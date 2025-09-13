Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю на Хмельнитчине. Они взяты под стражу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух мужчин по факту изнасилования несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, происшествие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловали ее.

Они были задержаны 12 сентября.

После сообщения о подозрении, прокуратурой в суд подано ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который является старшим в группе прокуроров в данном уголовном производстве, в суде доказал обоснованность поданного ходатайства. По результатам судебного рассмотрения, подозреваемым назначено содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.