.10.2025 13:10 Ответить
х.з. як воно насправді. могла дівчинка чувака і оговорити. докази -заява у поліцію тітки потерпілої.
02.10.2025 13:17 Ответить
Так чи інакше, а квартира і все майно тепер дружини і падчерки.
02.10.2025 14:49 Ответить
Це дійсно категорія дуже гнилих справ. Як правило, спрямовані на віджим у чоловіків або нерухомого майна, або крупної готівки.
02.10.2025 15:00 Ответить
а докази підробіти можна??днк на шкірі,сім'яматеріал навіть на простині ,відео ??якщо нормальні слідчі та есперти довести можно навіть без головних участників
02.10.2025 15:00 Ответить
і що то за мати, яка свою хтивість ставить вище безпеки рідної дочки....таких потрібно позбавляти батьківських прав..дівчинку шкода, покалічена психіка
02.10.2025 13:15 Ответить
Будь-яка мати між дитиною і коханням вибере кохання. Діти від першого шлюбу для будь-якої матері завжди будуть на другому місці. Це природа.
02.10.2025 13:16 Ответить
Фігню ви пишете.
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
02.10.2025 13:25 Ответить
Фігню -- у цьому випадку, ви дуже м'яко висловились)
02.10.2025 13:49 Ответить
Били до смерті 4-річного сина понад чотири доби: на Дніпропетровщині судитимуть подружжя, - прокуратура. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3577428
02.10.2025 14:47 Ответить
Наівний.
02.10.2025 14:39 Ответить
Так такі жінки є, які спокійно залишають свою дитину на бабусю, а самі їдуть зі своїм новим коханням, хоч на край світу.
02.10.2025 14:46 Ответить
Не меліть дурниць.
02.10.2025 13:50 Ответить
Так сталося що моя робота пов'язана з людьми. Багато чого бачив.
02.10.2025 14:41 Ответить
Те, що ми бачили багато людей, не дає ні права, ні реальної оцінки судити однобоко.
Є різні жінки, є різні чоловіки.
І гарні, й погані, й не дуже.
02.10.2025 14:48 Ответить
Вибачте, але моя робота, також пов'язана саме безпосередньо зі спілкуванням з людьми. і те про що ви стверджуєте, по-перше взагалі не систематичне явище, а по-друге, це вже особисто моя думка, що склалася вже з мого досвіду спілкування, мати, якщо вона Мати! горлянку порве - будь-кому, хто образить її дітей.
02.10.2025 15:09 Ответить
Яка психіка уразлива стала останнім часом. З 100 000 років д.н.е. по 1910-ті роки н.е. це був природний вік для вступу в шлюб. 18-21 роки то вже стара нікому не потрібна бабисько. А потім щось страшне в генетиці лисого бабуіна сталося. І все гіршає і гіршає. Скоро до пенсії й6аться ніззя буде.
02.10.2025 13:58 Ответить
Пане Лукашенка, у вас є донька чи онучка?
02.10.2025 14:07 Ответить
До чого тут це?
1. Музика подобається? По якому інструменту консерваторію закінчи?
2. Поїсти любите? Скільки зірок Мишлєна мав ресторан в якому ви шеф-кухарем працювали?
3. Компʼютер і мобільний маєте? В якому році Нобелівську премію по фізики отримала?
І так далі. «а ти чого досягла щоб інших оцінювати» аргументи бидла. Я не воно.
02.10.2025 14:22 Ответить
Ну тоді підсвічує педофілією
02.10.2025 14:45 Ответить
Не знаю що у вас. Можливо потрібно використати мазі, пігулки чи інʼєкції. Краще звернутися до професійних лікарів.
02.10.2025 15:09 Ответить
А що чекає на мамашу???
02.10.2025 13:25 Ответить
1-повне презріння малої,2-співучасть якщо захочуть довести,вона повинна була звернутися до генеколога та поліції,або дівка там вже без проби....
02.10.2025 15:03 Ответить
повела дитину до псевдополіграфолога
- це що означає ?
02.10.2025 13:44 Ответить
Дівчинку провір ли на поліграфі і той показав ,що вона бреше. Не вірити хй у мами напевне були підстави, бо діти часто ще ті брехуни. Не відомо чи й історія з гвалтуванням правда, хоч і не доказано зворотнього
02.10.2025 14:06 Ответить
до псевдополіграфолога
читайте уважно . Тобто - поліграф був несправжній ? А хто це вирішив ?
Коротше - нічого не зрозуміло ...
02.10.2025 14:12 Ответить
Так в офіціалів все що мимо їх кишені- це псевдо
02.10.2025 14:17 Ответить
Сейчас старый телефон с камерой можно и бесплатно выпросить не то что купить за 20 гривень. За три года насилия девка была не в состоянии поймать деда на видео? Если она не слабоумная, возникают вопросы к адекватности.
02.10.2025 14:24 Ответить
У совковому суспільстві з 60-х років й до ниніших днів ці німфетки самі кого хочуть "згвалтують" своїми чарами. Їх природа з 12 рочків уже ********** і загострює інтерес до протилежної статі. Дівчинка може до кінця і не усвідомлювати власних дій. Чоловікам слід бути стійкими і не піддаватися спокусі. Уже не кажу про ініціативу з боку чоловіка, бо це вже повний треш. Хто з нас піддався - злочинець. Набоківська назва німфетка найвиразніше характеризує цей тип дівчаток-підлітків. Міфологічне коріння : походить від грецького слова німфа (божество природи, юна дівчина), що уособлює красу, молодість і життєву силу, але не завжди безпечна. Панове, мозок і яйця мають бути холодними !!!
02.10.2025 14:45 Ответить
Головне, щоб яйця були)
02.10.2025 14:52 Ответить
 
 