Отчим насиловал падчерицу 3 года: на Киевщине задержан 45-летний мужчина, - прокуратура
На Киевщине правоохранители задержали 45-летнего мужчину, подозреваемого в неоднократном изнасиловании малолетней падчерицы.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Согласно материалам следствия, отчим в течение трех лет - с марта 2022 до августа 2025 года - систематически совершал насильственные действия сексуального характера и неоднократно насиловал падчерицу, которая родилась в 2010 году.
Девочка неоднократно пыталась рассказать матери о насилии, но женщина не поверила ей. Вместо обращения в полицию мать повела ребенка к псевдополиграфологу, который заявил, что девочка якобы обманывает. Только после обращения тети потерпевшей правоохранительные органы начали расследование.
Подозреваемому сообщено о подозрении по частям 4, 6 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины, которые касаются преступлений против половой свободы и неприкосновенности малолетнего ребенка. Санкция статей предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в форме содержания под стражей без возможности внесения залога.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То вам зустрічалися тільки такі жінки.
Без образ
Є різні жінки, є різні чоловіки.
І гарні, й погані, й не дуже.
1. Музика подобається? По якому інструменту консерваторію закінчи?
2. Поїсти любите? Скільки зірок Мишлєна мав ресторан в якому ви шеф-кухарем працювали?
3. Компʼютер і мобільний маєте? В якому році Нобелівську премію по фізики отримала?
І так далі. «а ти чого досягла щоб інших оцінювати» аргументи бидла. Я не воно.
- це що означає ?
читайте уважно . Тобто - поліграф був несправжній ? А хто це вирішив ?
Коротше - нічого не зрозуміло ...