Развращал соседскую девочку с 11 лет, а с 13 - насиловал: в Киеве 39-летний мужчина приговорен к 15 годам, - прокуратура. ФОТО

Соломенский районный суд Киева приговорил к 15 годам лишения свободы 39-летнего мужчину за развращение и изнасилование несовершеннолетней девочки.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве осудили 39-летнего мужчину за изнасилование

Согласно материалам дела, 35-летний на тот момент мужчина познакомился с 11-летним ребенком во дворе дома, где проживал.

Сначала осужденный склонял девочку к романтическим отношениям: рассказывал о взрослых взаимоотношениях, приглашал на прогулки и демонстрировал собственные интимные фотографии. Таким образом он готовил ребенка к будущим преступным действиям.

Когда девочке исполнилось 13 лет, мужчина начал вступать с ней в интимные отношения. Как сообщает пресс-служба полиции Киева, впервые сексуальное насилие он совершил, напоив ребенка алкоголем.

В течение следующих шести месяцев преступник регулярно приглашал несовершеннолетнюю в свое общежитие, где продолжал совершать в отношении нее действия сексуального характера.

Из-за проблем с алкоголизмом у матери ребенка, после одной из семейных ссор девочка переехала жить к преступнику и перестала посещать школу. На это обратили внимание в учебном заведении.

После этого социальные службы изъяли ребенка и ее младшую сестру из семьи, а в отношении мужчины открыли уголовное производство.

В суде обвиняемый не признал свою вину, утверждая, что 13-летний ребенок может вести половую жизнь со взрослым мужчиной.

Соломенский районный суд признал 39-летнего мужчину виновным в развращении и изнасиловании малолетней (часть 2 статьи 156 и часть 6 статьи 152 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Осужденный будет внесен в Единый реестр лиц, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних - так называемый "реестр педофилов".

Сейчас в суде решается вопрос о лишении матери родительских прав в отношении обеих девочек. Несовершеннолетние сестры сейчас проживают в приемной семье.

дети (6663) изнасилование (926) Киев (25982) прокуратура (5056)


+5
Весело буде на зоні...
07.08.2025 17:49 Ответить
+2
На зоні його розбестять по максімуму...
07.08.2025 17:55 Ответить
+1
Каструвати фізично,по плечі.
07.08.2025 17:51 Ответить
А якби він був рузьким то Трамп і Європа сіли б з ним за стіл переговорів, віддали йому цих дітей та ще й квартиру батьків в якій вони жили.
07.08.2025 17:57 Ответить
Мордою він дуже схож на кацапа - мабуть він і є кацап...
07.08.2025 18:25 Ответить
Кинути тварюку в басейн з крокодилами.
07.08.2025 18:00 Ответить
І де фото?

Економте гроші на утримання. Фото публікуйте.
07.08.2025 18:00 Ответить
Він себе вважає робінгудом - врятував приємну дівчину від матері алкоголічки, оселив у себе, кормив. Та і вона вже доросла, он таліби одружуються з 6-річними і нічо
07.08.2025 18:01 Ответить
Не тільки таліби. "Вік сексуальної згоди" в багатьох мусульманских країнах визначається як "Після шлюбу".
Не так давно і в Європі менше було. "Исторически возраст согласия в христианских королевствах Иберии обычно составлял двенадцать лет . В 1995 году в Испании был принят новый Уголовный кодекс, который установил возраст согласия в 12 лет для всех сексуальных актов, но в 1999 году он был повышен до 13 лет, а в 2015 году - до 16 лет."
Включно з Україною.
07.08.2025 18:23 Ответить
в Аргентині, здається, з 13 років.
07.08.2025 18:29 Ответить
Ти дебіл,чи свинособака?
07.08.2025 18:47 Ответить
Тароту допис..
07.08.2025 18:49 Ответить
от тварина, є ж давалки всілякі.
я не зустрічав, але кажуть що десь вони є.
07.08.2025 18:16 Ответить
Єсли бі нє Зєлєнскій- ійо бі насіловал солдат НАТО!
07.08.2025 18:21 Ответить
А чого ім'я злочинця не написали?
07.08.2025 18:29 Ответить
Цей персонаж тепер буде любімой женой всієї зони 15років.
07.08.2025 18:34 Ответить
 
 