Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю на Хмельнитчине. Они взяты под стражу, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух мужчин по факту изнасилования несовершеннолетнего лица, совершенного группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, происшествие произошло в ночь с 11 на 12 сентября в Шепетовском районе. Мужчины, предварительно сговорившись, воспользовались беспомощным состоянием несовершеннолетней девушки, жестоко изнасиловали ее.

Они были задержаны 12 сентября.

После сообщения о подозрении, прокуратурой в суд подано ходатайство об избрании мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры, который является старшим в группе прокуроров в данном уголовном производстве, в суде доказал обоснованность поданного ходатайства. По результатам судебного рассмотрения, подозреваемым назначено содержание под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование осуществляется следователями Шепетовского районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.

+22
В партії «Слуга народу» буде поповнення.
13.09.2025 12:24 Ответить
+15
Роман Валерійович Іванісов; род. 2 ноября 1978, Бердянск, Запорожская область) - украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме
13.09.2025 12:28 Ответить
+9
2 квіт. 2025 р. - Романт Іванісов залишається депутатом і ходить на засідання парламенту.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
13.09.2025 12:38 Ответить
Півники.
13.09.2025 12:21 Ответить
В партії «Слуга народу» буде поповнення.
13.09.2025 12:24 Ответить
Це точно!
Ромчик іванісов в них буде за старшОго.
13.09.2025 12:27 Ответить
Роман Валерійович Іванісов; род. 2 ноября 1978, Бердянск, Запорожская область) - украинский юрист, предприниматель. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Слуга народа». 21 марта 1996 года был осуждён Пологовским райсудом Запорожской области за групповое изнасилование в извращённой форме
13.09.2025 12:28 Ответить
я не розумію, як за людину з таким прізвищем можна було проголосувати, але тоді так голови промили, що голосували за будь-яку наволоч, головне, щоб не Порошенко.
13.09.2025 12:33 Ответить
2 квіт. 2025 р. - Романт Іванісов залишається депутатом і ходить на засідання парламенту.
Отакі як Іванісов вирішують як нам жити і ходять в раду, а лохи, які за нього проголосували тепер ходють в окоп. Як на мене все справедливо
13.09.2025 12:38 Ответить
Бл...ть...депутат...шок
13.09.2025 13:23 Ответить
Дітки до 25?
13.09.2025 12:28 Ответить
Зазвичай, в кримінальній хроніці вказують вік фігурантів (чомусь саме вік, а не скажімо, зріст або колір волосся). Але цього разу традиції чомусь не дотрималися.
13.09.2025 12:38 Ответить
Інформації майже немає.
Скориставшись безпорадним станом" це можн бути що завгодно, і розумова відсталість і інвалідність і наркотичний стан чи напоїли
13.09.2025 12:35 Ответить
Саме так. І мене ще розчулює оте "без права внесення застави". Невже ця стаття має варіанти, за якими можна внести заставу - і "гуляй, вася"?
показать весь комментарий
Пане Котський, це Ви фігуруєте в даному відео з 37 сек.?
https://youtu.be/BRwGNCLjQNc?si=J9spc1-5********
Українці НАС РЯТУЮТЬ! ЗАТКНУВ польських ЗАПРОДАНЦІВ. ЖДУНИ росіян.СТАЛОСЬ немислиме.
13.09.2025 12:55 Ответить
Має, ще й як має, якщо ти депутат від "Слуг урода", бо їм можна все і красти сотнями мільярдів, і зраджувати Україну, а потім "тихенько в ліс".
13.09.2025 13:10 Ответить
Або в 16 років виглядає як на 20 і вже курить та п'є. А по п'яній лавочці і не таке буває, добре, що без поножовщини все закінчилось. Але це лише припущення.
13.09.2025 12:43 Ответить
Швидше всього так і було.
13.09.2025 13:04 Ответить
Швидко їх замели - це добре
13.09.2025 12:38 Ответить
Дві "машки" в пєтушачому кутку.
13.09.2025 12:42 Ответить
оскопить и на урановые рудники отправить
13.09.2025 12:51 Ответить
У Британії три зовні схожих на тварин словака викрали і три дні ґвалтували 12-річну дівчинку. Для західних європейців мігранти зі Східної Європи звірі гірші за арабів. Вони асоціюються з криміналом, жорстокістю, проституцією, кишеньковими крадіжками. Ось чому таке насторожене ставлення до українців.
13.09.2025 12:59 Ответить
Українці, у більшості, паскудно себе рекламують за кордоном. То на панель, то бухать по кабаках, то кражі, то барижать товар на Захід.Україну, а цілина оренду квартир задрали і все без податків.
За таким шерпотребом, яке виїхало наї...ать Європу як сістєму, негативне відношення до всіх.
13.09.2025 13:33 Ответить
На зоні з такими швидко розбираються: кожного ранку матимуть відчуття, що їх трахнув ешелон з металоломом. Краще удавитися в камері ще до суду.
13.09.2025 13:06 Ответить
Чому НЕ КАСТРУЮТЬ ПОТВОР, якщо вже такі гуманні, щоб СТРАЧУВАТИ???!!! Щоб не плодились ВИРОДКИ!!! Дитині СКАЛІЧИЛИ ЖИТТЯ, а самі ПРОДОВЖУВАТИМУТЬ НАСОЛОДЖУВАТИСЯ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
13.09.2025 13:15 Ответить
********...
13.09.2025 13:20 Ответить
так вони ж ухилянти пдри Куди дивиться ТЦК?
13.09.2025 13:20 Ответить
віддайте пдрів ТОРНАДО
13.09.2025 13:21 Ответить
 
 