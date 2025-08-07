УКР
Розбещував сусідську дівчинку з 11 років, а з 13 - ґвалтував: у Києві 39-річного чоловіка засуджено до 15 років, - прокуратура. ФОТО

Солом'янський районний суд Києва засудив до 15 років позбавлення волі 39-річного чоловіка за розбещення та зґвалтування неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

У Києві засудили 39-річного чоловіка за зґвалтування

Згідно з матеріалами справи, 35-річний на той момент чоловік познайомився з 11-річною дитиною у дворі будинку, де проживав.

Спочатку засуджений схиляв дівчинку до романтичних стосунків: розповідав про дорослі взаємини, запрошував на прогулянки та демонстрував власні інтимні фотографії. Таким чином він готував дитину до майбутніх злочинних дій.

Коли дівчинці виповнилося 13 років, чоловік почав вступати з нею в інтимні стосунки. Як повідомляє пресслужба поліції Києва, вперше сексуальне насильство він вчинив, напоївши дитину алкоголем.

Протягом наступних шести місяців злочинець регулярно запрошував неповнолітню до свого гуртожитку, де продовжував чинити щодо неї дії сексуального характеру.

Через проблеми з алкоголізмом у матері дитини, після однієї зі сімейних сварок дівчинка переїхала жити до злочинця та перестала відвідувати школу. На це звернули увагу в навчальному закладі.

Після цього соціальні служби вилучили дитину та її молодшу сестру з родини, а щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження.

У суді обвинувачений не визнав свою провину, стверджуючи, що 13-річна дитина може вести статеве життя з дорослим чоловіком.

Солом'янський районний суд визнав 39-річного чоловіка винним у розбещенні та зґвалтуванні малолітньої (частина 2 статті 156 та частина 6 статті 152 Кримінального кодексу України) і призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітніх - так званого "реєстру педофілів".

Наразі у суді вирішується питання про позбавлення матері батьківських прав щодо обох дівчаток. Неповнолітні сестри нині проживають у прийомній родині.

Весело буде на зоні...
показати весь коментар
07.08.2025 17:49 Відповісти
Каструвати фізично,по плечі.
показати весь коментар
07.08.2025 17:51 Відповісти
На зоні його розбестять по максімуму...
показати весь коментар
07.08.2025 17:55 Відповісти
А якби він був рузьким то Трамп і Європа сіли б з ним за стіл переговорів, віддали йому цих дітей та ще й квартиру батьків в якій вони жили.
показати весь коментар
07.08.2025 17:57 Відповісти
Мордою він дуже схож на кацапа - мабуть він і є кацап...
показати весь коментар
07.08.2025 18:25 Відповісти
Кинути тварюку в басейн з крокодилами.
показати весь коментар
07.08.2025 18:00 Відповісти
І де фото?

Економте гроші на утримання. Фото публікуйте.
показати весь коментар
07.08.2025 18:00 Відповісти
Він себе вважає робінгудом - врятував приємну дівчину від матері алкоголічки, оселив у себе, кормив. Та і вона вже доросла, он таліби одружуються з 6-річними і нічо
показати весь коментар
07.08.2025 18:01 Відповісти
Не тільки таліби. "Вік сексуальної згоди" в багатьох мусульманских країнах визначається як "Після шлюбу".
Не так давно і в Європі менше було. "Исторически возраст согласия в христианских королевствах Иберии обычно составлял двенадцать лет . В 1995 году в Испании был принят новый Уголовный кодекс, который установил возраст согласия в 12 лет для всех сексуальных актов, но в 1999 году он был повышен до 13 лет, а в 2015 году - до 16 лет."
Включно з Україною.
показати весь коментар
07.08.2025 18:23 Відповісти
в Аргентині, здається, з 13 років.
показати весь коментар
07.08.2025 18:29 Відповісти
Ти дебіл,чи свинособака?
показати весь коментар
07.08.2025 18:47 Відповісти
от тварина, є ж давалки всілякі.
я не зустрічав, але кажуть що десь вони є.
показати весь коментар
07.08.2025 18:16 Відповісти
Єсли бі нє Зєлєнскій- ійо бі насіловал солдат НАТО!
показати весь коментар
07.08.2025 18:21 Відповісти
А чого ім'я злочинця не написали?
показати весь коментар
07.08.2025 18:29 Відповісти
Цей персонаж тепер буде любімой женой всієї зони 15років.
показати весь коментар
07.08.2025 18:34 Відповісти
 
 