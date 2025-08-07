Развращал соседскую девочку с 11 лет, а с 13 - насиловал: в Киеве 39-летний мужчина приговорен к 15 годам, - прокуратура. ФОТО

Соломенский районный суд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы 39-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Согласно материалам дела, 35-летний на тот момент мужчина познакомился с 11-летним ребенком во дворе дома, где проживал.

Сначала осужденный склонял девочку к романтическим отношениям: рассказывал о взрослых взаимоотношениях, приглашал на прогулки и демонстрировал собственные интимные фотографии. Таким образом он готовил ребенка к будущим преступным действиям.

Когда девочке исполнилось 13 лет, мужчина начал вступать с ней в интимные отношения. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, впервые сексуальное насилие он совершил, напоив ребенка алкоголем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловали 12-летнюю девочку в подъезде: в Киеве задержаны двое парней, - прокуратура

В течение следующих шести месяцев преступник регулярно приглашал несовершеннолетнюю в свое общежитие, где продолжал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

Из-за проблем с алкоголизмом у матери ребенка, после одной из семейных ссор девочка переехала жить к преступнику и перестала посещать школу. На это обратили внимание в учебном заведении.

После этого социальные службы изъяли ребенка и ее младшую сестру из семьи, а в отношении мужчины открыли уголовное производство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловал двух несовершеннолетних девушек: в Киеве задержан 57-летний мужчина, - прокуратура

В суде обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что 13-летний ребенок может вести половую жизнь со взрослым мужчиной.

Соломенский районный суд признал 39-летнего мужчину виновным в развращении и изнасиловании малолетней (часть 2 статьи 156 и часть 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Осужденный будет внесен в Единый реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних - так называемый "реестр педофилов".

Сейчас в суде решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении обеих девочек. Несовершеннолетние сестры сейчас проживают в приемной семье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изнасиловал и шантажировал 11-летнюю девочку: на Харьковщине задержан мужчина, - прокуратура. ФОТО