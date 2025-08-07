Розбещував сусідську дівчинку з 11 років, а з 13 - ґвалтував: у Києві 39-річного чоловіка засуджено до 15 років, - прокуратура. ФОТО

Солом'янський районний суд Києва засудив до 15 років позбавлення волі 39-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з матеріалами справи, 35-річний на той момент чоловік познайомився з 11-річною дитиною у дворі будинку, де проживав.

Спочатку засуджений схиляв дівчинку до романтичних стосунків: розповідав про дорослі взаємини, запрошував на прогулянки та демонстрував власні інтимні фотографії. Таким чином він готував дитину до майбутніх злочинних дій.

Коли дівчинці виповнилося 13 років, чоловік почав вступати з нею в інтимні стосунки. Як повідомляє пресслужба поліції Києва, вперше сексуальне насильство він вчинив, напоївши дитину алкоголем.

Протягом наступних шести місяців злочинець регулярно запрошував неповнолітню до свого гуртожитку, де продовжував чинити щодо неї дії сексуального характеру.

Через проблеми з алкоголізмом у матері дитини, після однієї зі сімейних сварок дівчинка переїхала жити до злочинця та перестала відвідувати школу. На це звернули увагу в навчальному закладі.

Після цього соціальні служби вилучили дитину та її молодшу сестру з родини, а щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.

У суді обвинувачений не визнав свою провину, стверджуючи, що 13-річна дитина може вести статеве життя з дорослим чоловіком.

Солом'янський районний суд визнав 39-річного чоловіка винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої (частина 2 статті 156 та частина 6 статті 152 Кримінального кодексу України) і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх - так званого "реєстру педофілів".

Наразі у суді вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав щодо обох дівчаток. Неповнолітні сестри нині проживають у прийомній родині.

