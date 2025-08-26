РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Изнасилование детей
1 471 6

Унижал, угрожал и изнасиловал собственную дочь: жителя Винницы приговорили к 13 годам тюремного заключения

В Виннице мужчина изнасиловал дочь: суд вынес приговор

В суде доказана вина жителя Винницы, который в течение почти года под предлогом воспитания дочери, систематически применял к ней психологическое и физическое насилие, а в ноябре 2021 года изнасиловал в салоне автомобиля.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Винницкой области и областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, в течение почти года отец систематически словесно оскорблял, унижал и угрожал физической расправой дочери. Он также ограничивал дочери возможность общаться с родственниками и сверстниками.

Кроме того, в ноябре 2021 года винничанин изнасиловал свою несовершеннолетнюю дочь в салоне автомобиля. Преступление ранее судимый мужчина совершил в период испытательного срока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Развращал соседскую девочку с 11 лет, а с 13 - насиловал: в Киеве 39-летний мужчина приговорен к 15 годам, - прокуратура. ФОТО

Так, за изнасилование и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 263 УК Украины) суд назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более года насиловал 13-летнюю дочь: на Киевщине мужчину приговорили к 13 годам, - Нацполиция

Автор: 

Винница (744) Винницкая область (1083) изнасилование (928) насилие (402) приговор (1266) Винницкий район (37)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на обмін, до кацапів!!!
показать весь комментарий
26.08.2025 16:51 Ответить
13 років розширення анусу сексуального різномаїття йому забезпечено
показать весь комментарий
26.08.2025 17:00 Ответить
Він стільки не проживе...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:35 Ответить
за таке по відношенню до дітей таким покидькам має бути відрізаний його ... хер щоб нікого більше не займав у майбутньому .
показать весь комментарий
26.08.2025 17:07 Ответить
Так цьому виродку взагалі треба руки, ноги повідривати і те шо між ногами теліпається відрізати та викинути собакам. А потім вже й строк можна давати.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:26 Ответить
У него шо автобус. Легковушки вообще, плохо приспособлены для любви еще силой в машине? С боеприпасами в багажнике?
показать весь комментарий
26.08.2025 17:35 Ответить
 
 