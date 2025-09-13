Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю на Хмельнитчине. Они взяты под стражу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух мужчин по факту изнасилования несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, происшествие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловали ее.
Они были задержаны 12 сентября.
После сообщения о подозрении, прокуратурой в суд подано ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который является старшим в группе прокуроров в данном уголовном производстве, в суде доказал обоснованность поданного ходатайства. По результатам судебного рассмотрения, подозреваемым назначено содержание под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование осуществляется следователями Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.
Ромчик іванісов в них буде за старшОго.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
Скориставшись безпорадним станом" це можн бути що завгодно, і розумова відсталість і інвалідність і наркотичний стан чи напоїли
За таким шерпотребом, яке виїхало наї...ать Європу як сістєму, негативне відношення до всіх.