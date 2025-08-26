Унижал, угрожал и изнасиловал собственную дочь: жителя Винницы приговорили к 13 годам тюремного заключения
В суде доказана вина жителя Винницы, который в течение почти года под предлогом воспитания дочери, систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, а в ноябре 2021 года изнасиловал в салоне автомобиля.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Винницкой области и областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, в течение почти года отец систематически словесно оскорблял, унижал и угрожал физической расправой дочери. Он также ограничивал дочери возможность общаться с родственниками и сверстниками.
Кроме того, в ноябре 2021 года винничанин изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь в салоне автомобиля. Преступление ранее судимый мужчина совершил в период испытательного срока.
Так, за изнасилование и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 263 УК Украины) суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.
До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.
